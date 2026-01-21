石川県発の再生紙「おきあがみ」が A0サイズ対応を開始 ～復興支援と環境配慮を両立する用紙を大判ポスターやイベント装飾に活用～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、「石川県 紙の地産地消プロジェクト」（以下 紙の地産地消プロジェクト）から生まれた地域循環型再生紙「おきあがみ」について、キンコーズ4店舗（田町店・大宮駅東口店・梅田店・伏見店）において、これまでより大きなサイズでの印刷対応サービスを先行して開始しました。従来はA3ノビサイズまでとしていた対応範囲を、A0サイズまで拡大し、大判ポスターやイベント装飾など、より幅広い用途でご利用いただけます。

「おきあがみ」は、石川県内で回収された紙資源を再生し、「石川県エコ・リサイクル製品」に認定されている環境配慮型の用紙です。2024年1月に発生した能登半島地震を受け、販売額の一部を義援金として寄付する仕組みを導入し、用紙利用が被災地支援につながる用紙として展開してきました。2025年3月からは全国販売を開始し、「復興と再生」をコンセプトに、多くの顧客にご利用いただいています。

今回、全国から寄せられた「より大きなサイズで使いたい」という声を受け、取り扱いサイズをA3ノビサイズからA0サイズまで拡大しました。本サービスは、キンコーズ・田町店、大宮駅東口店、梅田店、伏見店の4店舗にて先行提供し、大判ポスターやイベント装飾など、より幅広い用途での活用が可能となります。

サイズ展開の拡大により、パンフレットやチラシと同じ素材で装飾を展開でき、ブランドやメッセージをより一体的に伝える表現が可能になります。全国のさまざまな場面で「おきあがみ」が活用されることで、石川県の魅力や復興への想いを伝える機会がさらに広がることを目指します。

「おきあがみ」を支える連携

「おきあがみ」は、石川県の中川製紙株式会社が再生紙のオリジナル用紙を製造し、株式会社中島商店が流通を担い、キンコーズがオンデマンド印刷用紙として取り扱い、印刷サービスを通じて製品化しています。

地域企業と連携することで、紙資源の循環と付加価値の創出を両立した取り組みとして展開しています。

「おきあがみ」概要

・商品URL

https://www.kinkos.co.jp/service/okiagami/

・石川県エコ・リサイクル製品認定

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/recycle/nintei/index.html

・サステナブル★セレクション2025三ツ星受賞

https://alterna.co.jp/sustainable_selection/list/ss2024/07/

今後もキンコーズは、「おきあがみ」の認知度拡大と活用シーンの広がりを通じて、地域資源の有効活用と復興支援の輪を全国に広げていきます。環境への配慮と地域社会への貢献が重なり合う取り組みを継続し、持続可能な社会の実現に向け新たな価値創出に取り組んでいきます。

お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

事業推進部 事業推進グループ

BKJ_BP@kinkos.co.jp

パートナー企業 概要

株式会社中島商店

株式会社中島商店は、160年にわたり和紙の卸売業から洋紙、包装資材などを取り扱っています。近年では、流通ネットワークのノウハウを活かし、情報機器分野へも参入。「情報文化産業のコーディネーター」として、コンサルティングセールスを基本に業容を拡大しています。

株式会社中島商店 公式サイト(https://www.nakasima.co.jp/)

中川製紙株式会社

昭和12年創業、昭和27年設立以来、リサイクル社会に貢献し続ける製紙会社です。段ボール、雑誌、新聞紙などを再生し、不純物を取り除き、新たな紙の原料を生産しています。顧客のニーズに応じた産業用特殊紙の開発にも力を入れています。

中川製紙株式会社 公式サイト(https://nakagawa-paper.co.jp/)

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業と多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社 広報・サステナビリティ推進部

E-mail: koho@kinkos.co.jp

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更（生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など）されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。