解体工事の悩みを解決する『令和版・解体工事の新常識』が公立図書館など全国100館以上へ所蔵されました。【一般社団法人あんしん解体業者認定協会】

一般社団法人あんしん解体業者認定協会

一般社団法人あんしん解体業者認定協会（本社：東京都港区、代表理事：鈴木佑一、以下「当協会」）は、当協会理事の中野達也が執筆した書籍『令和版・解体工事の新常識』について、全国の公立図書館および関連施設への所蔵館数が累計100館を超えましたことをお知らせいたします。

■活動の背景と目的

近年「空き家問題」や「住まいの終活」が社会課題となる中、解体工事の需要は年々高まっています。しかし、一般の方にとって解体工事は人生で何度も経験するものではなく、知識不足からくる業者とのトラブルや、費用面での不安を抱えるケースが後を絶ちません。

こうした現状を受け当協会では「より実態に基づく知識をお伝えし、安心な解体工事への一歩を踏み出してほしい」という想いのもと、書籍『令和版・解体工事の新常識』を全国の図書館へ寄贈し、所蔵をお願いしてまいりました。

多くの自治体・図書館関係者の皆様にご理解とご協力をいただき、所蔵先が全国103館となりました。

本書が、地域の皆様の住まいのこれからを考える際の一助となり、トラブルのない解体工事と安全なまちづくりに貢献できることを心より願っております。

以下は、2026年1月現在所蔵されている図書館及び関連施設です。

【北海道・東北】

亘理町立図書館 / 中新田図書館 / 札幌市中央図書館

【関東（東京都を除く）】

さいたま市立中央図書館 / 千葉市立中央図書館 / 横浜市中央図書館 / 守谷市立中央図書館 / 寒川町総合図書館 / 阿見町立図書館 / 横芝光町立図書館 / 葉山町立図書館

【東京都】

東京都立中央図書館 / 国立国会図書館 / 府中市立中央図書館 / 八王子市中央図書館 / 八王子市生涯学習センター図書館 / 八王子市南大沢図書館 / 八王子市川口図書館 / 調布市立図書館 / 杉並区立中央図書館 / 杉並区立阿佐谷図書館 / 杉並区立西荻図書館 / 杉並区立高円寺図書館 / 杉並区立永福図書館 / 杉並区立下井草図書館 / 杉並区立宮前図書館 / 杉並区立高井戸図書館 / 杉並区立今川図書館 / 杉並区立方南図書館 / 足立区立中央図書館 / 世田谷区立中央図書館 / 世田谷区立砧図書館 / 町田市立中央図書館 / 町田市立さるびあ図書館 / 町田市立金森図書館 / 中野区立中央図書館 / 小平市立中央図書館 / 小平市立小川西町図書館 / 小平市立喜平図書館 / 北区立中央図書館 / 目黒区立八雲中央図書館 / 目黒区立緑が丘図書館 / 目黒区立守屋図書館 / 羽村市立図書館 / 江東区立江東図書館 / 江東区立深川図書館 / 江東区立豊洲図書館 / 江東区立城東図書館 / 江東区立東陽図書館 / 江東区立砂町図書館 / 葛飾区立中央図書館 / 稲城市立中央図書館 / 練馬区立光が丘図書館 / 練馬区立大泉図書館 / 練馬区立石神井図書館 / 練馬区立練馬図書館 / 練馬区立貫井図書館 / 練馬区立平和台図書館 / 東大和市立図書館 / 多摩市立中央図書館 / 墨田区立ひきふね図書館 / あきる野市立中央図書館 / あきる野市立五日市図書館 / 大田区立田園調布図書館 / 大田区立下丸子図書館 / 大田区立蒲田図書館 / 大田区立羽田図書館 / 福生市立中央図書館 / 西東京市立中央図書館 / 西東京市立ひばりが丘図書館 / 東村山市立萩山図書館 / 東村山市立中央図書館 / 文京区立水道端図書館 / 日野市立中央図書館

【中部（甲信越・東海）】

豊田市中央図書館 / 四日市市立図書館 / 伊那市立図書館 / 新潟市立中央図書館

【近畿】

大阪市立中央図書館 / 大阪市立住まいのライブラリー / 三田市立図書館 / 猪名川町立図書館 / 王寺町立図書館 / 福崎町立図書館 / 播磨町立図書館 / 田辺市立図書館 / 姫路市立図書館

【中国・四国】

岡山県立図書館 / 岡山市立図書館 / 広島市安佐北区図書館 / 下関市立中央図書館 / 鳥取県立図書館 / 北島町立図書館 / 藍住町立図書館 / 土庄町立図書館 / オーテピア高知図書館

【九州】

福岡県立図書館 / 北九州市立中央図書館 / 長崎県立長崎図書館 / 佐賀市立図書館 / 粕屋町立図書館 / 水巻町立図書館 / 鹿屋市立図書館

■ごあいさつ

当協会では、今後もより多くの方が解体工事の正しい情報に身近に触れられる環境づくりを進めてまいります。

なお、『令和版・解体工事の新常識』は一部書店でも販売しております。解体工事に直面している方も、将来的に解体が必要になりそうな方にも、本書をお手に取っていただけたら幸いです。

【書籍概要】

・書籍 『令和版・解体工事の新常識』

・著者 中野達也（一般社団法人あんしん解体業者認定協会理事）

・書籍紹介ページ https://nakano-tatsuya.com/clp/book/

■解体無料見積ガイドについて

解体無料見積ガイド（https://www.kaitai-guide.net/）は、解体業界の透明化を目指して、一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営。あなたのエリアの優良・適正低価格な複数の解体業者から、正確なお見積りを受け取ることができる完全無料のサービスです。



■一般社団法人あんしん解体業者認定協会について

一般社団法人あんしん解体業者認定協会は、解体工事を計画する皆様が安心して依頼できる環境作りを目的に、全国都道府県下の優良解体業者を認定しています。また、解体工事に関する様々な疑問にお応えするご相談窓口としての業務を行い、ご希望に応じて無料でご紹介も行っています。



■協会概要

社名 ：一般社団法人 あんしん解体業者認定協会

所在地 ： 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-31 VORT芝浦WaterFront 4階

代表者 ： 代表理事 鈴木佑一

設立 ： 2015年6月

URL ： https://anshin-kaitai.or.jp/