辻口博啓が手がけるLE CHOCOLAT DE H 神戸北野ノスタ店のバレンタインコレクションが1/21スタート！ 神戸阪急・神戸北野ノスタの2拠点で展開

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）と株式会社アクアイグニス（所在地：東京都）が運営する株式会社神戸北野スイーツ＆カフェは、辻口博啓シェフが手がけるLE CHOCOLAT DE H 神戸北野ノスタ店にて、2026年1月21日（水）よりバレンタインコレクションの販売を開始いたします。本コレクションは、神戸阪急および神戸北野ノスタの2拠点にて展開いたします。

■販売開始日

2026年1月21日（水）

■販売場所

・LE CHOCOLAT DE H 神戸北野ノスタ店（神戸北野ノスタ内）

・神戸阪急 バレンタインチョコレート博覧会 本館9階催場

■新作商品のご案内

世界最大級のショコラ品評会で金賞受賞！「日本の柑橘」をテーマにした4粒

日本柑香（にほんかんか） （4粒入）税込2,600円

No.1 温州みかんと和ハッカ No.2 すだちノワゼット No.3 大和橘 No.4 柚子とよもぎ

「日本の柑橘」をテーマに、日本各地から選び抜いた4種類の柑橘を使用したボンボンショコラ。

万葉集や古事記にも記される日本最古の柑橘「大和橘（やまとたちばな）」をはじめ、「温州みかん」「すだち」「柚子」など、個性豊かな日本の柑橘の魅力を最大限に引き出しました。

柑橘が持つハーブのような香りや独特のえぐみ。そのえぐみをあえて深め、旨味へと昇華させることで、より奥行きのある味わいを追求したショコラに仕上げました。

「日本柑香」は世界最大級のショコラ品評会「C.C.C.」*で最高評価であるゴールドタブレット（金賞）を受賞しました。

*C.C.C.とはClub des Croqueurs de Chocolat（クラブ・デ・クロクール・ドゥ・ショコラ）の略

1981年に設立された世界的に権威のあるショコラ愛好家の会

ショコラ品評会で9回連続、金賞を受賞！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000112848.html

No.１ 温州みかんと和ハッカ

日本原産である独自品種”温州みかん”の甘さと酸味のバランスが

とれた、みずみずしくジューシーな味わいをカカオ41%のショコラオレを合わせたガナッシュとパートドフリュイで表現。

爽快で清涼感のある日本のハーブ"和ハッカ"のガナッシュと組み合わせることでみかんの優しい甘さと共にスッキリとした爽やかな香りが広がるショコラ。

No.２ すだちノワゼット

和柑橘の爽やかさとスパイシーさを合わせ持つ徳島県産の"すだち"。キレのある鮮烈な酸味のすだちをドミニカ共和国産カカオ64%と46%のショコラと合わせた香り高いガナッシュ。

すだちの香りをオイルに抽出して閉じ込めた自家製ヘーゼルナッツのプラリネ。

No.３ 大和橘

日本最古の柑橘と言われる"大和橘"の果汁・皮・葉を全て使用して最大限に香りと味わいを引き出した一粒。

大和橘の葉や皮が持つ特有の香り、渋みを抽出しフルーティーな味わいのブラジル産カカオ55%とコスタリカ産カカオ40%のショコラと合わせた個性的なガナッシュと清冽な酸味のある果汁を凝縮したパートドフリュイ。

No.４ 柚子とよもぎ

上品な和の雰囲気を漂わせる"柚子"。独特なその香りと心地よい苦味や酸味の柚子の果汁や皮を使用し、コスタリカ産カカオ40%とドミニカ共和国産カカオ46%のショコラオレガナッシュを創り上げた。日本特有のハーブの"よもぎ"の爽やかな香りとほろ苦いショコラブランのガナッシュを合わせ2つの香り豊かな素材がマリアージュした二層のショコラ。

辻口博啓シェフの原点を辿るガトーをボンボンショコラで表現

ガトーセレクション （8粒入）税込3,890円

セラヴィ フォレノワール タルトタタン モンサンクレール モンブラン パンデピス タルトシトロン フロマージュクリュ

辻口博啓シェフのコンクール受賞作や思い入れの深いガトーをボンボンショコラで表現したアソート。

スペシャリテ「セラヴィ」は、やさしい甘さのショコラブランガナッシュに、甘酸っぱいフランボワーズのパートドフリュイと香ばしいピスタチオプラリネを重ね、ショコラブランで包み込みました。

