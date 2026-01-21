“ながら”で取り入れられるウェルネス習慣を提案する「MyComfort」が『ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026』に登場！

株式会社ACROVE

簡単リラックスグッズで累計販売実績100万個を達成したMyComfort（マイコンフォート、運営：株式会社EICRIT、本社：東京都新宿区）は、全国のロフトおよびロフトネットストアにて開催される『ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026』の「ホームビューティーケア」カテゴリーに出展いたします。

MyComfortは自宅で手軽に、もしくは何かを行いながらでも無理なく続けられるケア商品を展開しています。忙しい現代人のライフスタイルに着目し、意識的に休む時間を設けなくても、日常の中で1日5分から自然に取り入れられる“ながらケア”アイテムが特徴です。

本イベントに訪れる人へMyComfortのアイテムを通じて、心身ともに健やかなライフスタイルを提供いたします。

■『ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026』概要

【期間】

2026年1月13日（火）～2月27日（金）

【展開場所】

全国のロフトおよびロフトネットストア（一部店舗除く）

特設ページ：https://www.loft.co.jp/store/r/rcb05/

■販売商品

１.美ラティス（税込3,980円）

“ほぐす・伸ばす・鍛える”といったセルフケアを、日々の暮らしの中で簡単に取り入れやすいよう設計した究極の"ながらケア”アイテムです。

身体のラインに沿いやすいカーブや突起が全身のさまざまな部位を心地よく刺激します。一日たった5分寝ころぶだけで気になるポイントにフィットするラクケア構造となっています。

２.ネックリラックスピロー（税込3,980円）

1日たった5分寝ころぶだけで、首・肩まわりをやさしくケアできるセルフケアアイテムです。V字サポートが自然なフィット感を生み、6つの突起によってストレッチ感と心地よい刺激を体感できます。デスクワークやスマホ使用が多い日常のリラックスタイムをサポートします。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆MyComfortとは

『手の届く、最高級の快適を。』（https://mycomfort.jp/）

「解放美」をテーマに、皆様の快適をサポートする製品を提供しています。

フラッグシップ商品である「ネックリラックスピロー」は、目新しいデザインと現代人の抱えるお悩みにアプローチする商品として1日で2,000個の販売を記録、またAmazonネックピロー部門連続1位、楽天全2億商品の中で1位を獲得したヒット商品です。Amazonや楽天などの大手ECモールをはじめ、全国のバラエティショップ、家電量販店でも販売しております。

他にもリラクゼーショングッズや寝具を中心に、日常の中で自分らしく過ごせる時間と空間をお届けしています。2025年10月14日より台湾のバラエティショップで販売を開始しました。今後はECサイトでの販売を検討し、台湾での販売拡大も目指していきます。

◆株式会社EICRIT概要

設立 ： 2020年10月

所在地 ： 〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

代表者 ： 代表取締役社長 山田哲夫

事業内容： ライフスタイル製品の企画・製造・販売

会社名 ：株式会社EICRIT

URL ：https://eicrit.jp/

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/mygear/

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/C84FCCE9-6B7B-4EBE-BCB5-19BE97132EB4

※2024年4月にACROVE「ECロールアップ事業」により、グループジョインいたしました。

◆運営元：株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業(CX事業)」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE(https://acrove.co.jp/)

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名(2025年12月時点)

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」