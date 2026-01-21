SORABITOが提供するデジタル点検ツール「i-Rental 点検」が特定自主検査に対応

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が建設機械レンタル会社向けに開発・提供する、各種建機の点検表ペーパーレス化サービス「i-Rental 点検」において、法定の「特定自主検査（以下、特自検）」に対応した新機能を正式にリリースいたしました。

2026年1月より、従来の「特定自主検査指針」が「特定自主検査基準」へと格上げされ、より厳格な検査実施と記録管理が求められることを背景に、ITの力で企業のコンプライアンス（法令遵守）体制強化と現場の負担軽減を両立させ、現場の安全DXの推進に貢献します。

すでに先行導入を行なっている企業についても、「基準」への対応を進め、さらなる業務品質と生産性の向上と法令遵守体制の強化を推進します。

背景

労働安全衛生法に基づく「特定自主検査指針」は、2026年1月より「特定自主検査基準」として新たに告示されました。これにより、検査項目や判定基準の明確化、実施の徹底がより強く求められます。

しかしながら、「紙の記録簿」や「管理台帳」などのアナログな管理が主流で、建設業界における2024年問題による労働時間制限が進む中、整備士の事務管理負担を軽減し、本来の高度な点検・整備業務に集中できる環境を提供します。

特自検対応の主な機能

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会（建荷協）等の指定様式に準拠した検査表の作成

特定自主検査全34様式に対応（ショベルローダー等定期自主検査は2026年4月リリース予定）し、事業内検査だけでなく、検査業として自社機械以外の検査にも利用可能。検査表の作成はスマートフォン、タブレット、PCとあらゆるデバイスで作成可能で、検査項目のチェック漏れを防止、リアルタイムに紐づけられた標章を選択し、検査実施者と責任者の電子サインにも対応。デジタル保管された検査表は利用継続の限りクラウド保管されます。

標章受払、検査実施状況管理のデジタル化

定期検査を含む特定自主検査標章の受払・在庫管理（受入・払出・残数・廃棄数など）から、機械ごとの検査状況・担当者の紐付け管理まで一元化。証明書発行番号に基づいた詳細な実施データ管理にも対応し、煩雑な事務作業を大幅に効率化します。

検査予定管理

検査実施タイミングのアラート機能や、次回通知タイミングの自動生成機能を搭載。徹底した予定管理により、法定検査の実施漏れを未然に防止します。

「i-Rental 点検」は、建設機械をはじめとした各種車両の点検表をペーパーレス化するサービスです。本サービスでは、1台の建設機械・車両に対して複数の点検結果、修理結果と写真を一括管理できるほか、点検種類（出庫点検、入庫点検、簡易点検、定期点検など）を任意にカスタマイズできるため、建機レンタル事業における点検業務の実態に即した運用が実現できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなど、マルチデバイス対応となっており、整備士だけでなく、点検業務の管理者や貸出業務を担当するフロント担当などの内勤スタッフによる利用、営業担当による外部からのアクセスを可能にするなど、車両レンタル事業に関わるすべての方に使いやすい環境を提供しています。点検結果の登録作業の効率化、点検履歴検索の効率化のほか、点検・修理情報のリアルタイム共有などに寄与します。

建設荷役車両安全技術協会について

建設荷役車両の性能保持と使用に関する安全確保を図り、労働災害防止に寄与することを目的とした公益法人です。特定自主検査制度の普及促進の中心的な役割を担い、検査資格取得研修の実施や、法定記録表・基準値表の頒布など、検査・整備の基盤強化に向けた多角的な活動を展開しています。

名称：公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

略称：建荷協（けんにきょう）

代表者：会長 酒井 信介

所在地：東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号ニュー九段ビル9階

設立：昭和53年12月20日

支部数：47支部

会員数：4,189社（令和6年11月30日現在）

URL：https://www.sacl.or.jp/

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/(https://www.sorabito.com/)