ガナッシュ、ジュレ、プラリネなど、多彩な製法で仕上げた層が織りなす食感と味わい。

ひと粒にガトーの世界観を凝縮した、特別なショコラアソートです。

セラヴィ

ショコラブラン、フランボワーズ、ピスタチオが織りなす辻口シェフのスペシャリテ

フォレノワール

さくらんぼのブランデーを使ったガナッシュとグリオットチェリーのパートドフリュイを合わせたドイツ発祥の伝統菓子

タルトタタン

りんごとキャラメルのジュレにシナモンのガナッシュ、サクサクのフィヤンティーヌを重ねました。

モンサンクレール

アーモンド＆ヘーゼルナッツのプラリネとコーヒームースガナッシュの二層仕立て

モンブラン

ラム酒をアクセントに加えたフランス産栗のショコラオレガナッシュ

パンデピス

スパイス、蜂蜜、オレンジが香るアーモンド＆ヘーゼルナッツのプラリネ

タルトシトロン

レモンガナッシュとプラリネアーモンドの二層を重ねたショコラ

フロマージュクリュ

塩味のきいたフロマージュブランのガナッシュとパイナップルのパート ド フリュイを重ねて

日本人が運営するウガンダのローカカオを使った「生カカオ ショコラオレ」

生カカオ ショコラオレ 税込2,160円

一つひとつ丁寧に皮剥きしたウガンダ産カカオ豆をキャラメリゼし、カカオのフレッシュな味わいを引き立てるバランスの良いショコラオレで包み込みました。

使用するカカオ豆は、2016年にウガンダで日本人として初めてカカオ農園を運営した「Farm of Africa」のもの。ローストを行わずに仕上げることで、カカオ本来の果実としての魅力をより鮮明に引き出しました。

フルーティーな香りと軽やかな食感、そして奥深い味わいを存分にお楽しみいただける逸品です。

ペルーの自社農園のカカオから作った「FARM to BARショコラ」のマカロン

FARM to BAR マカロンショコラ （5個入）税込2,700円

チュンチョ、ナティーボ、ナティーボオレ、ナティーボ＆ココナッツプラリネ、チュンチョ＆パッションマンゴー

LE CHOCOLAT DE Hは、2022年よりペルーにカカオの自社農園を取得。

カカオ豆の栽培・発酵から、日本のラボでの手作業による選別、1秒・1℃単位で温度を調整する焙煎まで、畑から1枚のタブレットになるまで一貫して手がける「FARM to BAR」ショコラを作っています。

自社農園で育てた「ナティーボ」と「チュンチョ」のカカオで使用したショコラを使い、5種類のマカロンショコラを作りました。カカオ本来の香りと奥深い味わいを引き立てる素材を厳選し、FARM to BARショコラブティックでしか表現できないマカロンに仕上げました。

チュンチョ

トロピカルフルーツのような香りと酸味が特徴のチュンチョのショコラノワールガナッシュをサンド

ナティーボ

柑橘を思わせるような香りやナッティさも感じられるナティーボのショコラノワールガナッシュをサンド

ナティーボオレ

クリーミーでありながらもカカオの酸味を感じられるショコラオレガナッシュをサンド

ナティーボ＆ココナッツプラリネ

ナティーボのガナッシュにココナッツのプラリネを合わせサンド

チュンチョ＆パッションマンゴー

チュンチョのガナッシュにパッションマンゴーのコンフィチュールを合わせサンド

マカロンショコラの他に、フルーツや和素材、チャイやピスタチオなどを使った色とりどりのマカロンアソートも展開しています。

フレッシュな柑橘をショコラで包む4種類の「柑橘ジェット」

4種類の柑橘のピールやパートドフリュイをショコラでコーティング。

それぞれの柑橘が持つ香りやみずみずしさをしっかりと感じられるよう、コーティングするショコラの厚みや口溶けにこだわり、上品でバランスの取れた味わいに仕上げました。

ひと口で広がる爽やかな酸味とショコラの味わい。

ジューシーでフレッシュな柑橘の良さを存分に引き出しました。

オランジェット 税込2,500円

爽やかな酸味とほのかな苦みを持つオレンジピールに、カカオ70%のショコラノワールをコーティング。

ゆずジェット 税込2,500円

愛媛県産ゆずピールと石川県産ゆず果汁を合わせたパートドフリュイをショコラオレで包みました。ゆずならではのキレのある酸味と香りを、まろやかな甘みのショコラオレが引き立てます。

