定時制・通信制・商業高校向けに「第一印象教育（メイク×マナー）」を無償提供開始

一般社団法人日本骨格バランス協会

一般社団法人 日本骨格バランス協会（所在地：東京都、代表理事：池田曜央子）は、定時制高校・通信制高校・商業高校を対象に、就職活動や社会生活で不利にならないための「第一印象教育（メイク×マナー）」を無償で提供する取り組みを実施しています。

本取り組みは、これまで実施してきた高校向け第一印象セミナーを体系化し、無償支援として明確化・拡大するものです。メイクを自己表現や流行ではなく、「社会で信頼されるためのマナー」として教える点を特徴としています。

■ 印象教育無償化の背景

埼玉県立春日部高校定時制にて

第一印象は出会って数秒で形成され、その後の評価に長く影響すると言われています。一方で、文部科学省の調査では、高校段階におけるキャリア教育や就労準備教育の内容には学校間で差があることが指摘されています。（出典：文部科学省「高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する調査研究」より）

特に定時制・通信制・商業高校では、卒業後の進路が進学より就職となる割合が高い傾向があり、教職員からも「社会に出る前に、実践的な印象教育が必要だ」という声が多く寄せられてきました。

実際にセミナーを受講した生徒からは、

「参考になることばかりで、自信を持って就活に臨めそうです」

「相手からどう見られるかを考える視点が身につきました」

といった声が寄せられています。

また教職員からも、

「高校ではメイクは禁止されている一方、社会に出るとマナーとして求められる。そのギャップに生徒が戸惑っている」

という現場の課題が共有されています。

こうした声を受け、第一印象教育は、生徒・学校・応募先企業のいずれにとっても意義のある社会貢献性の高い取り組みであると考え、無償提供を決定しました。

都立浅草高校定時制にて

■ メイク＝自己表現ではなく「社会で通用するマナー」として教える

本プログラムでは、メイクを“社会的マナーの一部”として位置づけています。

・派手／地味ではなく「目的に合っているか」

・可愛い／オシャレではなく「信頼されるか」

・感覚ではなく「誰が見ても説明できる基準」

これらを、顔立ちや骨格バランスをもとに、再現性のある理論として伝えます。そのため、メイク初心者や校則が厳しい環境にある生徒、外見に不安を抱える生徒でも安心して学ぶことができます。

埼玉県立大宮商業高校定時制にて

■ 無償提供の対象と今後の展開

現在、本プログラムは定時制高校・通信制高校・商業高校に限り、無償で提供しています。就職に直結しやすい一方、外部支援が届きにくい環境にある生徒を優先するためです。

（現在、本プログラムは東京都および近隣3県を中心に実施しています。全国からのお問い合わせを多数いただいておりますが、現時点では実施エリアを限定しての対応としています。実施体制の整備を進めながら、段階的に全国展開を目指していく予定です。）

また今後は普通科高校においても、「校則で一律に禁止する」のではなく、社会に出ても困らないメイクや身だしなみのルールを学校と共に設計する形で、段階的な導入モデルの構築を目指します。

「禁止」ではなく「教育」で整える。それが本協会が目指す第一印象教育のあり方です。

■ 代表者コメント

高校まで「禁止」されてきたことが、社会に出た瞬間に「マナー」として求められる。

そのギャップに戸惑い、自信を失ってしまう若者を多く見てきました。

メイクは本来、誰かを評価するためのものでも、序列をつけるためのものでもありません。

社会で信頼され、誤解されずにスタートを切るための、“マナーの一つ”だと考えています。

だからこそ、禁止ではなく、理由と基準を伝える「教育」として届けたい。

第一印象で損をしない力を身につけることが、若者の選択肢と未来を広げる一助になればと願っています。

代表理事 池田曜央子（著書「骨格補正メイク」主婦の友社）

■ 一般社団法人 日本骨格バランス協会

一般社団法人 日本骨格バランス協会は、骨格に似合うメイクの理論を通じて、一人ひとりの魅力を最大化し、自信を持って望む未来へ挑戦できる人を増やすことを理念に活動しています。

検定事業・研究事業・教育事業の三つを柱とし、第一印象を「感覚」ではなく「再現性のある理論」として学べる仕組みづくりに取り組んでいます。本取り組みは、教育事業の一環として継続的に実施しています。

協会の周年記念パーティーにて

■ 取材・連携について

本取り組みは、教育格差、就労支援、若者の自己肯定感、ルッキズムと社会適応、といった社会課題とも深く関係しています。学校関係者・自治体・NPO・企業との連携、ならびに取材のご相談を随時受け付けております。

【お問い合わせ先】

一般社団法人 日本骨格バランス協会 広報事務局

代表電話：03-6386-3409

メール： jimukyoku@jfba-beauty.com

参考URL： https://jfba-beauty.com/social_responsibility/