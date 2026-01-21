Stereolabs社製の新世代単眼カメラ「ZED X One S」および「ZED X One Core」の取り扱いを開始
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、3Dコンピュータービジョン技術のリーディングカンパニーであるStereoLabs社製の新型単眼カメラ「ZED X One S」および「ZED X One Core」の取り扱いを開始いたします。これらの製品は、フィジカルAIおよびロボット知覚の進化を支えるための新世代カメラです。
（左：ZED X One Core、右：ZED X One S）
開発背景
フィジカルAIの時代が到来し、ロボットは人間のような精密知覚で世界を認識・自動化されるようになりました。しかし、ロボットの複雑化に伴い、スペースの制約と過酷環境への耐性が課題となっています。ZED X Oneの後継として開発された本製品は、これらを解決するため、ZED X Oneから35%小型化しながらも同等の性能と信頼性を実現。ロボットの機敏性向上と産業現場での信頼性を追求しました。
ZED X One S
GMSL2インターフェース、2MPグローバルシャッターセンサー、フィッシュアイオプション（190°視野角）対応。AMR、フォークリフト、ロボットアーム、人型ロボットへの埋め込みに最適で、周囲認識とSLAMを強化します。
ZED X One Core
MIPIインターフェースのベアボーンカメラ。OEM向けにカスタム統合可能で、低消費電力・低遅延を実現。高容量ロボットやコンパクトシステムに適しています。
活用目的
本製品は、人型ロボット、倉庫AMR、農業ロボットなどのフィジカルAIアプリケーションで活用を想定。最大16カメラ同期による360°サラウンドビュー、24/7連続稼働、NVIDIA Jetsonとの連携で、安全航行・操作・インタラクションを可能にします。弊社では、これらを活用したロボット開発・データ収集ソリューションを展開し、フィジカルAIの産業実装を加速します。
製品詳細
製品の仕様や詳細に関しましては下記ページをご覧下さい。
ZED X One S
Stereolabs社 概要
Stereolabs社は、ステレオビジョンに基づく3D深度とモーションセンシング技術のリーディングプロバイダです。VR/ARデバイスからロボットまで、日常生活を支える空間認識アプリケーションを開発する様々な業界の開発者たちをサポートしています。
URL：https://www.stereolabs.com/
株式会社アスク 概要
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
