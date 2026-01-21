ライアットゲームズ、基本プレイ無料の 2v2格闘ゲーム『2XKO』が正式ローンチ！本日よりPCに加えてPlayStation 5、Xbox Series X|Sでも配信開始

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズ（東京都港区六本木）は、基本プレイ無料の2v2チーム形式格闘ゲーム『2XKO（ツーエックスケーオー）』が日本時間 2026年1月21日（水）に正式ローンチしたことをお知らせします。PCに加えてPlayStation 5、Xbox Series X|Sでも配信を開始いたしました。

■ 2XKO 2026 Season 1 リリーストレーラー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5m-avEwrysE ]

2v2チーム対戦格闘ゲーム『2XKO』がPlayStation 5、Xbox Series X|Sでも配信開始しました。PCとコンソール間でのクロスプレイ・クロスプログレッションに対応し、すべてのプラットフォームにおいて完全な2XKO体験をお楽しみいただけます。

また、1月21日よりSeason 1 が開始し、新たなチャンピオン「ケイトリン」が追加されます。

さらにSeason 1では、競技シーンをテーマにしたスキンライン「Frame Perfect」が登場します。本スキンラインの収益の一部は、世界中の2XKOトーナメントオーガナイザーの支援に充てられます。これには賞金総額の増額や今後の2XKOイベントに向けた大会制作・運営費の支援も含まれます。

FRAME PERFECT アーリ、FRAME PERFECT エコーをはじめ、複数のコンテンツがセットになったフレームパーフェクト メガセットが、1月30日より期間限定で販売予定。

この他にもさまざまなスキンセットの販売を予定しています。

■ アーケード メガセット（1月21日より期間限定で販売予定）

アーケード アーリ、アーケード ブリッツクランク、アーケード ヴァイをはじめ、複数のコンテンツがセットになったアーケード メガセットが、1月21日より期間限定で販売予定。

■ 愛の狩人メガセット（2月6日より期間限定で販売予定）

愛の狩人ダリウス、愛の狩人ティーモ、愛の狩人ジンクスをはじめ、複数のコンテンツがセットになった愛の狩人メガセットが、2月6日より期間限定で販売予定。

■ みつばちメガセット（2月27日より期間限定で販売予定）

みつばちティーモ、みつばちアーリ、みつばちブリッツクランクをはじめ、数多くのコンテンツをセットで入手可能なメガセットが、2月27日より期間限定で販売予定。

※これらは後日、他の手段で購入可能になる可能性があります。詳細はゲーム内のストアでご確認ください。



その他の詳細やアップデート情報については、こちら(https://2xko.riotgames.com/ja-jp/news/game-updates/2xko-patch-notes-1-1-1-jan-20-2026/)よりご確認ください。

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

◆2XKO(TM)について

ライアットゲームズが手がける基本プレイ無料の新作格闘ゲーム『2XKO(TM)』（旧Project L）は、タッグチームアシスト形式を採用しており、独自的かつ現代的に表現された『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』の世界、ルーンテラを舞台としています。本作は格闘ゲームの醍醐味ともいえる、習熟度の高さ、プレイヤーによる無限の表現、アドレナリンが溢れ出るような対人戦などをベースにしつつ、“より早く楽しむ”ことができる合理的な操作とゲームプレイメカニクスを導入しています。

『2XKO』は、格闘ゲームコミュニティーと共に常に進化し続ける格闘ゲームです。格闘ゲーム体験をより良いものに押し広げることを目標としつつ、世界中のプレイヤーたちとの長期にわたる関係を情熱と努力によって築き上げていきます。

関連リンク：

2XKO公式サイト：https://2xko.riotgames.com/

2XKO Japan 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/2XKOJP