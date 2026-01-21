Space BD、みずほ銀行主催「Mizuho Innovation Award」を受賞

Space BD株式会社

宇宙産業における総合的なサービスを展開するSpace BD株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：永崎将利）は、株式会社みずほ銀行（本社：東京都千代田区、頭取：加藤 勝彦、以下 みずほ銀行）が主催する有望なイノベーション企業を表彰する「Mizuho Innovation Award 2025.4Q」を受賞しましたので、お知らせいたします。

左：Space BD 代表取締役社長 永崎 将利 右：みずほ銀行 執行役員 リテール・事業法人部門 副部門長 金田 真人氏■Mizuho Innovation Awardについて

「Mizuho Innovation Award」は、みずほ銀行がイノベーティブな事業に挑戦するスタートアップ企業の成長をサポートしていく観点から、2017年10月に創設されたアワードです。

四半期ごとに、ビジネスモデルの優位性、チーム力、成長可能性などを評価軸として対象企業を選定し、受賞企業には、大企業とのビジネスマッチングをはじめとした各種サポートを通じ、成長の加速化を支援しています。

■受賞理由（みずほ銀行様より）

宇宙市場が急速に拡大し、多様なニーズが求められる中、Space BD社は、強固な経営体制とステークホルダーを巻き込む組織力を背景に、着実に商機を掴み続けています。

需要を先取りした柔軟かつ攻めの姿勢で、唯一無二のポジションを確立したビジネスモデルの成長性を評価し、今回の授与を決定いたしました。

Space BDは創業以来、「宇宙の一大産業化」を目指し、事業を発展させてこられました。今後も柔軟かつアグレッシブな挑戦を続け、持続的な宇宙産業の発展への貢献を期待しています。

■Space BD株式会社について

Space BDは、日本の宇宙ビジネスを、世界を代表する産業に発展させることを目指す「宇宙商社(R)」です。2017年の創業以来、宇宙への豊富な輸送手段の提供とともに国際宇宙ステーション(ISS)をはじめとする宇宙空間の利活用において、ビジネスプランの検討からエンジニアリング部門による技術的な運用支援までをワンストップで提供しています。技術力に立脚した営業力・事業開発力を礎に、多様なキャリアバックグラウンドを持ったメンバーが、宇宙を活用した官民の事業化支援・事業変革、教育分野などに事業を展開しています。

2025年10月現在、衛星取り扱い数100件超に加え、600を超える宇宙空間での実験実績を重ねています。

社 名：Space BD株式会社

本 社：東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 日本橋三井タワー7階

代 表 者 ：代表取締役社長 永崎将利

設 立：2017年9月1日

事業内容：宇宙における各種サービス事業・教育事業

U R L：https://space-bd.com/