日々の心地よさは「もの選び」で変わる。人気Vloggerがたどり着いた、長く愛せる暮らしの道具をテーマにした書籍『心地よい居場所をつくる 暮らしの愛用品』1月21日（水）発売

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、愛着のある暮らしの道具と向き合い、心地よい日々をつくる暮らしぶりが共感を呼ぶVlog「hibi hibi」のasakoさんによる書籍『心地よい居場所をつくる 暮らしの愛用品』を2026年1月21日（水）に発売いたします。

■心地よい居場所づくりに繋がる、もの選びのヒントが満載

インテリア、台所道具、器など、日々の暮らしを彩るアイテムは、自分のお気に入りを選びたいもの。近年、SNS上でも素敵な暮らしの道具を紹介する投稿が増えています。一方で、「こだわって選んだはずなのに、自分の暮らしにしっくりこない」と悩む方も少なくありません。

本書は、「暮らしの愛用品は心地よさの源」と語る、人気Vlogチャンネル“hibi hibi”のasakoさんによるライフスタイル本です。asakoさんの愛用品紹介にとどまらず、暮らしの道具がいかに毎日を豊かにしてくれるかという視点で、長く愛せるもの選びのコツを余すところなく収録した一冊です。

■お気に入りの台所道具やインテリアのこだわり、失敗談まで紹介

本書では、asakoさんが日々愛用している、「台所道具」「器」「家具」「雑貨」などのこだわりのアイテムたちを、豊富な写真とともに紹介しています。 単なるアイテムカタログにとどまらず、「なぜそれを選んだのか」という購入の背景や、「何度も吟味したのに失敗したフライパン」「絨毯が苦手だったけど迎え入れた経緯」などasakoさんの暮らしのエピソードを交えて、ものに対する価値観の捉え方や暮らしのアイデアを掲載しています。

特に、asakoさんが最も愛情を注いでいる「器」のパートでは、作家ものの器からヴィンテージ食器まで、食卓を彩るコレクションを多数掲載。食材を盛り付けるだけで映える絵付けのお皿、食事を選ばないカトラリーなど、器好きにはたまらない内容となっています。

■本書は以下のような方におすすめです- 時間にゆとりが出たので、インテリアや暮らしの道具を見直したい、こだわりたい人- 新生活に向けてお部屋を整えたい人- 忙しい毎日でも、暮らしにときめきがほしい人- asakoさんのこだわりの愛用品を知りたい人■紙面イメージasakoさんのものの選び方やものとの向き合い方をたっぷり紹介器をはじめ、台所道具、家具、日用品など様々な愛用品を紹介。もの選びのヒントになります■asakoさんの素敵な持ち物を紹介! 読者特典「hibi hibi 暮らしの愛用品リスト（PDF版）」付き

書籍を購入いただいた方には、台所道具、インテリア、日用品などasakoさんが愛用している暮らしの道具を一覧にしたリストをPDFデータでプレゼント。約30ページに及ぶ、これだけでも読み応え抜群な豪華特典となっています。ぜひ、ご自身の愛用品を見つけるヒントにしてください。

■本書の構成

Chapter1 ものとの心地よいつきあい方

Chapter2 "ワクワク"と"好き"で集めた台所道具

Chapter3 食卓のスパイスになる器たち

Chapter4 毎日を潤す暮らしの道具たち

Chapter5 よしやるぞ、となる仕事と家事の道具

Chapter6 疲れた心をほぐすもの

■書誌情報

書名：心地よい居場所をつくる 暮らしの愛用品

著者：asako

発売日：2026年1月21日(水)

ページ数：176ページ

サイズ：A5判

定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）

電子版価格：1,760円（本体1,600円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02357-9

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023574/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1124101143

■著者プロフィール

asako（あさこ）

デザイナー。夫と2匹の白猫と築33年2LDKのマンションに暮らす。2019年よりYouTube「hibi hibi」にて、毎日のちょっとした楽しみや、暮らしの工夫など日々の動画を投稿。ものや時間との向き合い方、そのセンスが多くの人に支持され、登録者数は13万人を超える。『hibi hibiの台所』（KADOKAWA）など、著書も多数。

YouTube https://www.youtube.com/@hibihibi

Instagram https://www.instagram.com/asako__kuma/

