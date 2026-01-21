いなばペットフード　「CIAOで当てチャオキャンペーン」を開始！

いなば食品株式会社

いなばペットフード（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比、会長：稲葉優子）は2026年1月20日（火）より、国内外で多くの猫ちゃんに愛されている「CIAOちゅ～る」シリーズおよび「焼」シリーズを対象に、日頃のご愛顧に感謝を込めた「CIAOで当てチャオ」キャンペーンを開始いたします。

「CIAO ちゅ～る」や「焼」シリーズが大切にしているのは、猫ちゃんと飼い主様の幸せなふれあいの時間です。本キャンペーンでは、日頃の感謝を込めて、そんな温かい時間をさらに彩るオリジナルグッズなどをご用意いたしました。

■キャンペーン概要- キャンペーン名：CIAOで当てチャオキャンペーン- 応募期間：2026年1月20日（火）～5月31日（日）- 対象商品：「CIAO ちゅ～る」シリーズ、「焼」シリーズ- 応募条件：対象商品の指定された場所を5枚1口として応募- 賞品ラインナップ：

【1口から応募可能！抽選で1,000名様に当たる！】

JCBギフトカード 3,000円分

【50口でどちらかもれなくもらえる！】

Aコース：CIAOオリジナル「CIAOちゅ～るクッション」（直径200mm×500mm）

Bコース：CIAO缶シリーズご希望の品 どれでも1ケース

▼詳細はキャンペーンページをご覧ください

https://www.inaba-petfood.co.jp/campaign/letter/ciao_de_ateciao.html

CIAOオリジナルのクッションや、ご希望の商品セットなどファンの皆様に喜んでいただける賞品を厳選いたしました。ぜひ、奮ってご応募ください！

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)