ナッツで作る、ザクザク食感のサブレとショコラの組み合わせ

パレ

フランスごで円盤を意味する「パレ」。

ヘーゼルナッツ、マカダミアの香ばしさや食感を際立たせたサブレにショコラをコーティングした2026年の新作焼き菓子。

パレ ノワゼット 税込2,980円

ローストしたヘーゼルナッツを使用して作ったプラリネと、大きめに刻んだヘーゼルナッツ、チョコチップを生地に練り込み、焼き上げたサブレに、ショコラオレをコーティング。

ヘーゼルナッツの香ばしさと、ミルキーなショコラオレの味わいが調和するショコラサブレ。

パレ マカダミア 税込2,980円

ココナッツのサブレ生地にマカダミアナッツを混ぜ込み焼き上げたサブレにショコラオレをコーティング。ローストしたココナッツファインをあしらい、食感のアクセントに。

ホロホロと崩れる軽やかな食感と口溶けの良さ、香ばしいナッツとショコラ オレの組み合わせが楽しめる一品です。

LE CHOCOLAT DE H では、ブランドの魅力が詰まったボンボンショコラのアソートをはじめ、自社農園や厳選産地のカカオから作るタブレットショコラ、抹茶やチーズ、ショコラで仕上げた濃厚なテリーヌなど、特別な贈り物におすすめのスイーツを展開しています。

LE CHOCOLAT DE Hについて

『 LE CHOCOLAT DE H （ル ショコラ ドゥ アッシュ） 』は辻口博啓が2003年にオープンしたショコラ専門店。世界のカカオの香りや味わいを日本の素材・文化と融合させ一粒のショコラに込め日本から世界に発信するショコラブランド。

ショコラの可能性を日々追及し、和素材や発酵をテーマにさまざまなショコラを創造。

口どけ、香り、歯ざわりはもちろん、一粒のショコラを計算し尽くし、素材にこだわり抜いたショコラティエ「Tsujiguchi」のショコラにかける熱い思いを表現。

2022年にはペルーに自社農園を取得し、カカオ豆から1枚のショコラタブレットになるまでを一貫して手掛ける日本発のFARM to BARショコラブティックを本格稼働。

■「神戸北野ノスタ」概要

旧北野小学校をリノベーションしたグルメ複合施設

広さ ： 648.94坪（施設のみ）

所在地 ： 神戸市中央区中山手通3-17-1

営業時間：9:00～19:00（店舗による）

定休日：年末年始（一部店舗不定休）

最寄り駅： 各線三宮・元町駅より徒歩約12分

大型バス駐車場・一般車駐車場完備

シティループ停留所・EV急速充電器

神戸北野ノスタ 公式ウェブサイト：https://kobekitano-nosta.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobekitanonosta/

公式X：https://x.com/kobekitanonosta

旧北野小学校について

1931年に建てられた校舎は木目の階段、アーチ型天井の廊下など神戸らしいモダンな造り。

北野異人館街にあり、外国人の子どもたちも通うなどしたが児童数の減少に加え阪神大震災で校舎の一部が使えなくなったこともあり、隣接する小学校と統合され1996年に閉校。

被害の小さかった3階建ての現校舎も当時取り壊される予定でしたが、太平洋戦争や震災を乗り越えるなど文化的価値が高く、今もなお存続しています。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/

株式会社アクアイグニスについて

アクアイグニスは、世界的に著名なシェフ・パティシエによるレストランや、国内外で活躍するクリエイターがデザインする温浴施設・宿泊施設など、日本各地から多くの来場者が訪れる複合温泉リゾート施設を開発・運営しております。ラテン語でアクアは水、イグニスは火を意味し、水と火を対置させた「アクアイグニス」は、大地で育まれた温泉、食材、そして男女を表しています。

2012年三重県菰野町湯の山で「癒し」と「食」をテーマにした複合温泉リゾート施設を、2021年には日本の食文化、ライフスタイル、テクノロジーの全てを集結させ、国内外から集客する観光施設でありながら、地域住民の方がコミュニティの場として集える、街づくりと商業を掛け合わせたVISON（美しい村）を開業しました。地域の食材、食文化、シェフやクリエイターと生産者を繋ぎ、「癒し」と「食」を通じた地域活性を行っています。