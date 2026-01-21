女性起業家の事業成長を一挙公開！東京都女性ベンチャー成長促進事業「APT Women」第10期成果報告会を開催

株式会社ゼロワンブースター

東京都主催女性ベンチャー成長促進事業「APT Women（読み：アプト ウィメン、Acceleration Program in Tokyo for Womenの略）」は、第10期受講生による成果報告会を、2026年2月12日（木）に東京都千代田区の Tokyo Innovation Base で開催します。報告会では、受講生代表によるプログラムを通じて得た成果の発表や、受講生が手掛けた製品・サービスの展示を行います。女性起業家による事業成長をご覧いただける貴重な機会となっておりますので、ぜひご参加ください。

WebサイトURL（イベント告知ページ）: https://apt-women.metro.tokyo.lg.jp/event/index.html(https://apt-women.metro.tokyo.lg.jp/event/index.html)

本事業に今期採択された女性起業家は、AI・IT・フェムテック・ヘルスケアをはじめ、介護・教育・人材育成・地方創生など、社会課題の解決に資する多様な分野で事業を創出しています。また、ライフスタイル・ファッション・ペット・ウェルビーイングなど、人々の暮らしに寄り添う領域においても、新しい価値を生み出す革新的なビジネスを数多く立ち上げています。

第10期成果報告会では、2025年9月より実施してきた国内・海外プログラムを経て成長した第10期受講生の中から、代表者5名が登壇し、プログラムを通じた事業および自身の成長について発表します。あわせて、今後の活躍が期待される19名の女性起業家が、製品やサービスの展示を行います。さらに、先輩起業家であり第4期受講生でもある秋元 里奈氏（株式会社ビビッドガーデン 代表取締役社長）をお迎えし、ご自身の経験を踏まえ、これから起業や事業拡大をめざす方々へのメッセージをお話しいただきます。本イベントは、現地およびオンライン配信の双方で開催し、どなたでもご参加いただけます（現地参加は先着100名限定）。

第10期成果報告会を通じて、APT Women国内・海外プログラムの受講成果の発信と、女性起業家の事業拡大に関する気運醸成を図ります。ベンチャー企業への支援にご関心のある方や起業を検討されている方をはじめ、ご興味を持っていただける方はぜひご参加ください。

APT Womenは、第1期～9期までに280社を採択し、総計約242億円の資金調達や、900件以上の大手企業との連携などの実績を誇る、国内最大規模の女性起業家に特化した支援プログラムです。APT Womenは、東京都を起点に世界での活躍を目指す女性起業家を応援します。

■第10期成果報告会

【開催日時】

2026年2月12日（木）17:00～19:00（予定）

※19:00～20:00は交流会を実施（現地観覧者のみ）

【開催場所】

現地観覧：Tokyo Innovation Base （千代田区丸の内3-8-3 2階）

オンライン視聴：APT Women 公式YouTube

【参加方法】

現地観覧：以下応募フォームよりお申し込みください（先着100名まで）

https://form.run/@apt10-debriefing(https://form.run/@apt10-debriefing)

オンライン視聴：APT Women 公式YouTubeからご視聴ください（ライブ配信）

https://www.youtube.com/channel/UC11qoIRzUPOnrAp3mtjWRww(https://www.youtube.com/channel/UC11qoIRzUPOnrAp3mtjWRww)

※アーカイブ配信もご覧いただけます

【プログラム概要】

- 事業概要説明- 先輩起業家 秋元 里奈 氏（株式会社ビビッドガーデン 代表取締役社長）ご講演- 第10期受講生によるAPT Womenでの成果発表（5名）

菅原 沙耶 氏 （Synk株式会社 代表取締役）

武井 梨名 氏 （株式会社Chammi 代表取締役）

冨永 咲 氏 （LINK SPIRITS株式会社 代表取締役）

三嘴 香澄 氏 （株式会社klarm 代表取締役）

山下 萌々夏 氏 （株式会社ReCute 代表取締役CEO）

- 主催者挨拶

※スケジュール及び内容は予告なく変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※定員になり次第、申込を締め切る可能性があります

【登壇者／ブース出展企業 一覧】

※登壇者・出展者は、予告なく変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16550/table/777_1_a5900dbdf2fc3456e2f0cf1d1a95c300.jpg?v=202601211051 ]

■APT Womenとは

APT Womenは、東京都が起業や経営者としての成長をめざす女性に対して、経営やスケールアップに必要な知識やスキルを提供するとともに、同じ志を持つ起業家や事業を加速させる協力者・支援者と出会い、連携していただくことを目的に、さまざまな場と機会を提供するプログラムです。

幅広い知識と経験を持つ講師陣による多種多様な講義、個社の課題解決に向けたメンタリング、世界展開に向けたバックアップ、高い志を持つかけがえのない仲間との出会いにより、将来の日本や世界を変える起業家や、多くの女性のロールモデルとなる「未来を創るひと」をサポートいたします。

公式サイト https://apt-women.metro.tokyo.lg.jp/index.html(https://apt-women.metro.tokyo.lg.jp/index.html)

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。