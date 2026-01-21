「登記申請ラボ」を正式リリース登記申請・法人手続きに関する専門メディア

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、登記申請・法人手続きに関する専門情報メディア「登記申請ラボ」を正式にリリースいたしました。

本メディアは、会社設立・役員変更・本店移転・解散・清算など、法人運営に欠かせない登記・法務手続きをわかりやすく解説し、登記申請に関するさまざまなお悩みを抱える企業担当者や経営者を支援する情報メディアです。

株式会社プロメディアラボが企画・プロデュースを行い、専門家・専門サービス（AkindoBase）への相談・解決につなげることを目的とした情報プラットフォームとして運営しています。

メディア立ち上げの背景

法人の設立・運営・変更・解散に伴う登記申請や各種届出は、すべての企業にとって避けて通れない重要な実務です。

しかし現場では、

- 手続きが複雑で何から調べればよいかわからない- 制度や様式が頻繁に変わり、情報が古くなりやすい- 専門家に聞く前に、基礎的な判断材料が欲しい- ネット上の情報が断片的で整理されていない

といった課題を抱える企業担当者が少なくありません。

こうした状況を受け、株式会社プロメディアラボでは、「登記・法人手続きに関する情報を、誰にでも理解できる形で体系化し、実務判断に役立つ情報基盤を構築する」ことを目的として、「登記申請ラボ」を立ち上げました。

「登記申請ラボ」とは

「登記申請ラボ」は、法人登記・各種申請・法務手続きに関する実務情報をわかりやすく整理・解説する専門メディアです。経営者・総務・法務・人事担当者が、自社の状況に照らし合わせながら判断・検討できる情報提供を重視しています。

以下のようなコンテンツを中心に情報発信を行っていく予定です。

■お役立ちコラム

会社設立、変更登記、役員変更、本店移転、解散・清算など、法人登記・法務手続きの基礎から実務ポイントまでを解説。

「何を・いつ・どこに・どう提出するのか」を体系的に整理し、現場で迷わないための情報を提供します。

■お役立ち資料（今後掲載予定）

登記申請や法人手続きに関する実務を効率化・標準化するための資料コンテンツを、今後順次公開予定です。

具体的には、

- 登記申請・変更手続きのチェックリスト- 書類準備・提出フローを整理した実務ガイド- 担当者向けの手続きスケジュール管理シート- 専門家相談前に整理すべきポイントまとめ

など、実務にそのまま活用できる資料を通じて、企業担当者の業務負担軽減を支援していきます。

※各コンテンツは準備が整い次第、順次公開を予定しています。

１.登記・法人手続き領域に特化した専門情報の発信

「登記申請ラボ」の特徴

登記申請ラボでは、会社設立・変更登記・役員変更・本店移転・解散・清算・届出など、法人実務に直結するテーマに特化して記事を発信します。

SEOを意識した記事設計により「登記申請」「会社設立 手続き」「役員変更登記」「本店移転 登記」「法人解散」といったキーワードでの検索流入を獲得し、企業担当者の情報収集や意思決定を支援します。

２.実務視点で「わからない」をなくす情報設計

単なる制度解説や条文紹介にとどまらず、

- どこでつまずきやすいのか- 実務上、特に注意すべきポイントは何か- 自社対応と専門家依頼の判断基準はどこか

といった「現場で本当に知りたい情報」に焦点を当てたコンテンツ設計を行っています。

３.企業担当者の意思決定を支援する情報構造

登記申請ラボは、情報を網羅的に並べるだけのメディアではなく、「比較・検討・判断につながる構成」を重視しています。

総務・法務・人事担当者や経営者が、

- 「自社ではどう進めるべきか」- 「専門家に依頼すべきか」

を考えるための判断材料となる情報提供を目的としています。

コメント（代表取締役 廣瀬義憲）

登記や法人手続きは、すべての企業にとって必須でありながら、専門性が高く、後回しにされがちな領域でもあります。しかし、ここを疎かにすると、思わぬリスクやトラブルにつながることも少なくありません。

『登記申請ラボ』は、そうした法人実務に携わる方々が、正確で信頼できる情報に簡単にアクセスできる場所をつくりたいという想いから立ち上げました。本メディアが、企業の健全な運営と意思決定を支えるインフラの一つとなることを目指しています。

サービス概要

名称：登記申請ラボ

内容：登記申請・法人手続きに関するコラム、お役立ち資料、手続きガイド等

リリース開始：2026年1月

詳細：https://toukishinsei.com/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/