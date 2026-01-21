【ミスタードーナツ】2月4日（水）からMister Donut×GODIVAが贈る、“本日、もっと甘やかしていい日。”『トリオハート ショコラ＆プラリネ』を期間限定発売

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）が運営するミスタードーナツは、現在展開中のMister Donut×GODIVAシリーズから、ミスタードーナツ55周年記念商品として、「トリオハート ショコラ＆プラリネ」を期間限定で発売します。本商品はミスドネットオーダー予約注文限定の商品です。受取日前日までのご予約でご購入いただけます。予約開始は1月22日（木）から、商品の受け取りは2月4日（水）からです。

■商品特長

55周年を迎えたミスタードーナツでは「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、皆様にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいます。

この度発売します、『トリオハート ショコラ＆プラリネ』は一つ一つの仕上げやトッピングなど、細部までミスタードーナツとゴディバのこだわりが積み重ねられた、今だけの特別な一品です。トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地に、プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ねました。また、ココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のかわいらしいハートチュロは、そのままでもディップしながらでも、様々な食べ方をお楽しみいただけます。

ミスドネットオーダー限定の特別な商品を、“甘やかしていい日”のご褒美として、大切な人と一緒にお楽しみください。

商品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

■販売期間

2月4日（水）～2月2８日（土）お渡し分まで（なくなり次第終了予定）

※ネットオーダー予約注文期間は1月22日（木）～2月下旬予定

※受け取り当日の注文はできません。受取前日までのネットオーダーでの予約注文でご購入いただけます。ショップにより１日ごとの予約数量は異なります。

■対象ショップ

ミスドネットオーダー実施店（一部ショップ除く）

********************** 商 品 概 要 **********************

※価格は、税込のテイクアウト価格を表記しています。

※ミスドネットオーダーの商品はテイクアウト専用商品です。

※ミスドネットオーダー限定商品のため店頭では販売しておりません。

●トリオハート ショコラ＆プラリネ

トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にプラリネホイップを絞りチョコレートをコーティング。プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ね、それぞれココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のハートチュロを組み合わせました。

テイクアウト 669円

■ミスドネットオーダーについて

商品のご注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前にご注文いただくとレジに並ばずに商品の受け取りが可能です。

➤ミスドネットオーダーウェブサイト ：https://netorder.misterdonut.jp/

➤ミスタードーナツアプリウェブサイト：https://www.misterdonut.jp/app/

「ミスタードーナツアプリ」からネットオーダーをご利用いただくと、現在地近くのショップ表示機能やキーワードによるショップ検索機能により、お近くのショップを簡単にお探しいただけます。また、「お気に入り店舗」を登録することができ、ミスドネットオーダーをよりスムーズにご利用いただけます。

※ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスです。

■ゴディバについて

世界中で愛される、ベルギー・ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランド。1926年の創業以来、世界中へチョコレートの美味しさと幸せな時をお届けしています。1968年にはベルギー王室御用達の栄誉を拝受し、日本には1972年に初出店しました。現在では、国内に370店舗以上を展開するほか、新業態の店舗も次々とオープンしています。

「ゴディバ」の名は、11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバに由来します。その名を冠して以来、「ゴディバ」はその愛の精神をチョコレートに込め続けています。