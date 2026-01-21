旬のおいしさで節目を祝う贈り物を　「紅まどんな＆いちごフェア」アオキフルーツオンラインにて開催中

青木フルーツ株式会社

青木フルーツ株式会社（本社：福島県郡山市、代表取締役社長：青木大輔）は、1924年創業のフルーツ専門店「フルーツショップ青木」が運営するECサイト「アオキフルーツオンライン」にて、旬のフルーツのおいしさを楽しめる「紅まどんな＆いちごフェア」を2026年1月13日(火)から2026年２月末頃まで開催しています。本フェアでは『旬の味覚フルーツセット -彩(SAI)-』をはじめ、冬に人気の紅まどんなと紅白いちごを組み合わせた、季節感と華やかさを兼ね備えたラインアップを展開しています。

旬のフルーツを一箱で楽しめるギフトが揃うフェア

『旬の味覚フルーツセット -彩(SAI)-』

アオキフルーツオンラインで取り扱うフルーツは、熟練のフルーツマイスターが産地や気候、栽培状況や果物の仕上がりを見極め厳選したものです。さらに、徹底した熟度管理のもと保存することで、フルーツ本来のおいしさを引き出した状態でお届けしています。現在開催中の「紅まどんな＆いちごフェア」は、旬を迎えたフルーツの魅力を一箱で楽しんでいただける企画です。

紅まどんなはゼリーのような柔らかな果肉と高い糖度、濃厚な甘みと芳醇な香りを特徴とする、愛媛を代表するブランド柑橘です。その味わい深さはもちろん、見た目の美しさも評価されており、アオキフルーツオンラインにおいても冬の贈り物として高い人気を誇ります。また、いちごは冬を代表するフルーツとして、世代を問わず親しまれており、なかでも紅白いちごはフルーツ専門店ならではの特別感のある商品として、贈答用に高い支持を集めています。今回のフェアでは、こうした冬の人気フルーツを組み合わせたギフト商品をご用意しました。

『旬の味覚フルーツセット -彩(SAI)-』『紅まどんなと三種のいちごセット』『紅まどんなと赤いちごのフルーツ重』

「旬の味覚フルーツセット -彩(SAI)-」は、本フェアの目玉商品で、《季節が描く、美味しさの彩》をコンセプトに、紅まどんな、紅白いちご、りんご、シャインマスカットを詰め合わせたセットです。旬を迎えたフルーツならではの色合いや艶、香りを箱を開けた瞬間から感じていただける商品に仕上げています。

そのほかにも、本フェアの“主役”となるフルーツを詰め合わせた商品として、フェア商品内最多数の紅まどんなを使用した『紅まどんなと三種のいちごセット』や、お重の中にフルーツを美しく詰め合わせた『紅まどんなと赤いちごのフルーツ重』などを展開しています。“紅”といった言葉や、紅白２色のいちご、「めでたいことが重なりますように」という願いを込めたお重仕立てのデザインなど、縁起の良い要素を取り入れたギフトは、受験生のいるご家族への贈り物など、節目のシーンにもおすすめです。

『旬の味覚フルーツセット -彩(SAI)-』

♦販売価格：7,400円（送料・税込）

♦販売期間：2026年1月13日(火)～2026年2月末頃

♦内容：紅まどんな3玉、紅白いちご（赤4／白4）、りんご、シャインマスカット

『紅まどんなと三種のいちごセット』

♦販売価格：10,800円（送料・税込）

♦販売期間：2026年1月13日(火)～2026年2月末頃

♦内容：紅まどんな6玉、紅白いちご（赤10／白5）

『紅まどんなと赤いちごのフルーツ重』

♦販売価格：7,560円（送料・税込）

♦販売期間：2026年1月13日(火)～2026年2月末頃

♦内容：紅まどんな4玉、いちご9粒

※入荷状況や旬の状況に応じて、詰め合わせる果物が一部変わることがございます。

※販売期間は在庫状況により販売延長、もしくは早期終了する可能性がございます。

フルーツショップ青木とフルーツマイスターについて

1924年創業のフルーツ専門店「フルーツショップ青木」は、東北・関東に現在5店舗を展開しています。フルーツショップ青木では、熟練のフルーツマイスターが市場や生産農家を訪れ、厳選したフルーツのみを仕入れています。

「フルーツマイスター」はフルーツショップ青木で代々受け継がれる称号。フルーツマイスターが選び抜いた極上のフルーツを、一番おいしいときにお召し上がりいただけるよう、鮮度や熟度を徹底的に管理してお届けしています。

フルーツショップ青木 店舗イメージフルーツショップ青木 イメージ

アオキフルーツオンライン：https://aokifruitsonline.com/

フルーツショップ青木：https://fruits-aoki.com/

Instagram：https://www.instagram.com/aokifruitonline/