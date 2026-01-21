ノベルティOEMを手掛ける大同至高株式会社が『ピロコレケース』を新商品として発表。

大同至高株式会社

累計12億円以上の推し活グッズ売上実績を持つ、オリジナルグッズや販促品・小売り商品のOEM/ODMができる大同至高株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川瀬康輝）は、創業90年の節目の年に『ピロコレケース』を新商品として発表しました。缶バッジ、アクスタなどを入れて持ち運ぶことができる、ピロー型のクリアケースです。

詳細を見る :https://ddsp.jp/product/goods/case/598.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598

商品概要

納品時はシート状でかさばらない

平たい状態で納品されるため、保管・配布がしやすいです。

マチを畳んだフラットなままでも、両サイドのマチを立ち上げてピロー型にしても、どちらの状態でも使用できます。

全面フルカラー印刷が可能

全面フルカラー印刷が可能で、OEM/ODMのオリジナルグッズ・オリジナルノベルティとして、キャラクターやロゴを入れて作製することができます。

缶バッジ、アクスタ、トレカなどが入る

『ピロコレケース』には、缶バッジ、アクスタ、トレカなどを入れて持ち運ぶことができます。透明度の高い素材を使用しているため、中に入れたグッズが綺麗に見えます。

キーホルダーをつけられる穴も開いているので、ケース自体をデコレーションしても可愛いです。

大人気のレプリカチケットも入れられる

大人気商品の『レプリカチケット』がぴったり入るサイズで、レプリカチケットを持ち運ぶケースとして使えます。

レプリカチケットはこちら▽

https://ddsp.jp/product/goods/photo/593.html(https://ddsp.jp/product/goods/photo/593.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598)

ボールチェーンで鞄につけられる

ピロコレケースにお手持ちのボールチェーンを通せば、鞄等に付けることもできます。

※オプションでボールチェーン封入も承ります

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142815/table/34_1_60cd6a6c0e07c56d018d4e3aecdb127f.jpg?v=202601211051 ]

案件数1,700件・売上金額12億円以上のオリジナル推し活グッズ特集

大同至高の推し活グッズは、今までで受注件数1,700件以上、売上金額12億円以上の実績を誇ります。

定番のクリアファイル、クリアトレカ、うちわだけでなく大同至高独自のオリジナルグッズも多数ご用意しております。

他社では見ることができない、一風変わった変わり種推し活グッズを作製してみませんか？

詳細を見る :https://ddsp.jp/product/special/oshikatsu.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598

ピロコレケースのサンプル請求は無料

大同至高株式会社では、商品のサンプル請求、お見積りは無料です。他にも数多くのオリジナルグッズをご用意しております。まずは、無料のサンプル請求から。

■無料サンプル請求フォームはこちら

https://form.ddsp.jp/public/application/add/263(https://form.ddsp.jp/public/application/add/263?posi=pressrelease-button-omitsumori&Public%3A%3AApplication%3A%3AUserenquete_D__P__D_Enquete.attribute170=598_%E3%83%94%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598)

■ピロコレケースの商品詳細はこちら

https://ddsp.jp/product/goods/case/598(https://ddsp.jp/product/goods/case/598.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598)

【本件に関するお問合せ先】

大同至高株式会社

メールアドレス：d-net@ddsp.jp

FAX：052-792-8845

【大同至高株式会社とは】

大同至高株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川瀬康輝）は、創業90年の印刷会社でプラスチックシートへのUVオフセット印刷・UVシルクスクリーン印刷技術を活用し、アイデア販促品・ノベルティ・オリジナルグッズの作製を手がけています。

グッズ製作会社をはじめ、レコード会社、芸能事務所、ゲーム会社、イベント運営企業など、エンタメ業界を中心に多くのお客様にご採用いただき、販売グッズからキャンペーンノベルティまで多彩な用途でお客様の想いを形にしてまいりました。450点以上の豊富な商品ラインアップに加え、推しのイメージカラーやキャラクターモチーフを活かした完全オリジナル形状での作製も承ります。

ファンの想いを形にするコレクショングッズ、持ち歩きたくなる推し色アイテム、イベントで映える応援グッズなど、“推し活”をより楽しく、より特別にするグッズの作製なら、大同至高にお任せください。

【大同至高株式会社について】

名称 ：大同至高株式会社

代表者 ：代表取締役 川瀬康輝

所在地 ：〒463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目448

創立 ：昭和28年12月24日

資本金 ：1,000万円

Tel：052-792-8841 / Fax：052-792-8845

▼大同至高株式会社

https://ddsp.jp/(https://ddsp.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598)

▼小ロット専門店「Do!SHOP」

https://ddsp.jp/do-shop/(https://ddsp.jp/do-shop/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598)

▼植物由来の環境配慮素材が誕生「PLAの大同至高株式会社」

https://ddsp.jp/pla-product/(https://ddsp.jp/pla-product/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598)

▼幅広いオリジナル販促品やノベルティの作製・OEM「もっと!!大同至高グッズ」

https://ddsp.jp/motto-ddsp/(https://ddsp.jp/motto-ddsp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0801&utm_content=598)