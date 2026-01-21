全国の書店員が「日本一面白いフェア」を競う第２回「OVOL 日本紙パルプ商事 presents Book Fair Championship（BFC）」ベスト10およびトップ3のフェア企画を発表！

Book Fair Championship実行委員会

全国の書店員が日本で一番面白い書店フェア企画を競い合う、出版業界横断プロジェクト「OVOL 日本紙パルプ商事 presents Book Fair Championship」（実行委員長：梅田 蔦屋書店 店長 兼 文学コンシェルジュ 北田博充、以下「BFC」）は、2026年1月16日（金）に最終審査会を実施し、第2回BFCのベスト10フェア企画の中からトップ3（1位～3位）を決定しました。

BFC公式サイト :https://book-fair-championship.com/全国の書店員が「日本一面白いフェア」を競う第２回「Book Fair Championship（BFC）」ベスト10およびトップ3のフェア企画を発表

今回選出されたトップ3のフェア企画は、全国の書店で過去1年間に実施された書店フェア企画の中からエントリーされた82件を対象に、企画の独自性、切り口の新しさ、本の届け方における創意工夫などを総合的に評価し、選出されたものです。

第2回大会 上位3フェア企画

1位：ペア読（江藤 宏樹、藤原 さゆり 広島 蔦屋書店/広島県）(https://book-fair-championship.com/fair/02-027)

2位：本でめぐる人生ルーレット（永山 裕美 梅田 蔦屋書店/大阪府）(https://book-fair-championship.com/fair/02-054)

3位：わたしが、わたしのからだを孤独にしないためにー産むことと、産まないことのあいだ（舟喜 さとみ、吉元 咲、朝倉 千恵子 本屋B&B/東京都）(https://book-fair-championship.com/fair/02-074)

その他のベスト10フェア企画（以下、エントリー順）

・物語で、ひとやすみ（小西 康裕 正和堂書店/大阪府）(https://book-fair-championship.com/fair/02-012)

・ポケ本カードバトル（小田 朋佳 コーチャンフォー若葉台店/東京都）(https://book-fair-championship.com/fair/02-020)

・文庫ガチャ 今日読む本を占いで決めよう！本占い（松下 佳苗MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店/静岡県）(https://book-fair-championship.com/fair/02-028)

・装画美術館（岡田 菜織 HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI/大阪府）(https://book-fair-championship.com/fair/02-041)

・「※これは実験です あなたはどっち？」フェア （山中 由貴 TSUTAYA中万々店/高知県）(https://book-fair-championship.com/fair/02-058)

・恐い屋書店(こわいやしょてん)（川口 聡大 未来屋書店四條畷店/大阪府）(https://book-fair-championship.com/fair/02-061)

・願いごとになりたい折り紙たち（臼井 洋明 ジュンク堂書店 鹿児島店/鹿児島県）(https://book-fair-championship.com/fair/02-076)

第1回BFCチャンピオン 防衛戦用の新フェア企画

・MＪ新静岡店流 書籍百物語（久保田 理恵 MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店/静岡県）(https://book-fair-championship.com/fair/02-000)

2026年2月2日（月）の「防衛戦」で第2代BFCチャンピオンが決定！

第2回BFCでベスト10の1位に選出された「ペア読」は、2月2日（月）に開催されるBFCチャンピオンベルト防衛戦・贈呈式に進出します。防衛戦では、初代BFCチャンピオン書店員のフェア企画「MJ新静岡店流 書籍百物語」が王座を防衛するのか、それとも新たなチャンピオンが誕生するのか、第2代BFCチャンピオンを決定します。

また、防衛戦・贈呈式には、最終選考の審判員として、デビュー以来数々のベストセラーを世に送り出してきた直木賞作家・角田光代氏、芥川賞作家・滝口悠生氏、フラヌール書店店主・久禮亮太氏が登壇し、各フェア企画に対する選評を実施します。

さらに、チャンピオンベルトのスペシャルプレゼンターとして、読書家としても知られる新日本プロレスリング株式会社 代表取締役社長・棚橋弘至氏を迎え、書店業界を象徴する「日本で最も“企画力のある書店員”が決まる瞬間」をお届けします。

