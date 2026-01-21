【2026年1月21日サービス開始】宿泊業界特化のキャリアプラットフォーム「NEXT HOTEL」をリリース。「価値観診断」でつながる新しい転職スカウトサービス

株式会社NEXT HOTEL宿泊業界特化のキャリアプラットフォーム「NEXT HOTEL」2026年1月21日（水）よりサービス提供開始

株式会社NEXT HOTEL（本社：東京都台東区、代表取締役：石橋 拓馬）は、宿泊業界に特化したキャリアプラットフォーム「NEXT HOTEL（ネクストホテル）」の第一弾サービスとして、「価値観でつながる転職スカウトサービス」を2026年1月21日（水）より正式に開始いたしました。

サービスURL： https://nexthotel.jp/(https://nexthotel.jp/)

■ 背景：ホテルの価値は「人」から生まれる

NEXT HOTELサービスロゴ

観光産業の成長に伴い、宿泊業界では人材不足が深刻な課題となっています。しかし、従来の条件重視の採用手法では「入社後のミスマッチ」や「早期離職」が後を絶ちません。

私たちは、ホテルの価値は建物や価格だけでなく、そこで働く「人」の想いとサービスから生まれると信じています。

「NEXT HOTEL」は、単なる欠員補充ではなく、ホテルと個人が互いの「ビジョン」や「価値観」でつながることで、定着率の高い、幸せなマッチングを創出します。

■ 「NEXT HOTEL」3つの特徴

「NEXT HOTEL」は、宿泊施設と候補者を直接つなぐ、宿泊業界特化型の価値観でつながる転職スカウトサービスです。

1. 経歴よりも「価値観」を重視した診断機能

会員登録時に独自の「価値観診断」を実施。従来の履歴書だけでは伝わりにくい「大切にしている働き方やスタンス」といった人柄の部分を可視化し、相性の良い企業との出会いをサポートします。

2. 企業からの「直接スカウト」

ユーザーは診断を受けたら、あとは待つだけ。登録ユーザーの価値観に共感したホテルから、直接スカウトが届きます。「数」を打つスカウトではなく、「相性」を重視した熱量の高いオファーが届くのが特徴です。

3. 業界特化ならではの「本気」の参画施設

NEXT HOTELには、当社の理念に共感し、働く人を大切にする「本気」の姿勢を持つ宿泊施設のみが参画しています。都市型ホテルや地方の旅館・リゾート、小規模なブティックホテルなど、規模や立地はさまざまですが、人を大切にし、価値観を重視した採用を考えている企業や施設との連携を強めていく予定です。

■ 今後の展望

今後は、転職支援（スカウトサービス）にとどまらず、宿泊業界で働く人々のスキルアップを支援する教育サービスや、業界の仲間とつながるコミュニティサービスの展開も予定しています。 私たちは、宿泊業界で働くすべての人が誇りを持って活躍できるプラットフォームを構築し、日本の観光産業の発展に貢献してまいります。

■ サービス概要

サービス名：NEXT HOTEL（ネクストホテル）

サービス開始日：2026年1月21日（水）

サービスURL： https://nexthotel.jp/

■ 会社概要

商号：株式会社NEXT HOTEL

所在地：〒111-0041 東京都台東区元浅草1-16-5

代表者：代表取締役 石橋 拓馬

設立：2025年6月2日

事業内容：宿泊施設向け転職支援・スカウトサービスの運営

URL： https://nexthotel.jp/company

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEXT HOTEL 法人お問い合わせフォーム

https://nexthotel.jp/contact/business