バンドプロジェクト・Que. の1stシングル『バースデイ』が本日配信リリース！
音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Que.1st Single『バースデイ』を本日配信リリースした。『バースデイ』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。
2025年末、突如として活動開始を宣言しシーンに現れたバンドプロジェクト・Que.。
本プロジェクトは、ボカロPとしての活動をはじめ、数々の人気アーティストへの楽曲提供やプロデュースを手がけてきた中林大士が立ち上げた、新たな音楽表現の挑戦である。
中林自身のルーツと現在地を接続しながら、次世代の“捻くれポップス”を定義すべく始動した。
2026年本格始動となるQue.は、本日1stシングル『バースデイ』を配信リリースした。
今作は捻くれた愛情と幸せ、それに伴う痛みを歌ったQue.の世界観を象徴する一曲。
耳に残るポップなメロディに、瑞々しくソリッドなギターロックサウンドが重なり、バンドならではの熱量と遊び心が共存するサウンドを生み出した。
バンドプロジェクトとして新たな一歩を踏み出したQue.。
今後の展開から目が離せない。
Que. 1stシングル『バースデイ』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。
・リリース情報
タイトル：バースデイ
アーティスト名 : Que.
作詞・作曲・編曲：中林大士
配信リリース日：2026年1月21日
配信サービス：https://zula.lnk.to/P0k96SZL
・アーティスト情報
Que.
中林大士が新たな表現の場として立ち上げたバンドプロジェクト。
次世代の『捻くれポップス』を定義するために画策中。
Que. Official X：https://x.com/Que_Q_Que
Que. Official YouTube：https://www.youtube.com/@Que_Q_Que
・ZULAについて
株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。
私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。
ZULA公式サイト：http://www.zula.jp
ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP
ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/
ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp