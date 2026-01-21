スイーツブランド『DEARS』から、国産発酵バターをたっぷりと使用した『ディアマンクッキー バレンタイン限定アソート缶』が数量限定で発売！

写真拡大 (全7枚)

株式会社ニッチ

和洋菓子の販売を行う株式会社ニッチ(本社：東京都新宿区、代表取締役：須藤 義明)は、当社が運営するスイーツブランド『 DEARS(ディアーズ)』から期間限定商品『ディアマンクッキー バレンタイン限定アソート缶』を発売いたします。


当商品は、2026年1月17日以降に出店する全国15箇所の施設にて順次販売開始いたします。



ディアマンクッキー　バレンタイン限定アソート缶　１.

■DEARS（ディアーズ）とは


「どこか懐かしく、どこか新しい。」


古民家風の温もりと、モダンな感覚の交差点。


その二つを掛け合わせ、心に響くデザインと味わいをお届けするスイーツブランドです。



ブランド名「DEARS」には、“大切なあなたへ”という想いが込められています。


大切な誰かに贈りたくなる、そして時には自分のために選びたくなる――


そんな気持ちにそっと寄り添うお菓子を目指しました。



DEARS　ディアマンクッキー１.

■ディアマンクッキー　バレンタイン限定アソート缶

深紅の缶にツバキの花をあしらった、ロマンティックなバレンタイン限定パッケージ。


凛とした美しさと静かな華やかさを併せ持つデザインは、甘すぎない、大人のバレンタインをイメージしています。



缶を開けると、プレーン・アールグレイ・塩キャラメルの3つのフレーバーがたっぷりと詰め合わせたボリュームのある一品。


⁡大切な人へ。そして、自分自身へのご褒美にもふさわしいバレンタインだけの特別なひと缶です。




ディアマンクッキー　バレンタイン限定アソート缶２.


ディアマンクッキー　バレンタイン限定アソート缶３.

■DEARSのディアマンクッキー

まるで、バターが“じゅわっ”ととろけたような形。


国産発酵バターをたっぷりと練り込み、口に入れた瞬間にほろっとほどける食感と、芳醇な香りが広がる贅沢なクッキーです。


素材そのものの美味しさを最大限に引き出すため、シンプルな配合にこだわりました。



DEARSでは4つのフレーバーのディアマンクッキーをご用意しています。



〈プレーン〉


4種類のフレーバーの中で、発酵バターの風味を一番感じられる優しい甘さのディアマンクッキー。



〈チョコ〉


ほろ苦くビターな味わいのチョコフレーバー。


カカオと発酵バターの香りが重なり合う贅沢な大人の味わいです。



〈塩キャラメル〉


パッケージを開けると広がる甘いキャラメルの幸せな香り。


ひと口食べればクッキーの優しい甘さと塩気が絶妙なバランスの味わい。



〈アールグレイ〉


発酵バターの芳醇な香りと、アールグレイの華やかな香りが重なり合う特別な日にぴったりの贅沢な味わい。



※バレンタイン限定アソート缶は、3種類のフレーバー(プレーン・アールグレイ・塩キャラメル)の詰め合わせです。



DEARS　ディアマンクッキー２.

■販売場所

〈常設店〉

▽cacaosic北千住マルイ店


所在地　　：〒120-8501　東京都足立区千住3-92　北千住マルイ1階


　　　　　　まるい食遊館


営業時間　：10:00～20:00


　　　　　　※変更の場合は北千住マルイの営業時間に準じます



※姉妹ブランド『cacaosic』の売り場に併設して展開しています。


〈催事販売（期間限定）〉

〈東京都〉


▽高島屋新宿店


出店期間：2025年12月3日～2026年4月14日



▽日本橋三越本店


出店期間：1月28日～2月14日



▽ルミネ立川店


出店期間：2月1日～2月15日



▽アトレ秋葉原


出店期間：2月1日～2月15日



▽アトレ吉祥寺


出店期間：2月5日～2月14日



〈神奈川県〉


▽そごう横浜店


出店期間：1月21日～2月15日



▽本厚木ミロード


出店期間：1月30日～2月14日



〈千葉県〉


▽柏高島屋


出店期間：1月28日～2月14日



▽アトレ新浦安


出店期間：2月6日～2月14日



〈埼玉県〉


▽エキュート大宮


出店期間：2月2日～2月15日



〈宮城県〉


▽S-PAL仙台


出店期間：1月30日～2月15日



〈京都府〉


▽京都高島屋


出店期間：1月17日～2月14日



〈大阪府〉


▽あべのハルカス近鉄本店（タワー館9階）


出店期間：1月28日～2月14日



▽ららぽーとEXPOSITY


出店期間：2月6日～2月16日



〈福岡県〉


▽岩田屋本店


出店期間：1月30日～2月15日



※予告なく変更となる場合があります。


■商品概要

商品名：DEARS　ディアマンクッキー　バレンタイン限定アソート缶
価格： 3000円（税抜）


内容：9個（プレーン3個、アールグレイ3個、塩キャラメル3個）
保管方法：常温（直射日光・高温多湿を避けて保存）
賞味期限：約40日
アレルギー(28品目)：卵・乳成分・小麦


■販売先情報

運営会社　 　　： 株式会社ニッチ


Instagram 　　：@une_dears


　　　　　　　　 https://www.instagram.com/une_dears/