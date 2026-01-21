【ODAKYU 湘南 GATE】 藤沢市を通る路線を持つ鉄道5社が初集結！人気イベント「藤沢 鉄道フェスタ」が過去最大規模にて2月21日(土)、22日(日)開催

株式会社小田急ＳＣディベロップメント

特設サイト：https://www.odakyu-sc.com/shonan-gate/eventcampaign/detail/194?utm_source=press(https://www.odakyu-sc.com/shonan-gate/eventcampaign/detail/194?utm_source=press)

株式会社小田急ＳＣディベロップメント（本社：東京都新宿区 取締役社長：細谷和一郎）が運営する神奈川県藤沢市の商業施設「ODAKYU 湘南 GATE」は、地元・藤沢エリアに路線を持つ鉄道5社（小田急電鉄・江ノ島電鉄・JR東日本・相模鉄道・湘南モノレール／以下、鉄道5社）合同でのイベント「藤沢 鉄道フェスタ」を、2026年2月21日(土)、22日(日)に開催します。

昨年は、3社（小田急電鉄・江ノ島電鉄・JR東日本）で開催し大好評を博した本イベントですが、今年は新たに「相模鉄道」「湘南モノレール」の2社が加わり、藤沢市で運行する鉄道5社が勢揃いする本イベント過去最大規模での開催となります。今年初登場の「相模鉄道キャラクターそうにゃん」「しょもたん（湘南モノレール）」をはじめ、各社の人気キャラクターが登場する「グリーティング」や、鉄道5社の制服を着用できるお子さま向けイベント「なりきり駅長体験」、小田急電鉄の社員有志である小田急鉄道倶楽部が制作した「巨大Nゲージの運転体験」、鉄道5社による鉄道グッズ販売など、見て・触れて・楽しめるコンテンツが満載です。

■イベント開催の背景

藤沢市は、小田急電鉄、江ノ島電鉄、JR東日本に加え、市北部の湘南台駅には相模鉄道が乗り入れ、さらに大船から江の島を結ぶ湘南モノレールが走るなど、多様な鉄道網が市民の生活を支える県内有数の「鉄道のまち」です。 昨年、3社（小田急・江ノ電・JR東日本）で初の合同イベントを開催しましたが、今年はより広域に、より力強く地域を盛り上げるべく、湘南台駅で接続する「相模鉄道」と、江の島エリアへのアクセスを共に担う「湘南モノレール」も初参加。普段はそれぞれの路線で安全輸送を担う各社が、「鉄道というコンテンツを通じて、地元・藤沢の子どもたちに笑顔を届けたい」という想いに共感し、会社の垣根を超えた鉄道5社集結が実現しました。

「藤沢 鉄道フェスタ」開催概要

日程：2026年2月21日(土)、22日(日)

会場：ODAKYU 湘南 GATE

（7階 イベントスクエア、7階 ヒヤリングストア横 多目的スペース、5階 イベントスペース、小田急百貨店ふじさわ 地下1階 食料品売場 イベントコーナー）

主催：株式会社小田急ＳＣディベロップメント

協力：小田急電鉄株式会社、江ノ島電鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社 藤沢駅、相模鉄道株式会社、湘南モノレール株式会社、株式会社JR東日本クロスステーション、小田急鉄道倶楽部、ロマンスカーミュージアム

（1）体験・イベント

１.「子ども駅長」なりきり撮影会

会場には鉄道各社の駅長制服（お子さま用サイズ）をご用意。

特設のバックパネルの前で、実際に駅で働く駅員さんと憧れの駅員さんになりきって記念撮影が可能です。

日程：2月21日(土) JR東日本・相模鉄道・湘南モノレール

2月22日(日) 小田急電鉄・江ノ島電鉄・湘南モノレール

時間：10:00～16:00

会場：7階 イベントスクエア

※制服はお子さま用サイズに限ります

※ご用意する制服は各日異なります

※「キャラクター大集合！グリーティングイベント」開催中は実施いたしません

２.キャラクター大集合！グリーティングイベント

鉄道5社のキャラクター、 小田急電鉄子育て応援マスコットキャラクター「もころん」、江ノ電公式キャラクター「えのんくん」、JR東日本 横浜支社マスコットキャラクター「ハマの電チャン」、相模鉄道キャラクター「そうにゃん」、湘南モノレールのゆるキャラ「しょもたん」が大集合！

日程：2月21日(土) そうにゃん・ハマの電チャン・しょもたん

2月22日(日) もころん・えのんくん・しょもたん

時間：１.11:30～ ２.13:30～ ３.14:30～

会場：7階 イベントスクエア

定員：各回60名程度

※個別の撮影会はございません

※出演するキャラクターは各日異なります

※各日9:30～9:50に、当日分の各回の入場整理券を、2階 ビオセボン側横入口にて配布します

9:50以降は7階 エスカレーター横にて10時より整理券を配布します

３.小田急のNゲージ展示・運転体験

「小田急鉄道倶楽部」（小田急電鉄の社員有志による活動）が作成した、縦3m×横5mほどのスケールで広がる、精巧なNゲージジオラマを展示。8000形車両で実際に使用している運転台でNゲージを運転できる「運転体験」も実施し、自分で電車を動かす体験をお楽しみください。

日程：2月21日(土)、22日(日)

