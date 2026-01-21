atre meets HERALBONY『つながる風景展』2026年1月20日(火)より順次開催！

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、代表取締役 Co-CEO：松田 崇弥、松田 文登、以下「ヘラルボニー」）は、JR東日本グループの株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋弘行（※1）、以下「アトレ」）と共に、2026年1月20日（火）から5月10日（日）までの期間、アトレ各店で『atre meets HERALBONY「つながる風景展」― アートが紡ぐ、つながる景色。』を順次開催します。

巡回展では、ヘラルボニーが主催する国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2025」において、企業賞である《JR東日本賞》を受賞した作家・生田梨奈子氏の作品「つながる風景」の貴重な原画を展示。さらに、作家・生田氏の創造の軌跡をたどる過去作品群もあわせ、特製ショーケースでその繊細な世界観を間近にお届けします。また、展示期間中、アトレ各店では「つながる」というコンセプトを体現する特別企画を実施致します。

「HERALBONY Art Prize 2025」《JR東日本賞》を受賞した生田梨奈子氏の作品「つながる風景」を通して、心が"つながる"アート体験をお楽しみください。

※1 高橋弘行代表取締役社長の「高」は「はしごだか」です。

●共創の背景

本共創プロジェクトは、「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、福祉を起点に新たな文化の創出を目指すヘラルボニーと、駅ビル・アトレの想いが共鳴し誕生しました。「小さなピースがつながり合って壮大な景色を描くように、アトレもまた、人、街、そして文化をつなぐ場所でありたい」--。アトレが抱くこの想いと、ヘラルボニーのアートが融合することで、駅ビルという日常の空間に新たな「つながる景色」を創出します。

●作家・受賞作品についてHERALBONY Art Prize 2025 JR東日本賞「つながる風景」生田梨奈子 作

Year:2022-2024

Size:300×360mm

Material/Technique:色鉛筆、紙やすり

生田 梨奈子RINAKO IKUTA

作家名：生田 梨奈子RINAKO IKUTA

幼少期からものづくりが好きで、絵を描いたり、人形の服の制作をしていた。9歳の時、家族と共にユーラシア大陸を列車で横断した経験は、彼女の創作活動に大きな影響を与えた。2015年頃、臨床美術の教材で紙やすりに色鉛筆で描く技法と出会い、そのざらついた描き心地と独特の質感に魅了される。以降、自身の表現のひとつとして取り入れ、音楽のリズムや感情の高まりに導かれながら、鮮やかで直感的な色彩を生み出すようになった。本作品「つながる風景」は、6×18cmの紙やすりに描かれた作品を10枚並べたもので、それぞれには友人のイメージや音楽から受けた影響が込められている。

●『atre meets HERALBONY「つながる風景展」― アートが紡ぐ、つながる景色。』巡回展開催概要

※開催時間はアトレ各店の営業時間に準じます ※詳細は各店HPまたは館内告知をご確認ください

▍アトレ恵比寿「日常のエレガンスにアートを」

展示期間：1月20日(火)～31日(土)

場所：本館4F フォンテーヌ広場

▍アトレ竹芝「感性と出会い対話する」

展示期間：2月3日(火)～14日(土)

場所：シアター棟1F ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森(R)」

⦿ 2月8日（日）25:00～26:00放送のJ-WAVE「ダイアログ・ラジオ～ IN THEDARK」に、ヘラルボニー代表の松田文登が出演。

暗闇の中でバースセラピスト・志村季世恵さんとの対話をお届けします。

※番組詳細https://www.j-wave.co.jp/original/dialogue/index.html

▍アトレ吉祥寺「カルチャーと日常のクロスポイント」

展示期間：2月17日(火)～26日(木)

場所：東館地下1F ゆらぎの広場

▍アトレ取手「アートで共創するコミュニティ」

展示期間：2月27日(金)～3月10日(火)

場所：4F たいけん美じゅつ場VIVA内「とりでアートギャラリー3」

▍アトレ川崎「家族で楽しむクリエイティブ・パーク」

展示期間：3月17日(火)～26日(木)

場所：本館1F ツバキひろば

▍アトレ新浦安「日常に溶け込むアート」

展示期間：3月27日(金)～4月12日(日)

場所：1F ガーデンテラス

▍アトレ大森「アートに触れるひととき」

展示期間：4月13日(月)～26日(日)

場所：5F ギャラリースペース

▍アトレ上野「世界につながる文化創造HUB」

展示期間：4月28日(火)～5月10日(日)

場所：EAST 1F The Arts Fusion by L'ecrin

※ご覧いただく際は入店・オーダーが必要です

※過去作品群の展示はありません

⦿ 展示期間中、作品のイメージに合わせたオリジナルカフェメニューが登場します。

●インフォメーション連動企画「つながる風景」オリジナルスカーフでお出迎えアートの彩りを、そっとまとって。

期間中、アトレ館内のインフォメーションスタッフが、JR東日本制作の「つながる風景」

オリジナルスカーフを着用してお客様をお迎えします。

期間: 1月20日(火)～5月10日(日)

対象店:

アトレ目黒、アトレ吉祥寺、アトレ川崎、アトレ上野、アトレ松戸

※着用期間は店舗により異なります

●書店連動企画「アートなしおり」プレゼント10枚のピースで完成する、ひとつのアート。

期間中、アトレ内の対象書店10ショップにて書籍をご購入いただいたお客様に、「オリジナルアートしおり」（全10種類）をプレゼントします。生田氏の「つながる風景」は10枚のアートで構成された作品です。それぞれ絵柄の異なるしおりを10枚コンプリートすると一つの作品になります。

期間：1月20日(火)～

※文庫本、新書、単行本などの購入、1会計につき1枚プレゼント

※各ショップ無くなり次第終了

参加書店：10ショップ

【有隣堂】

アトレ恵比寿1/20（火）～、アトレ目黒1/20（火）～、アトレ川崎3/17（火）～、アトレ新浦安3/27（金）～

【ブックファースト】

アトレ吉祥寺2/17（火）～、アトレ大森4/13（月）～

【三省堂書店】

アトレ上野4/28（火）～、アトレ秋葉原4/28（火）～

【くまざわ書店】

アトレ取手2/27（金）～、アトレ松戸2/27（金）～

※ショップごとに絵柄が異なります。

配布枚数：計24,000部（ショップにより異なります）

※画像はイメージです

開催内容、開催時間は各アトレにより異なります。

詳細はこちらからご確認ください。

プランナー：長尾 綾乃（ヘラルボニー）

プロジェクトマネージャー：岡 志津（ヘラルボニー）

ビジネスプロデューサー：泉 雄太（ヘラルボニー）

●株式会社アトレについて

JR東日本グループの一員として、暮らしの要である駅を拠点に、街と人をつなぐ多彩なショッピングセンターの開発と運営に取り組んでいます。

きらめく街、ときめく暮らしの実現を目指し、街に合わせた様々なスタイルのアトレを展開しています。

会社名：株式会社アトレ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

代表者：代表取締役社長高橋弘行

コーポレートサイト：https://www.atre.co.jp

● 株式会社ヘラルボニーについて

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：〒020-0026岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

アートデータにおける著作権表示のお願い：

本文書に掲載されているアート作品の画像データは、すべて著作権者の貴重な作品です。これらの写真を使用する際には、必ず作品タイトルと作家名をご記載ください。