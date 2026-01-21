3/8は餃子の日｜障がいのある方と共に作る「村長餃子」で社会と地域をつなぐ

株式会社おにぎり村

株式会社おにぎり村（代表：池尾俊哉／インフルエンサー名「大阪の村長」）は、3月8日の「餃子の日」に向けて、障がいのある方々と共に製造を行う「村長餃子」の製造現場を、報道関係者向けに公開いたします。

会場は、就労継続支援B型施設「といろ堺」（大阪府堺市）です。

本取り組みは、食を通じて障がいのある方の就労機会を創出し、社会と地域をつなぐことを目的としています。

当日は、材料の仕込みから製造、梱包、発送まで、実際の製造工程や働く様子をご覧いただけるほか、代表・池尾俊哉への取材対応も可能です。

労働力確保の課題に、障がい者の力を活かすという選択

日本では、15～64歳の生産年齢人口が、2050年には約5,300万人まで減少すると推計されており、今後の労働力確保は喫緊の社会課題となっています。

こうした中、社会的な議論は主に「外国人労働者の受け入れ拡大」に注目が集まりがちですが、国内にも多くの“働く意欲”を持つ障がいのある方々が存在しています。

しかし現状では、その力が十分に活かされているとは言えません。

障がい者の法定雇用率は、2024年に2.5％、2026年には2.7％へと段階的に引き上げられる予定ですが、この基準を達成している企業は全体の約46％にとどまっています（厚生労働省調査(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67490.html)）。

障がい者雇用を「義務」として捉えるのではなく、「社会を支える力」として活かす視点が、今あらためて求められています。

「村長餃子」に込めた想い

代表・池尾俊哉が「村長餃子」を立ち上げた背景には、「誰もが社会の一員として輝ける場をつくりたい」という想いがあります。

大阪府堺市にある就労継続支援B型施設「といろ」では、材料の配送、仕込み、製造、梱包、発送といった工程ごとに役割を分担しながら、障がいのある方々と共に餃子づくりを行っています。

このプロセスは、単なる食品製造ではありません。

“働くことが生きる喜びにつながる”場づくりそのものです。

「村長餃子」を購入し、食べることは、障がいのある方々の就労支援につながり、“社会貢献を美味しく実感できる”取り組みでもあります。

製造の様子

SNS総フォロワー40万人のインフルエンス力を、社会貢献へ

「村長餃子」は、代表・池尾俊哉（インフルエンサー名：大阪の村長）がTikTokやInstagramなどのSNSを通じて発信を続ける中で、多くの共感を集めてきました。

現在、そのSNS総フォロワー数は約40万人にのぼり、日々の発信を通して「想いに共感して購入する」という循環が生まれています。

この影響力を、単なる商品販売にとどめず、社会課題の解決につなげたいという想いから生まれたのが「村長餃子」の取り組みです。

SNSを通して餃子の認知が拡大・売れることで、その製造を担う就労継続支援B型施設に仕事が生まれ、障がいのある方々の就労機会の創出へとつながっていきます。

今回の見学・取材について

「村長餃子」認知のためのイベント出店なども積極的に行う

本見学は、3月8日「餃子の日」に向けて、販売イベントではなく、製造現場そのものを取材いただくことを目的としています。

実際の現場を通して、障がいのある方々がどのように働き、どのように社会とつながっているのかを、

ぜひご取材ください。

【ご覧いただける内容】

【開催概要】

- 障がいのある方が携わる餃子製造の工程- 就労継続支援B型施設での日常的な仕事の様子- 「村長餃子」ができるまでの流れ- 施設長・施設スタッフ・利用者へのインタビュー- 代表・池尾俊哉へのインタビュー- 試食

場所

就労継続支援B型施設「といろ堺」

〒593-8312 大阪府堺市西区草部1480

日時

2026年3月4日（水）～3月6日（金）

10:30～14:30

※具体的な日程・時間は個別にご相談可能です。

取材いただける場合は以下連絡先までご連絡をお願いいたします。

【お問い合わせ・取材のお願い】

株式会社おにぎり村

広報担当：島田

E-mail：genelia.works@gmail.com

TEL：080-3798-3769





村長餃子 公式サイト

https://soncyogyoza.com

サンポンドグループ（代表：池尾俊哉） 公式サイト

https://saintpond-gp.jp