■BFC審判員を代表して、直木賞作家・角田光代氏からの選評

BFC審判員 角田光代（撮影：森清）

― 書店フェアがもたらす「本との新しい出会い」

最終審査を終えて、率直にとても面白く、勉強になる時間でした。

さまざまな意見や視点が交わされ、書店フェアという営みの奥深さをあらためて感じました。

私は普段から書店のフェアにとても感謝しています。

フェアがあることで、それまで自分の視野に入っていなかった本に出会えたり、

新刊だけでなく、少し前に刊行された本に改めて手を伸ばしたりするきっかけが生まれるからです。

読書の入口を広げてくれる存在だと感じています。

今回のBFCでは、10のフェアすべてが非常に個性的で、

「どうすれば本にあまり縁のない人や、普段あまり本を読まない人を引き込めるか」という点まで、

丁寧に考え抜かれていることが伝わってきました。

書店員の皆さんの真剣さと創意工夫に、心から感銘を受けました。

特に心に残ったのは、「本でめぐる人生ルーレット（永山 裕美 梅田 蔦屋書店/大阪府）」のフェアです。

最初に見たとき、思わず涙が出てしまうほど印象的でした。

人生は決してうまくいくことばかりではなく、

失敗したり、人と自分を比べて落ち込んだりする瞬間があります。

そんなときに、これほどまでに寄り添い、答えてくれる本があるのだということを、

このフェアは強く感じさせてくれました。

すごろくのように物語をたどっていく中で、

「私自身も本を通じて世界と出会ってきたのだ」という実感がよみがえり、

本という存在の力をあらためて思い知らされました。

もし私が書店員としてフェアをつくるとしたら、

実はすでに小さな形ではありますが、自分の棚で「猫フェア」や「食べ物フェア」などを行っています。

今やるとしたら、やはり猫にまつわるフェアでしょうか。

身近なテーマからでも、本との出会いは広がっていくと思います。

■BFCとは

「BFC」は、これまで知られていなかったユニークで面白いフェアや、それを創り出す優れた企画力を持った書店員を、全国に広めていくこと、そして、本の売り手である書店員の企画意欲を掻き立て、書店の売場が更に魅力的になり、多くの読者が書店に足を運ぶきっかけになることを目指しています。

第2回 BFCのチャンピオンには賞金10万円とチャンピオンベルトが授与されます。実行委員長は梅田 蔦屋書店 店長・文学コンシェルジュの北田博充が務め、丸善ジュンク堂書店、NICリテールズ、ライツ社、クロスメディア・パブリッシングなど多様な企業・団体が参画。出版業界の未来を自らの手で切り拓く、新しい挑戦です。

・BFC公式サイト：https://book-fair-championship.com/

・公式X：https://x.com/bookfaircp

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/watch?v=tSV11FSwcvQ

・協賛企業

日本紙パルプ商事株式会社/BOOK MEETS NEXT/日本出版販売株式会社/株式会社トーハン/大日本印刷株式会社/株式会社講談社/株式会社小学館/株式会社集英社/株式会社KADOKAWA/株式会社筑摩書房/株式会社PHP研究所/株式会社NHK出版/株式会社徳間書店/株式会社主婦の友社/株式会社ネクストデイ/株式会社HAA/サイボウズ株式会社/「本コレ」アプリ（株式会社Catalyst・Data・Partners）

・BFC審判員

角田 光代（小説家）/滝口 悠生（小説家）/久禮 亮太（フラヌール書店 店主）

・BFC実行委員会

実行委員長

北田 博充（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）

実行委員

野上 由人（NICリテールズ株式会社）/堀内 理・三浦 明子（株式会社丸善ジュンク堂書店）/高野 翔（株式会社ライツ社）/大塚 啓志郎・有佐 和也（株式会社ライツ社）/小西 康裕（正和堂書店）/ 岡田 基生/濱中 悠花・ジャライル愛莉珠（株式会社クロスメディア・パブリッシング）/佐藤 裕美（株式会社パイ インターナショナル）/鈴木 雄大（株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン）/楫野 晋司（株式会社小学館）/橋本 亮二（株式会社朝日出版社）/福谷 香里・下八川 薫・小山 嵩之・多田 大介（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）