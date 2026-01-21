ITreview Grid Award 2026 Winter発表！

国内最大級のB2B向け IT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」を運営するアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）は、ユーザーの声（ユーザーレビュー）に基づいて、顧客に支持された満足度の高い製品を選出する「ITreview Grid Award 2026 Winter」を発表しました。



今期のアワードでは、国内外から約1,300の製品・サービスが選出され、ITreview上に寄せられた約15.1万件のリアルなレビューをもとに、ビジネスの現場で高い支持を得ている製品・サービスが明らかになりました。



ITreview Grid Award 2026 Winter

【受賞製品一覧はこちら】ITreview Grid Award 2026 Winter


https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html


ITreview Grid Awardとは？


実際に製品を使ったユーザーレビューをもとに、満足度と認知度の両面から製品の評判を可視化するITreview独自のアワードです。四半期ごとに発表され、条件を満たした製品には以下の2つの称号が贈られます。



Leader：満足度・認知度ともに高く、業界をリードする製品


High Performer：特にユーザー満足度が高く、今後より成長が期待される製品



製品選定のプロセスにおいて、“実際に使った人の声”という最も信頼できる基準を提供するアワードとして、IT部門はもちろん、さまざまな部門で、また経営層から現場まで広く注目されており、製品選定の重要な指標として多くの企業に活用されています。



初受賞製品の一部をご紹介


2026年1月までに掲載された約15.1万件のユーザーレビューをもとに表彰を行っており、今回は30製品が初受賞しています。初受賞製品では、文章生成AIやAIエージェント、AI議事録作成など、業務用途ごとにAIを活用したプロダクトの受賞が目立ち、AI活用プロダクトの受賞が増加しており、企業におけるAI活用の広がりが反映された結果となりました。



あわせて、会計・請求・契約管理などのバックオフィス領域においても、実務での使いやすさが評価されたSaaSが継続して選出されています。



初受賞となった製品の一例は以下の通りです。


初受賞となった製品の一例


【SaaS部門】

●アフィリエイトASP　部門


A8.net(株式会社ファンコミュニケーションズ)



●請求書・見積書作成ソフト　部門


やよいの見積・納品・請求書(弥生株式会社)



●青色申告ソフト　部門


やよいの青色申告(弥生株式会社)



●会計ソフト　部門


KEEPER Club(株式会社シスプラ)


MA1(ソリマチ株式会社)



●OCRソフト　部門


AI JIMY Paperbot(シー・システム株式会社)



●メールソフト　部門


Becky! Internet Mail(有限会社リムアーツ)



●予算管理システム　部門


bixid(株式会社YKプランニング)



●出張管理システム(BTM)　部門


BORDER(ボーダー株式会社)



●DAM（デジタルアセット管理）　部門


CIERTO(株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン)



●代理店管理システム　部門


Hiway(株式会社ハイウェイ)



●FinOps　部門


IBM Cloudability(日本アイ・ビー・エム株式会社)



●kintoneプラグイン　部門


kViewer(トヨクモ株式会社)



●ビジネスマッチングサイト　部門


Ready Crew(フロンティア株式会社)



●チャットボットツール　部門


RICOH Chatbot Service(リコージャパン株式会社)



●プレゼンテーション　部門


イルシル(株式会社イルシル)



●LINEマーケティングツール　部門


クウゼン（KUZEN）(株式会社クウゼン)



●ドメイン取得サービス　部門


ムームードメイン(GMOペパボ株式会社)



●ネット印刷通販会社　部門


ラクスル(ラクスル株式会社)



●リファラル採用ツール　部門


リファアルム(株式会社Take Action)



●テキストマイニングツール　部門


見える化エンジン(株式会社プラスアルファ・コンサルティング)



●文章生成AI　部門


Claude(Anthropic)


JAPAN AI CHAT(JAPAN AI 株式会社)



●AIエージェントツール 部門


JAPAN AI AGENT(JAPAN AI 株式会社)



●AI議事録自動作成ツール　部門


YOMEL by PKSHA(PKSHA Infinity株式会社)



●CLM(契約ライフサイクル管理ソフト)　部門


LegalOn(株式会社LegalOn Technologies)



●タレントマネジメントシステム　部門


Shared Mee(株式会社ケイズコーポレーション)



●ワークフローシステム　部門


Questetra BPM Suite(株式会社クエステトラ)



●メール誤送信対策ツール　部門


WISE Alert(株式会社エアー)


【X-Techサービス部門】

●AI教育・eラーニング　部門


GLOBIS 学び放題(株式会社グロービス)



その他の受賞製品は下記URLからご確認ください。


https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html



ITreview Gridについて


「ITreview Grid」は、ITreviewに集まった膨大なユーザーレビューを基に、製品の顧客満足度 × 市場認知度を四象限で可視化するポジショニングマップです。これにより、単なるスペックや価格だけではなく「評判が良い、実績があるか」「現場で本当に使えるかどうか」を軸にした意思決定が可能になります。



製品のポジショニングを直感的に把握できるこの仕組みは、自社に合ったIT製品を探す際にお役立ちするITreviewの特徴的な機能の1つです。



ITreview Grid Awardについて


ITreview Grid掲載製品のうち、10件以上のレビューを集めた満足度の高い製品を対象としカテゴリーごとに「Leader」「High Performer」をそれぞれ表彰し、バッジを発行しています。アワードは最新のレビューデータを反映する形で、四半期ごとに発表しています。



Leader、High Performerバッジ


ITreviewについて


ITreview（アイティレビュー）とは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者はユーザーによるレビューや製品情報を閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約900カテゴリーと約14,300の製品・パートナーやテクノロジーサービスの情報とまたそれらに関するレビューを約15.1万件掲載しています。


ITreview


https://www.itreview.jp/(https://www.itreview.jp/)


アイティクラウド株式会社について


IT製品のレビュープラットフォーム事業展開を目的とし2018年に設立。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”が集まるB2Bレビュープラットフォーム「ITreview」を運営。



また、IT製品がオンラインで購入できる「ITreviewオンラインストア」やSaaSのアカウント管理により情シスの工数とコスト削減に貢献する「ITboard」を展開。さらに製品のセキュリティ対策状況を確認できる「ITreviewセキュアチェック」サービスを新たに公開し、企業のIT導入・購入・管理にまつわる課題解決に貢献できる企業を目指しています。


アイティクラウド株式会社


https://www.itcrowd.co.jp/(https://www.itcrowd.co.jp/)