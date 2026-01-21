【新サービス】マーケティング特化ERP「Xtrategy」をリリース

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:与謝秀作)は、マーケティング活動に特化した統合管理システム「Xtrategy(クロストラテジー)」の提供を開始いたしました。

サービス開の背景

当社はこれまで、マーケティングミックスモデリングSaaS「NeX-Ray」による広告投資の最適化支援を行ってまいりました。多くの企業では、マーケティングツールと基幹システムが分断されており、広告投資が経営数値にどう貢献したかをリアルタイムに把握することが困難な状況です。

この課題を解決するため、マーケティング部門の予実管理を中心とした統合管理システムとして「Xtrategy」を開発いたしました。

Xtrategyの特長

1. マーケティング予実管理に特化

予算計画から実績管理まで、マーケティング活動の全体像を一元的に可視化。チーム全体で予算の透明性を確保し、計画から実行まで全員で管理できます。

2. チーム全体での情報共有

全員が同じ数値をもとに意思決定できる環境を提供。部門間の連携を強化し、戦略的なマーケティング活動を支援します。

3. 直感的な操作性

複雑な階層構造も、スムーズに管理できる直感的なインターフェースを実現。導入後すぐに活用いただけます。

主な機能

- マーケティング予算プランニング- 費用項目別の予実管理- 月次推移の可視化- チャネル別コスト管理- データエクスポート機能

期間限定無料提供について

サービスリリースを記念し、期間限定で無料でご利用いただけます。この機会にぜひXtrategyをお試しください。

※詳細な提供条件については公式サイトをご覧ください

今後の展開

今後は予実管理機能を基盤としながら、ROI分析、リソース最適化、顧客データ統合など、マーケティング活動全体を支援する機能の拡充を図ってまいります。

サービスURL: https://www.xtrategy.app/ja

【フィシルコム株式会社について】

マーケティングテクノロジー企業として、データ分析とテクノロジーの力で企業の課題解決を支援。マーケティングミックスモデリングSaaS「NeX-Ray」、転職マッチングサービス「おためし転職」を展開。

所在地 : 東京都中央区東日本橋

代表者 : 代表取締役 与謝秀作

設立 : 2020年10月

資本金 : 9,900万円

URL : https://www.ficilcom.jp