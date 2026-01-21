静岡ブルーレヴズ × ラッセルアスレティック コラボレーション商品第3弾販売決定

静岡ブルーレヴズ株式会社

静岡ブルーレヴズはこの度、スポーツを日常の“スタイル”として楽しむ新たな価値を提案するべく、アメリカの老舗アパレルブランド「ラッセルアスレティック」とのコラボレーション第3弾を発表いたします。今回のコレクションは、クラシックなアメリカンスポーツウェアと静岡ブルーレヴズのアイデンティティを融合させた、洗練されたラインアップです。シンプルでモダンなデザインをまとったハーフジップ、スウェット、ロングTシャツの3アイテムは、いずれもラッセルアスレティックが静岡ブルーレヴズのためだけに描き起こした完全オリジナルデザイン。高品質で日常に取り入れやすい仕上がりとなっており、観戦シーンはもちろん、タウンユースでも存在感を放つアイテムとなっています。

■販売日程

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第6節

西静岡ヤクルト presents マッチデー トヨタヴェルブリッツ戦

日時：2026年1月25日(日)14:00キックオフ

会場：ヤマハスタジアム 静岡ブルーレヴズグッズブース、静岡ブルーレヴズオフィシャルオンラインショップ

※グッズブースは11:00よりオープンとなります。

※オフィシャルオンラインショップでは1月26日(月)12:00より販売開始となります。

■商品概要

●ラッセルアスレティックコラボ ハーフZIPスウェット 9,350円(税込)

カラー：ブルー、アッシュ、ネイビー

サイズ：S/M/L/XL/XXL

素材：表地 綿100%

生産国：中国

ラッセルアスレティックならではの上質な素材感が魅力のハーフジップスウェット。ボディは、1950～60年代に展開されていたハーフジップボディデザインをベースに開発された表糸には空紡糸を使用したコットン100％の裏起毛素材を採用しています。柔らかな肌触りが特徴で、着心地の良さを一枚で実感いただけます。

静岡ブルーレヴズをモチーフにカレッジテイストで制作したグラフィックは、アメリカンラバーでプリントし、シンプルでありながら存在感のあるデザインに仕上げました。

軽やかな着心地と上品なシルエットは、肌寒いシーズンの観戦時はもちろん、タウンユースでも大活躍。スポーティーさと洗練を両立した、幅広いスタイルに取り入れやすい一着です。

●ラッセルアスレティックコラボ スウェット(カレッジ風デザイン) 8,800円(税込)

カラー：ブルー、アッシュ、ネイビー

サイズ：S/M/L/XL/XXL

素材：綿100%

生産国：中国

“スウェットの元祖”として知られるラッセルアスレティックの技術が光る、タフで柔らかな着心地が魅力の定番スウェット。

クラシックなアメリカンスポーツウェアの雰囲気に、静岡ブルーレヴズをモチーフにカレッジテイストで制作したグラフィックをプリントし、日常にチームらしさを添える一枚に仕上げました。

ボディは、アメリカのキャンパス内購買部(ブックストア)で販売されていた90年代のベーシックウェアをイメージして開発されており、表糸には空紡糸を使用した風合いのあるコットン100％裏毛素材を採用。ラッセルアスレティックらしい、丈夫で飽きのこない質感が特徴です。

シンプルで合わせやすいデザインながら、一枚でスタイリングが決まる汎用性の高さも魅力。観戦・外出・リラックスタイムなど、さまざまなシーンにフィットし、永く愛用できる確かな品質を備えたスウェットです。

●ラッセルアスレティックコラボ ロングスリーブTシャツ 6,600円(税込)

カラー：ブルー、アッシュ、ネイビー

サイズ：S/M/L/XL/XXL

素材：綿100%

生産国：中国

ベーシックな着こなしに映える、洗練されたロングTシャツ。左胸と背面には、静岡ブルーレヴズをモチーフにしたオリジナルグラフィックを施し、主張しすぎない心地よいアクセントを加えています。

ボディは、アメリカのキャンパス内購買部(ブックストア)で販売されていた90年代のベーシックウェアをイメージして開発された、コットン100％のアメリカンフィットスタイル。程よい厚みとクラシックなシルエットが特徴で、デイリーに使いやすい一枚です。

一枚使いはもちろん、ジャケットやスウェットとのレイヤードにも最適で、シーズンを問わず活躍します。ブルーレヴズの世界観をさりげなく日常に取り入れられる、ミニマルで上質なデザインが魅力です。

●ラッセルアスレティックについて

1902年、アメリカ、アラバマ州 アレキサンダー・シティで、ベンジャミン・ラッセルによってスタートしたラッセル。

1920年代初頭に世界で始めてスウェットシャツの原型を作り、1938年には世界初のラバープリントを開発。(現在のアメリカン・ラバープリントの原型)その後、その技術を使って全米のスクール、カレッジのユニフォーム、各校のブックストアに学校の名前、ロゴが入ったスウェットシャツを普及させた。1980～90年代にはアメリカのプロスポーツ（NFL・MLB）などとサプライヤー契約を結び、ラッセルの「R」マーク（イーグル・R）を全米に根付かせた。「アメリカ人の自宅のクローゼットには、意識せずともラッセルのウェアがある。」と言われる所以である。

ブランドサイト： https://www.russelljapan.co.jp/