松屋フーズ公式アプリが「Alipay+」「WeChat Pay」のオンライン決済に対応

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、2026年1月22日（木）10時より松屋フーズ公式アプリにて、国内加盟店で初めて「Alipay+」および「WeChat Pay」のオンライン決済を導入いたします。

「Alipay＋」は、アリババ・グループが提供する集約型ウォレットゲートウェイです。「Alipay」を含む、主に東南アジアの各国の決済サービスにも一括で対応可能です。

「WeChat Pay」は、テンセント社が提供するモバイル決済機能で、中国版LINEとも言われるウィーチャット（微信）ユーザーが利用可能なキャッシュレス決済サービスです。人民元から円への精算を提供することで、通貨を交換することなく加盟店舗で買い物をすることができ、中国を中心に8億人以上のユーザーがいると言われています。

■「Alipay+」「WeChat Pay」オンライン決済導入に至った経緯

2024年訪日外国人旅行者数は3,687万人を記録し、2025年の訪日外国人旅行者数は4,000万人を超え、過去最高となる見通しです。（※）

そして、松屋フーズでも海外のお客様のご利用が年々増加しております。店頭の券売機・タブレットだけでなく、「松弁ネット」「松屋モバイルオーダー」「松弁デリバリー」といった松屋フーズ公式アプリのサービスも、海外のお客様に快適にご利用いただけますよう、この度導入に至りました。

インバウンド需要拡大に向け、松屋フーズは今後も利便性を高めてまいります。

※日本政府観光局（JNTO）発表

■WeChat Pay 専属為替レートクーポンについて

「WeChat Pay」導入にあたり、松屋フーズのみで利用可能な専属為替レートクーポンを発行いたします。

専属為替レートクーポンは、「WeChat Pay」全ユーザーが利用可能で、標準レートより1～2％お得になるクーポンです。1名につき毎月1枚利用可能で、有効期限は受け取ってから一か月間となり、毎月何度でも受取可能となります。

■Alipay+で提供可能な主な決済サービス

・Alipay 中国

・AlipayHK 香港

・Kakaopay 韓国

・NAVER Pay 韓国

・Toss Pay 韓国

・MPay マカオ

・Touch’n GO マレーシア

・Boost マレーシア

・MyPB by Public Bank マレーシア

・Big Pay マレーシア

・Truemoney タイ

・K PLUS タイ

・rabbit LINE Pay タイ

・SCB Planet Plus タイ

・GCash フィリピン

・hellomoney フィリピン

・BPI フィリピン

・Zalopay ベトナム

・EZ-link シンガポール

・OCBC Bank シンガポール

・Changi Pay シンガポール

・DANA インドネシア

・Kredivo インドネシア

・Hipay モンゴル

・Kaspi カザフスタン

・HUMO ウズベキスタン

・Nayapay パキスタン

・Tinaba イタリア

・Bluecode ドイツ・オーストリア