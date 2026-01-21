建設業界特化 オンライン講習「KCI教育センター」、Webサイトを全面リニューアル

株式会社manebi

建設業界特化型 オンライン研修サービス「KCI教育センター」を運営する株式会社manebi（本社：東京都新宿区、代表取締役：田島智也）は、ご利用者様の利便性向上を目的として、2026年1月21日（月）に「KCI教育センター」のサービスサイトを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、多忙な建設現場の皆様が、必要な講習を迷わず探し、隙間時間でも快適に学習できるよう、サイトデザインとシステム基盤の刷新を行いました。

リニューアルの背景

建設業界では「2024年問題」をはじめとする働き方改革や、技術者不足への対応が急務となっており、効率的な資格取得や技術研鑽（継続学習）が求められています。

こうした中、従来のサイト利用者様より頂いた「スマホで見づらい」「目的の講習が見つけにくい」「事務手続きをスムーズにしたい」といった課題を解決し、より手軽に学習環境へアクセスいただくため、今回のリニューアルに至りました。

主なリニューアルポイント

1. 講習検索機能の強化（目的の講座へ最短アクセス）

トップページのデザインを一新し、講座一覧では「職長教育」「特別教育」「リアルタイム研修」など、目的別にカテゴリを整理しました。また、絞り込み検索機能を強化し、ご自身に必要なカリキュラムを即座に見つけられるようになりました。

2. スマートフォン・タブレットへの完全対応（レスポンシブ化）

PCだけでなく、スマートフォンやタブレット端末での表示・操作性を大幅に改善いたしました。これにより、現場の休憩時間や移動中など、場所を選ばずストレスフリーに講習内容の確認や申し込み、学習受講が可能となりました。

3. 申し込みフローの刷新（複数名申し込み・事務手続きの最適化）

法人・団体様からの「まとめて申し込みたい」「事務処理を楽にしたい」というご要望に応え、申し込み画面のUI/UXを細部まで徹底的に見直しました。

- 複数名の一括申し込みに対応： 従業員様分をまとめて申し込む際の操作性を大幅に向上させました。受講者情報の入力フォームを見直し、多人数分の登録も迷わずスムーズに行えるよう改善しています。- 事務手続きの負担軽減： 申し込み段階で「領収書の有無」や宛名などを直感的に選択・入力できるようフローを整理しました。細かな使い勝手を追求することで、申し込みに伴う経理・事務作業の煩雑さを解消しています。4. 現場管理・資格取得に役立つ「お役立ち記事」の拡充

「どの講習を受ければよいか分からない」「法令の要件を確認したい」といった現場の声に応え、資格や教育に関する解説コンテンツを強化いたしました。

- 職長・特別教育の徹底解説： 「職長・安全衛生責任者教育」や「足場組立」「研削といし」などの特別教育について、対象者や講習内容、メリットを分かりやすく解説しています。- 法令・制度のポイント解説： 労働安全衛生法などの関係法令や、建設業独自のルール（安衛則第40条など）についても、現場管理者の視点で噛み砕いて紹介。資格要件の判断や社内の安全教育計画に役立つ情報を発信しています。今後の展望

KCI教育センターは、建設業界の「学び」を支えるプラットフォームとして、今後も最新の技術動向に合わせたコンテンツ拡充と、機能アップデートを続けてまいります。





■「KCI教育センター」

事業所名：KCI教育センター

所在地 ：福島県いわき市小名浜住吉折返2-2-3

https://kensetsu-mikata.jp

■株式会社manebiについて

会社名 ：株式会社manebi

所在地 ：東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル18F

代表者 ：代表取締役執行役員CEO 田島 智也

ホームページ：https://manebi.co.jp/corp



事業内容：

・人材開発プラットフォーム 「manebi」

・派遣業界特化 eラーニング 「派遣のミカタ」

・警備業界特化 eラーニング 「playse.警備版」

・建設業界特化 eラーニング 「KCI教育センター」





