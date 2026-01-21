【城西国際大学】2026年度「市民未来大学」受講者募集　2月に説明会実施

城西国際大学

城西国際大学「市民未来大学」は、一般市民向け教育プログラムです。前身となる「シニア・ウェルネス大学」が城西国際大学創立15周年を記念して開設されて以降、教養・健康・学術的取り組みなど大学が有する知的資源を分かりやすく提供することによって、地域住民の方に自ら健康を培い、生きがいをもって社会参加していただくことを目的としています。

プログラムは入学式から始まり、修了者には卒業式に修了証をお渡しします。健康・生きがいづくり・社会貢献活動の実践者を育てる本プログラムをぜひ楽しんでいただきたいと思っています。

卒業後は「市民未来大学」で学んだ経験を活かし地域活動に積極的に参画していただき、東金・九十九里地域を中心とした地域を元気にする活動に関わっていただきたいと思っています。人生100年時代、楽しく生きるコツを身につけ、地域のまちづくりやひとづくりに貢献してみませんか。

各コースのご紹介

●グローバル人材育成コース（1年間・履修証明プログラム）

国際的な視野で新しい価値を生み出し、多文化共生社会に貢献できる能力を育成します

●ヘルスプランナーコース（2年間・履修証明プログラム）

健康の基礎知識や自己管理法を学び 身体・心理の健康維持と地域の健康促進に貢献する人材を目指します

●健康・趣味・教養コース「人生100年時代の知恵とつながり」（1年間）

新たなスキルや知識を学び直し視野を広げることで豊かな生活を目指します

●言語と文化コース ―ことばを通して、異文化を理解しながら会話を楽しもう！―（1年間）

言語の習得(初級レベル)と文化理解を融合した講座で多様な価値観を理解する力の育成を目指します

講義

開講回数：年間26～35回（コースにより異なる）※原則、初回と最終回はオリエンテーション・まとめを行ないます開講日時：月曜日～土曜日／1～4時限目（コース・講義により異なる）

概要

費 用：年間授業料85,000円（春42,500円／秋42,500円）応募資格：年齢制限なし・リピーター歓迎

開講人数：全体の申込者数が15名以上で開講※ただし、5名未満（言語と文化コースは言語ごと）のコースは開講しない場合があります

注目ポイント

学内施設：千葉東金キャンパス水田記念図書館，水田美術館，VaLやカフェ(学生食堂)，学内ネットワーク等が利用できます

校外学習：年に1度の校外学習（自由参加）で受講者同士の交流を深めます

修了証書：卒業式に修了証書を交付します

履修証明プログラム：グローバル人材育成コース、ヘルスプランナーコース修了者には学校教育法に基づいた履修証明書が発行されます※履修証明書発行には一定の要件を満たす必要があります

説明会詳細

2月10日（火）10：00～11：00

2月18日（水）10：00～11：00

2月26日（木）10：00～11：00

個別相談も承ります（要電話予約）

会場：水田記念図書館内 オリエンテーションルーム（千葉東金キャンパス）

入学申込書提出期限：3月6日(金)

手続書類提出期限：3月27日(金)

説明会申込はこちら(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5f3bKUo_m06avDVTNDMKagwNx8B52c5GmFA51QfJEn9UQzdGNFcyRTk5S0REVTkyREY4SEJRM0ZXNy4u&route=shorturl)

※関係書類は本学Webサイトをご確認ください。

お問い合わせ先

〒283-8555 千葉県東金市求名1番地

城西国際大学 千葉東金キャンパス（D棟1階）

地域連携推進センター（研究・社会貢献部 社会連携課）

TEL：0475-55-7685

MAIL：clics-jim@jiu.ac.jp

受付：月～金曜日 9：30～16：30 (11:30～12:30を除く)