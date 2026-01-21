バンドプロジェクト・Que. の1stシングル『バースデイ』が本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Que.1st Single『バースデイ』を本日配信リリースした。『バースデイ』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2025年末、突如として活動開始を宣言しシーンに現れたバンドプロジェクト・Que.。

本プロジェクトは、ボカロPとしての活動をはじめ、数々の人気アーティストへの楽曲提供やプロデュースを手がけてきた中林大士が立ち上げた、新たな音楽表現の挑戦である。

中林自身のルーツと現在地を接続しながら、次世代の“捻くれポップス”を定義すべく始動した。

2026年本格始動となるQue.は、本日1stシングル『バースデイ』を配信リリースした。

今作は捻くれた愛情と幸せ、それに伴う痛みを歌ったQue.の世界観を象徴する一曲。

耳に残るポップなメロディに、瑞々しくソリッドなギターロックサウンドが重なり、バンドならではの熱量と遊び心が共存するサウンドを生み出した。

バンドプロジェクトとして新たな一歩を踏み出したQue.。

今後の展開から目が離せない。

Que. 1stシングル『バースデイ』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：バースデイ

アーティスト名 : Que.

作詞・作曲・編曲：中林大士

配信リリース日：2026年1月21日

配信サービス：https://zula.lnk.to/P0k96SZL

・アーティスト情報

Que.

中林大士が新たな表現の場として立ち上げたバンドプロジェクト。

次世代の『捻くれポップス』を定義するために画策中。

Que. Official X：https://x.com/Que_Q_Que

Que. Official YouTube：https://www.youtube.com/@Que_Q_Que

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp