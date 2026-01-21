1月28日(水)・29日(木)開催「新卒採用カンファレンス2026冬」にtalentbookが登壇！

talentbook株式会社

ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」及び、法人向け採用CXソリューションを提供するtalentbook株式会社（本社:東京都渋谷区、共同代表取締役:大堀航/大堀海、以下「当社」）は、株式会社ワンキャリアと株式会社ベネッセ i-キャリアが共同開催する企業の人事・採用担当者を対象に新卒採用とキャリア支援の在り方をアップデートするオンラインカンファレンスの第4弾「新卒採用カンファレンス2026冬 ～新卒採用のプロが解説 明日から使える手法を学ぶ2日間～」に登壇することをお知らせします。

当社は1月29日(木)に登壇し、採用ブランディングをテーマに「企業の“らしさ”をどう伝える？ロールモデルを活用した採用手法」について講演いたします。

■開催背景

■開催背景

少子化やキャリア観の変化が加速するなか、学生の価値観や意思決定プロセスはこれまで以上に多様化し、従来の採用アプローチだけでは届かない時代になっています。「学生のリアル」を把握し、企業自身の打ち手を磨くことが、これからの採用競争力を大きく左右します。

今回のカンファレンスでは、学生の声や調査データを取り入れながら、企業・学生が垣根を越えて話し合い、これからの理想的な採用のあり方をともに考えます。学生インサイトを採用戦略に反映させることで、明日からの採用活動や人材育成の具体的なアクションにつなげられる場を目指しています。

■セミナー概要

イベント名：『新卒採用カンファレンス2026冬 ～学生の“いま”を、すぐ使える採用施策に変える2日間～』

日 時 ：2026年1月28日(水)・29日(木)10時00分～17時00分 ※途中入退出自由

形 式 ： Zoomでのオンライン配信（お申し込み後に送付するメールに記載）

参加費 ： 無料

対 象 ： 新卒採用・育成の課題を抱えている企業様

当社講演：2026年1月29日（木）11時25分～11時50分

講演テーマ：「企業の“らしさ”をどう伝える？ロールモデルを活用した採用手法」

■登壇者プロフィール

talentbook株式会社執行役員 営業開発本部長白水 彰一

大学卒業後、大手人材広告会社へ入社。業界・規模問わず数多くの企業様の採用戦略に携わりながら、営業責任者を歴任し営業戦略の立案と施策実行、組織マネジメントなどを経験。2023年1月にtalentbookに参画し、同年12月よりセールスカスタマーサクセス部の部長へ。2024年12月より執行役員CROに就任。

■talentbookについて

「talentbook」は、年間300万人のZ世代が訪問するロールモデル就活・転職サイト。1,200社以上、1万人以上のロールモデルから、あなたに合った"憧れの先輩"をAIが診断。求職者と企業双方に最適な出会いを実現します。法人向けには、with AIで コンテンツを「つくる、届ける、対話する」ためのソリューションを提供。AI活用による「工数削減と付加価値向上」で、求職者一人ひとりの選考体験を飛躍的に向上させます。

https://product.talent-book.jp/

【会社概要】

会社名：talentbook株式会社

https://talentbook.co.jp/

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目6-6 COERU渋谷イースト 3F

事業内容：「talentbook」の企画・開発・運営

代表者名：大堀航・大堀海