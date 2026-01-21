法人向けトータル車両管理ソリューション「Mobility＋」よりアルコールインターロック特化型と物理キー対応の新２モデルをリリース

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）は、法人向けトータル車両管理ソリューション「Mobility＋」から、企業ニーズに応える新しい提供スタイルとして、「Mobility＋Lite」、「Mobility＋S」の2種類の新モデルを2026年2月より提供開始します。

『Mobility＋』は、オンライン車両予約や日報自動作成などの基本機能に加え、アルコールインターロックやデジタルキー機能を搭載し、安全運転の推進と車両管理業務の効率化を両立するソリューションです。2025年7月のリリース以来、コンプライアンス強化を目指すエンタープライズ企業を中心に、高い評価と多くのお問い合わせをいただいています。お客様の声に応え、さらなるサービス拡大を目指して、新モデル「Mobility＋Lite」、「Mobility＋S」の開発にいたりました。

◆「Mobility＋Lite」

アルコールインターロック機能のみを提供する特化型モデル。主要機能に絞ることで、より気軽に導入することが可能となります。

◆「Mobility＋S」

シリンダーキー（物理キー）対応モデル。従来はスマートフォンを使ったデジタルキー方式での対応でしたが、本モデルでは新たにシリンダーキー（物理キー）にも対応。デジタル・物理のどちらのキータイプでも利用できるため、対応車種の幅が大きく広がります。

◇「Mobility＋」のアルコールインターロック機能について

法人向けトータル車両管理ソリューション「Mobility＋」の大きな特徴であるアルコールインターロック機能は、アルコールチェッカーの結果が一定の基準値を上回ると、エンジンがかからなくなる仕組みです。エンジン始動と連動することで、飲酒運転の防止を徹底します。

▲「Mobility＋」の大きな特徴であるアルコールインターロック機能

・「Mobility＋」特設サイト：

https://www.seiko-sol.co.jp/products/mobilityplus/

なお、本サービスは、本日2026年1月21日(水)～23日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催中の「AUTOMOTIVE WORLD 2026（オートモーティブワールド）」に出展しております。実車両によるアルコールインターロックのデモもご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

・展示会情報：https://www.seiko-sol.co.jp/archives/92113/

※本サービスは、INDICUS SOFTWARE PRIVATE LIMITEDが提供する「Contineo」をベースとしてセイコーソリューションズが開発したテレマテイクスプラットフォームを使用しています。

「Contineo」は、ローコード・ノーコード（LCNC）技術でIoTビッグデータおよびエージェントAIを取り入れたマルチテナント型アプリケーション及びマイクロサービス開発・運用を可能にするプラットフォームです。

・ローコード・ノーコードプラットフォームContineo（コンティネオ）について

https://www.seiko-sol.co.jp/archives/92113/

※料金体系は車両１台ごと、月額での契約となります。

※セイコーソリューションズからの直販及び代理店で、取り付け車種や台数などに応じて導入サポート致します。

※Mobility＋はセイコーグループ株式会社の登録商標です。