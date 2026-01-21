空いている席が、今日から売上になる！遊休スペース収益化アプリ「Work Point」を正式展開

合同会社ツギノカタチWork Pointアプリを通じてスマートチェックインを行う様子

Coco Works合同会社（所在地：大阪市北区）は、カフェ・学習塾・夜型店舗・オフィスなどが抱える「空席・空き時間」の課題を解決する、遊休スペース収益化アプリ「Work Point」を正式展開しました。

「Work Point」は、空いている席や時間を「時間制」で販売できるアプリです。ユーザーはアプリから検索・予約・事前決済を行い、QRコードやICタッチで入退室。店舗側は受付や会計の手間なく、既存の運営を変えずに追加収益を生み出すことができます。

【ダウンロードURL】

GooglePlay/https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.Coco Works.「Work Point」&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.Coco%20Works.%E3%80%8CWork%20Point%E3%80%8D&pcampaignid=web_share)

AppStore/https://apps.apple.com/jp/app/「Work Point」/id6738620323(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%80%8CWork%20Point%E3%80%8D/id6738620323)

■ 開発背景

Work Pointの構想は、もともとコワーキングスペースを検索・利用するためのアプリ開発から始まりました。

予約や決済、入退室管理など、日々の運営をよりシンプルにすることを目的としたサービスです。

その開発過程で、カフェでよく見かける日常のワンシーンに直面しました。一定時間を過ぎた利用者に退席をお願いする場面です。利用者は「もう珈琲を飲みたくはないけど、もう少し作業を続けたい」。一方、店舗側は「長時間利用が続くと、回転率が下がってしまう」という課題を抱えています。

この背景には、席と時間の価値が仕組みとして共有されていないことがあります。

Work Pointは、コワーキングスペースの運営で培った仕組みをもとに、席と時間の利用を“選択肢”として可視化し、空き時間を無理なく価値に変えるために開発されたサービスです。

■ 「Work Point」の主な特長

1．アプリで完結するオールインワン運用

検索・予約・決済・入退室までをアプリで一元化。受付・会計業務を削減し、無人運用も可能です。

2．初期費用0円の成果報酬型

専用機器は不要。売上が発生した分のみ手数料が発生するため、リスクなく導入できます。

3．スモールスタートに対応

「平日14～17時だけ」「1～2席だけ」など、空き時間・空き席のみの活用が可能。既存営業に影響を与えません。

4．データ活用による運営改善

管理ツール「Work Manager」により、利用状況やユーザー属性を可視化。データに基づいた価格設定や運営改善を支援します。

■ 想定導入シーン（一例）

コワーキングスペース：予約・決済・入退室管理をアプリで一元化し、日常運営を効率化

カフェ：長居されがちな席を時間制ワーク席として販売し、客単価向上

学習塾・予備校：授業のない時間帯を地域向け自習室として開放

夜型店舗（飲食店等）：昼間の空き時間をワークスペースとして二毛作運営

オフィス：未使用の会議室を時間貸しし、新たな収益を創出

■ 今後の展開

まずは大阪市都島区のコワーキングスペース「CUBE」での実績をもとに、地域のカフェ、教育機関、事業者へ横展開を進める予定です。 今後は、「Work Point」を起点とした店舗ネットワークの拡大により、「どこでも働ける」「空間がつながる」新しい働き方・学び方の実現を目指します。

■ サービス概要

サービス名： 「Work Point」

内容： コワーキングスペース運営一元化・省人化／遊休スペースの時間制販売／予約・決済・QR入退室管理

料金： 初期費用・月額0円（成果報酬型）

対象： カフェ、学習塾、夜型店舗、教室・スタジオ、オフィス ほか

Coco Works合同会社（担当：三上）

Tel：050-1808-7556

E-mail： ryo.mikami@coco-works.co.jp

【Coco Works合同会社】

設立：2024年6月

代表者：三上亮

所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 大阪駅前第2ビル12-12

事業内容：web制作／自社サービスの運営／受託開発事業／コワーキングスペース運営事業