自己位置推定センサRSF-X001 を 2026年3月発売

北陽電機株式会社RSF-X001製品イメージ

北陽電機株式会社（本社：大阪市、社長：尾崎 仁志）は、今後の需要が見込まれる屋外自律移動ロボット用の自己位置推定センサのプロトタイプモデル「RSF-X001」を発売します。

■ 受注開始日 2026年3月

■ 出荷開始予定 2026年4月1日より順次

※受注生産につき、納期は状況により変動する場合があります。

近年、配送需要の増加と少子高齢化による人手不足が深刻化しており、物流・農業・建設業といった基幹産業において従来の人手中心の作業体制の維持が困難になりつつあります。

これらの課題に対応するためには、ロボット技術を活用した作業の自動化が不可欠です。

そこで当社では、さまざまな現場環境でロボットの高度な制御と安全な運用を実現するためのセンサを開発しました。

本製品は屋外を自律移動するロボットに自己位置推定データを提供します。3D-LiDAR・IMU・GNSSの統合により、屋内外をシームレスに移動するロボットを実現することが可能です。また、本製品で動作するROS2の自律走行パッケージをオープンソースとして公開します。

同製品は 2026年1月21日から東京ビッグサイトにて開催される 『第10回 ロボデックス展（ファクトリーイノベーションWeek）』の当社ブースに出展しますので、是非ともお立ち寄りください。

～展示会情報～

第10回 ロボデックス | ロボット [開発]・[活用] 展

開催日時：2026年1月21日（水）～23日（金）

開催場所：東京ビックサイト 南１ホール

小間番号 S5-26