時間：10:00～16:00

定員：各日70名

会場：5階 イベントスペース

参加条件：ODAKYU 湘南 GATEの公式LINE お友だち登録画面の表示

※Nゲージの「運転体験」は5階 イベントスペースにて、当日分の整理券を配布します

（各当日午前の部は10:00～、午後の部は12:00～配布します）受け取られた方から順番にご案内します

所要時間：Nゲージの「運転体験」は約5分間

※Nゲージジオラマは、ご自由にご観覧いただけます

４.コラボ缶バッジワークショップ

ロマンスカーミュージアムのオリジナル缶バッジを作成しよう！

今回も藤沢市限定デザインの「キュンとするまち。藤沢」公式マスコットキャラクター ふじキュン(ハート)＆もころん」コラボ缶バッジをご用意！

日程：2月22日(日)

時間：10:00～16:00

会場：5階 イベントスペース

参加費：300円

※お支払方法は現金のみ

（2）鉄道5社によるグッズ販売やくじ・ガラポン抽選会

鉄道5社によるグッズ販売コーナーを展開。

定番の鉄道グッズに加え、「駅名キーホルダー」など地元ならではのアイテムも登場します。

※相模鉄道は2月21日(土)、ロマンスカーミュージアムは2月22日(日)のみの出店です

１.小田急グッズショップ「TRAINS」 鉄道グッズ販売

おだきゅうの「もころん」などをはじめ、人気の鉄道グッズを販売します。

日程：2月21日(土)、22日(日)

時間：10:00～16:00

会場：7階 イベントスクエア

※お支払方法は現金・電子マネー・クレジットカード

２.ロマンスカーミュージアム オリジナルグッズ販売・くじ

ロマンスカーミュージアムのオリジナルグッズを販売します。

1回800円で、トートバッグやマグカップなどのロマンスカーミュージアムオリジナルグッズが当たるくじも開催！



日程：2月22日(日)

時間：10:00～16:00

会場：5階 イベントスペース

※お支払方法は現金のみ

３.JR東日本 グッズ販売・鉄道くじ

駅名キーホルダー・お子さま向けグッズなどを販売します。

1回1,000円で引ける鉄道くじも開催！ハズレなし！1等のプラレールとレールセットなど、1等～4等で鉄道グッズが必ず当たります。

日程：2月21日(土)、22日(日)

時間：10:00～16:00

会場：7階 ヒヤリングストア横 多目的スペース

※お支払方法は現金・電子マネー・クレジットカード

４.相模鉄道 グッズ販売

新型車両13000系グッズや人気の「そうにゃん」グッズを販売します。

日程：2月21日(土)

時間：10:00～16:00

会場：7階 イベントスクエア

※お支払方法は現金のみ

５.湘南モノレール

・湘南モノレール グッズ販売

「しょもたん」やパズルレールなど、人気の鉄道グッズを販売します。

日程：2月21日(土)、22日(日)

時間：10:00～16:00

会場：7階 イベントスクエア

※お支払方法は現金またはPayPay

・湘南モノレール ガラポン抽選会

1等はプラレールが当たる！ガラポン抽選会を開催します。

日程：2月21日(土)、22日(日)

時間：10:00～16:00

会場：7階 イベントスクエア

参加費：1回300円

※お支払方法は現金のみ

６.小田急ポイントプレゼント・ガラポン抽選会

小田急ポイント200ポイントプレゼントや、非売品ノベルティが当たるガラポン抽選会を開催します。

日程：2月21日(土)、22日(日)

時間：10:00～16:00

会場：7階 エスカレーター横

参加条件（ガラポン抽選会）：小田急ポイントカード公式Xをフォロー

（3）おだきゅうの「もころん」のコラボお菓子を販売ベイクドカスタ各種 各250円（税込）

期間限定ショップ「スイーツヨシムラ」にて、おだきゅうの「もころん」焼き印入りの洋風今川焼き「ベイクドカスタ各種 各250円」を販売します。

販売期間：2月18日(水)～24日(火)

販売場所：小田急百貨店ふじさわ 地下1階 食料品売場 イベントコーナー

注意事項

・詳しくは、特設サイトをご覧ください

・画像はイメージです

・整理券、グッズ販売商品、くじ・抽選等での景品は、なくなり次第終了となります

・イベント内容は予告なく変更または中止となる可能性がございます

・表示価格は全て税込です

■参考

【参考1】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントについて

小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/

【参考2】 ODAKYU 湘南 GATE について

「My Favorite＆3rd.Place」をキーワードに、ご家族や友人など大切な方と共有したくなる場所として、快適で気軽に通える商業施設です。

所在地：神奈川県藤沢市南藤沢21-1

開業年：2019年3月（小田急百貨店藤沢店から名称変更）

規模：地下1階～地上7階

アクセス：小田急江ノ島線・JR東海道線「藤沢駅」徒歩1分、江ノ電「藤沢駅」直結

営業時間：

地下1階・1階小田急百貨店ふじさわ 10:00～20:00

2～5階 専門店 10:00～20:00

3階フードホール、7階レストラン 11:00～22:00 ※一部店舗は営業時間が異なります

7階ギフト・カードサロン／イベントスクエア 10:00～19:00

URL：https://www.odakyu-sc.com/shonan-gate/

【参考3】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントの「地域共生ステートメント」について

当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を制定いたしました。

今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/csr/local_relationship/