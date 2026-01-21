JTB社共同「ISE Digital ART PROJECT」水族館×デジタルアートによる大型水槽展示をスタート

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス（本社：三重県伊勢市、代表取締役：山越 悠登）が運営する「ゼロ距離水族館伊勢シーパラダイス」は、株式会社JTB（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員：山北栄二郎、以下「JTB」）と共同で、由緒ある「浜参宮」から始まる伊勢参りの文化的価値を、デジタルアートを通じて体感できる新たな水槽展示を2026年3月1日(日)よりスタートします。展示企画および映像制作は、株式会社NTT ArtTechnology（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：国枝 学、以下「NTTアートテクノロジー」）、株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎、以下「ネイキッド」）が手掛けています。

本展示は、令和15年（2033年）に予定されている神宮式年遷宮に向け、古来より伝わる「浜参宮」および伊勢神宮への由緒ある参拝ルートの認知向上を図り、当館が位置する二見地区への誘客、および伊勢市内周遊を促進し地域貢献を目指します。

また、伊勢の海と深く関わってきた信仰や祈りの文化を、当館ならではの“生きものが泳ぐ水槽空間”と融合させることで、これまでにない伊勢参り体験の創出を目指します。

■背景と目的

令和15年（2033年）の「神宮式年遷宮」を控え、伊勢市には今後さらなる来訪者増加が見込まれる一方、観光が伊勢神宮、特に内宮周辺に集中する傾向があり、地域全体の滞在時間や周遊性向上が長年の課題となっています。また、二見浦での「浜参宮」から始まる伝統的な伊勢神宮参拝ルートの文化的価値が十分に知られていない状況にあります。

こうした状況を踏まえ、JTBと共同で「ISE Digital ART PROJECT」として、由緒ある「お伊勢参り」の物語をデジタルアートで再構築するプロジェクトを立ち上げました。本プロジェクトは、デジタルアートを通じて浜参宮・伊勢の文化的価値を再発見し、地域全体での新たな観光体験創出と広域的な周遊促進を目指すものです。

■展示概要

＜テーマ＞

「祈りの海、光の道 ～時を越え受け継がれる伊勢の旅～」

＜展示場所＞

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

（海底ごろりんホール）

＜展示開始日＞

2026年3月1日（日） （※上映時間：毎時00分・30分から約3分間）

<映像内容>

伊勢信仰における「海」の重要性や、江戸時代に多くの人々が夢見た「お伊勢参り」の賑わいを、ストーリー性豊かに描き出します。また、二見浦での「浜参宮」から始まり、禊を経て外宮から内宮へと至る歴史的な参拝ルートを作品全体の構成の中で紹介し、伊勢に受け継がれる祈りや旅をより深く感じていただける内容としています。

実際の海の生き物が泳ぐ水槽と壮大な映像・音楽が一体となることで、来館者はまるで歴史を追体験するような臨場感に包まれ、伊勢の旅の本質に迫る特別な時間をお楽しみいただけます。

※本展示をご覧になるためには、水族館入館料が別途必要となります。

※上映時間は、当館の開館時間に準じます。最新の開館時間は当館公式サイトをご確認ください。

■各社の役割

・ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス：施設提供、現地運営

・JTB：プロジェクト全体の統括、プロモーション、関連旅行商品の企画・販売

・NTTアートテクノロジー：伊勢に関連した文化財選定、デジタル化およびそれを活用した展示企画

・ネイキッド：水族館での多数の実績を活かした、ストーリー性のあるデジタルコンテンツの企画・制作

■今後の展開

ISE Digital ART PROJECTは、令和15年（2033年）の神宮式年遷宮までを見据えた継続的な取り組みとして位置づけ、3年ごとのコンテンツ更新を予定しています。

将来的には、外宮・内宮エリアから鳥羽・志摩へと広がる周遊型観光への展開も視野に入れ、伊勢志摩地域全体の持続可能な観光振興に貢献してまいります。

