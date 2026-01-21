Gainsight、株式会社ヤプリにCustomer-Led Growthプラットフォーム”Gainsight”を提供開始

Gainsight株式会社

世界シェアトップのCustomer-Led Growthプラットフォームを提供するGainsight株式会社（日本法人：東京都港区、代表取締役社長 絹村 悠、以下Gainsight）は、アプリプラットフォーム「Yappli」を運営する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役社長：庵原 保文、以下「ヤプリ」）が、Customer-Led Growthプラットフォーム「Gainsight Customer Success Platform」 (日本法人：東京都港区、代表取締役社長 絹村 悠、以下Gainsight)の導入を完了し、本稼働を開始したことを発表しました。

この取り組みにより、プロダクトの提供と活用促進に留まらず多様な顧客のDX支援パートナーとしてプロダクト・プロフェッショナルサービスの提供を通じ、感動体験の創出を目指します。

■採用経緯

アプリの開発・運用・分析をノーコードでできるアプリプラットフォーム「Yappli」を提供するヤプリ社では、社内エンゲージメントアプリ「UNITE by Yappli」や、次世代Web構築プラットフォーム

「Yappli WebX」など、新たなサービスの提供を積極的に行っており、デジタル エクスペリエンス プラットフォーム（DXP）として進化を続けています。

その一方で、会社の成長に合わせ、企業顧客数や、アプリ数も急速に増加しており、

・用途や業界、企業規模など多種多様な顧客に向けてのカスタマーサクセスの提供方法の型化と対応品質の向上

・マルチプロダクト展開を見据えた顧客情報・状況の整理と可視化

・顧客数やサービス数が増える中での人だけに頼らない潜在的なリスクの可視化

などを、強化する必要がありました。

■導入の背景と目的

今回の導入の背景は、カスタマーサクセス部門における生産性の向上と、質の高い支援を継続できる体制を構築したいという思いからです。

900アプリ以上をカスタマーサクセス部門で伴走支援させていただく中で、現状の人的リソースのみではプロアクティブに活動しきれない課題がありました。

例をあげると、顧客の安定した継続利用を目指し、カスタマーサクセスとしてやるべき「顧客の成功レベルの向上・潜在リスクの可視化」を含めた積極的な活動を行っていきたいが、リソース観点で徹底しきれないという課題です。

また、業務効率化を行いリソースを確保するだけでなく、データを効率よく活用し日々の活動に生かすことで顧客を更に深く理解し、より質の高いCS活動に繋げたいと考えておりました。それらが実現できた先に、質の高い支援体制が確立できると考え、Gainsightの導入を決めております。

■今後の展望

フェーズを分けてGainsightで管理すべきデータや項目の整理およびサクセスプランの定義と策定を行っております。

まずはメンバー一人ひとりが使いこなすことを最初のゴールとし、その後は選定理由にも上げた「質の高い支援体制の確立」に向けて基盤を磐石なものにしていきたいと考えております。

■株式会社ヤプリ 執行役員 市川 昌志 氏 のコメント

ヤプリは「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに掲げ、ノーコード技術を通じて多くの企業のDXを支援してまいりました。

私たちは今、将来的なマルチプロダクト展開を見据えた重要なフェーズにいます。事業が次の段階へ進むためには、まず主軸である『Yappli』をご利用いただいている顧客一人ひとりの状況を、より深く、正確に把握することが不可欠です。

今回のGainsight導入の主たる目的は、顧客情報の整理と可視化による基盤構築です。分散するデータを一元管理し、顧客の利用状況やサクセスの兆候をクリアにすることで、質の高い支援体制を確立しつつ、一人ひとりの個性も活かせるCS体制へ変革していきます。

この強固なデータ基盤こそが、将来の事業拡張を支え、より多くの価値を顧客へ届けるための土台となると確信しています。

■Gainsight株式会社 代表取締役社長 絹村 悠のコメント

この度、ヤプリ様のカスタマーサクセス基盤としてGainsightをご採用いただいたことを、大変光栄に思います。

ヤプリ様では、長年にわたり企業のバリューの一つとして「カスタマーサクセス」を掲げ、高度に実践されてきました。その上で今回、すでに展開・利用されているサービスを通じて、お客様が実現できる成果をより確実なものとするため、Gainsightを活用したより強固な基盤を構築されます。

本導入を契機に、ヤプリ様のお客様が着実に事業成果を実現し、その積み重ねが、ヤプリ様の今後のマルチプロダクト展開の成功につながるよう、私たちも継続的にご支援してまいります。

株式会社ヤプリについて

【社名】株式会社ヤプリ

【代表者】代表取締役社長 庵原 保文

【所在地】東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

【設立】2013年10月

【事業内容】

Yappli」「UNITE by Yappli」「Yappli WebX」の開発・提供

【URL】サービスサイトU R L ： https://yapp.li/

コーポレートサイトU R L ： https://yappli.co.jp/

Gainsight（ゲインサイト）について

【社名】Gainsight株式会社

【代表者】代表取締役社長 絹村 悠

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18階

【設立】2022年4月

【事業内容】

Gainsightは、カスタマーサクセス、製品体験、コミュニティエンゲージメントに焦点を当てた業界随一のCustomer-Led Growthプラットフォームを提供し、あらゆる活動の中心にお客様を据えたヒューマンファーストの活動を可能にします。豊富なデータ分析により、リスクのある顧客を特定し、課題を解決するための体系的なプロセスを構築し、さらに、データドリブンのエンゲージメントにより顧客の成果を追跡、分析、自動化することで、企業の製品活用を高め、解約率を低減すると共に製品適用範囲の拡大により、企業のビジネス成長を加速します。Sansan、ビズリーチ、弥生、ソフトバンク、など多くの企業にGainsightを活用いただいています。

詳細についてはこちらをご覧ください。 URL : https://www.gainsight.co.jp/