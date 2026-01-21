『東京カレンダー』3月号の特集は「麻布のこれから。」！

東京カレンダー株式会社

1月21日(水)発売の『東京カレンダー』2026年3月号（発行：東京カレンダー株式会社、本社：東京都品川区、代表取締役：坂下 陽子)では「麻布のこれから。」と題し、一流の名店が集い、静謐で上品な空気感に満ちている「麻布」を徹底取材。

港区、その中でも「麻布」だけが持つ独特なムードの源泉に迫ります！

ハイクラスな街・麻布の6つのエリアを今こそコンプリートする！

麻布には８つのエリアがありますが、今回は飲食店が少ない麻布狸穴町と麻布永坂町以外の6エリアにフォーカス。まずは、勢いのあるレストランが集結している麻布台、気鋭店が続々誕生し注目エリアの東麻布。麻布台では東京随一の最先端ガストロノミーを、東麻布ではエネルギッシュな新店をそれぞれ紹介します。

南麻布、元麻布、西麻布、麻布十番の最新事情をピックアップ！

麻布の中でも別格の威厳を放つ、南麻布・元麻布では信頼できる新店を、人気店密度が高い西麻布では、イケてるグルマンが続々と集う店だけを徹底取材！ また、一流店と下町風情が交差する“美食のるつぼ”化が止まらない麻布十番の魅力もとことん紐解きました。

ガクテンソク・奥田修二さんが「麻布台男子」の生態を熱演！

理想の生活を求めて麻布台に行き着いた男のアッパーな日常を演じてくれたのは、芸人のガクテンソク 奥田修二さん。東京タワーを間近に泡やスイーツを楽しみ、「JANU」のプールをジム替わりに使いこなすガクテンソク 奥田さんの「麻布台男子」ぶりは必見です。

通常版の表紙は齋藤飛鳥さん

特別増刊の表紙はSTARGLOW

2025年1月号以来の表紙登場となる齋藤飛鳥さん。27歳となり、大人の余裕も出てきた彼女を麻布台『YORONIKU TOKYO』の最高峰焼肉へとご招待。

終始、笑顔が絶えないリラックスした齋藤飛鳥さんの表情も必見です！

特別増刊の表紙は、初登場のSTARGLOW（スターグロウ）。BMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループです。

なんと本誌発売日である1月21日に、デビューシングル『Star Wish』をリリースして正式デビュー。東京カレンダーもフレッシュな5人の誌面とともに、その華々しいデビューをお祝いします！

情報番組「ZIP!」のレポーターの経験を持ち、モデルやタレントとして活躍する團 遥香さん。

麻布で育ち、作曲家の祖父や建築家の父がいる、そんな生粋の麻布令嬢のリアルに迫りました！



※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年3月号 通常版

発売日：2026年1月21日（水）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐03



・増刊

商品名：東京カレンダー2026年3月号 特別増刊

発売日：2026年1月21日（水）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐03



