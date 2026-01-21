小林誠司捕手×岩橋玄樹ＥＥ表紙＆対談「月刊ジャイアンツ3月号」1月23日（金）から発売

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、読売巨人軍監修のファンマガジン「月刊ジャイアンツ」2026年3月号を1月23日（金）から順次、全国の書店、オンライン書店などで発売します。Ａ４判88ページオールカラー、付録は泉口友汰選手のデジタルパネルスタンドです。書店でのお取り寄せ可能。お近くのＹＣ（読売新聞販売店）でも注文を承ります。ＥＣサイトの「ジャイアンツ公式オンラインストア」、「ショップ報知」、東京ドームの巨人軍直営グッズショップ「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」でも購入できます。

坂本勇人選手らの自主トレに中川皓太投手インタビューも

表紙は、小林誠司捕手と岩橋玄樹ＥＥ（本誌エグゼクティブ・エディター）のツーショット。二人によるスペシャル対談を巻頭に収録しました。坂本勇人選手の自主トレを「Giants魂」でクローズアップ。連載200回を超える誌面ブログ「Hayato’s room」も大好評で、プロ20年目を記念して坂本選手の直筆サイン色紙を本誌読者にプレゼントします。ＭＬＢのブルージェイズに移籍が決まった岡本和真選手の活躍を本誌誌面で振り返った「Ｇメモリーズ」は“永久保存版”。昨季キャリアハイの36ホールドをマークした中川皓太投手のインタビューも。大人気企画のリレーインタビューでは、宮原駿介投手と西舘勇陽投手の同年代の2人がほのぼのトークを展開しました。

創刊50周年記念2026読者モデルが初仕事！

次の４月号で創刊50周年を迎える月刊ジャイアンツの表紙を創刊号まで遡っていく「タイムスリップThe Covers」では、「青い稲妻」の異名を取った松本匡史さんに初めて表紙を飾った1982年11月号当時など現役時代を振り返ってもらいました。本誌初代編集長の田中茂光さんが手記を寄稿。創刊50周年を記念して就任した初代読者モデル「まりまり」の初仕事も紹介。好評のＧ党タレント連載は、スーパー銭湯アイドル「純烈」の後上翔太さんが思い出に残る外国人選手ベスト３（投手編）を語りました。19歳俳優の大西利空ＹＡＥ（本誌ヤング・アドバイザリー・エディター）は、スポーツ報知のYouTube「報知プロ野球チャンネル」初出演の後編で、26年シーズンの巨人スタメンを構想。とじ込みピンナップは田中瑛斗投手、山崎伊織投手、泉口友汰選手の 3ショットポスターとWelcome to GIANTS 松本剛選手2月カレンダーです。

■出版概要

タイトル：月刊ジャイアンツ2026年3月号

発売日：2026年1月23日（金）

※書店発売が数日遅れる地域があります。

定価：900円（税込）

出版元：報知新聞社

仕様：Ａ４判88ページオールカラー

販売所：全国書店、主要オンライン書店、ＹＣ（読売新聞販売店）ほか

《ＥＣサイト》

ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/

読売巨人軍公式通販サイト「ジャイアンツオンラインストア」 https://store.giants.jp/ja/

【月刊ジャイアンツに関するお問い合わせ】

報知新聞社

東京本社代表電話03-6831-3333

受付時間：月～金11:00～17:00

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp