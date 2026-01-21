【眠れないあなたへ】”いたわりごはん”105recipes『大原千鶴のすやすやレシピ』2月5日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、書籍『大原千鶴のすやすやレシピ』を2月5日（木）に発売します。

睡眠は若々しさを保つために必要なメンテナンスタイム、睡眠不足は健康を守る免疫細胞にも大きな影響を及ぼします。年齢とともに寝付けなくなるのは睡眠ホルモンのメラトニン分泌が減少するから。本書では、そんな悩みを感じ始めたあなたの暮らしにフィットするおうちレシピを大原千鶴さんが提案。「やる気のない時でも」、「レンジと仲良く」、「一品で満足」など７つの章から成る105品。カバーも絵本のような癒し系レシピブックです。

身近な食材で「簡単・きれいめ」大原千鶴流レシピ

作り手のハードルを上げないレシピ集。ごく身近な食材を、意外な組み合わせで。簡単だから作ってみたい、食べてみたい、冷凍うどんに明太子や鯖缶でもOKなんだ！とやる気が出る料理集です。大原千鶴さんのきれいめ仕上げをお手本にすれば、自己肯定力がきっと上ります。

時短で無駄なし「おいしい自炊のすすめ」

今日は疲れたから、買ってきたお惣菜でごはん…もいいのですが、それが続くと翌朝「からだがだる重～い」すっきりしない目覚めになったりしていませんか。自炊するリズムがつくと冷凍・冷蔵庫のストック食材も変わり、使い切りで無駄なしに、からだもお財布も楽になります。簡単なつくりおきや缶詰があればとことん疲れて帰ってもOK。レンチンも上手に取り入れましょう。

日々の入眠ルーティンなどエッセイも充実

あなたは眠りにつくための秘密の習慣＝「すやすやルーティン」をもっていますか？ 本書では大原千鶴さんの入眠ルーティンをはじめ、7つの各章冒頭にはキッチンに立つことが苦にならない、しなやかな暮らし方のヒントなど、エッセイやコラムが充実しています。

【先着50名様】大原千鶴さんWEBサイン会：1/17～1/28開催

『大原千鶴のすやすやレシピ』の刊行を記念し、Yahooショッピング内「大垣書店Yahoo！店」限定で大原千鶴さんによるWEBサイン会を開催します。先着50様限定です。ふるってご応募ください。

※WEBサイン会とは、専用ページよりご注文のお客様に、為書き（「〇〇さんへ」というお名前）入りのサイン本をご用意する企画です。動画配信などの予定はございませんので、あらかじめご了承くださいませ。

Amazon購入者特典：未公開オリジナル「すやすやレシピ」レシピデータ

Amazon購入者限定で、すやすや時間へとゆっくり誘うホットドリンク2種を紹介します。しょうがやシナモンといったおいしい漢方薬や季節のフルーツを上手に使った、ちょっと贅沢なリラックスタイムをおくるレシピです。

著者プロフィール

大原千鶴（おおはら・ちづる）

料理研究家。京都・花脊の料理旅館「美山荘」が生家。小さな頃から自然に親しみ、料理の心得を学ぶ。結婚後、京都市中に移り住み、2男1女の子育てのかたわら料理研究家として活動を始め、テレビや出版、講演などで広く活躍。理にかなったシンプルで確かな味わいのレシピと、華やかにして気さくな人柄が幅広い層に支持を得ている。第3回京都和食文化賞受賞。『大原千鶴のいつしみ料理帖』（世界文化社）など著書多数。

刊行概要

『大原千鶴のすやすやレシピ』

■発売日：2026年2月5日（木）

■定価：2,090円（税込）

■仕様：B5変型／160ページ

■発行：株式会社世界文化社

本書は、睡眠情報サイト[SUIMIN PORTAL SITE すやすや部]（株式会社ワコール運営）にて発表した大原千鶴の「すやすやレシピ」から厳選。書下ろしエッセイを加えて書籍化したものです。