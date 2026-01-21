【東京大学松尾・岩澤研究室主催 GCI 2025 Winter】アパレルウェブ取締役会長 千金楽健司がゲスト講師として登壇いたしました。

株式会社アパレルウェブ

ファッション業界のDX支援を行う株式会社アパレルウェブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小平 勝也、以下 アパレルウェブ）の取締役会長 千金楽健司は、2026年1月13日、東京大学松尾・岩澤研究室が主催する「GCI Winter 2025」にゲスト講師として登壇したことをお知らせいたします。

2020年より継続的に同講座のゲスト講師を務めており、本年で6年連続の登壇となります。

「GCI（グローバル消費インテリジェンス寄付講座）」とは

「GCI（グローバル消費インテリジェンス寄付講座）」は、日本におけるAI研究・ディープラーニングの第一人者である東京大学大学院工学系研究科の松尾豊教授、および東京大学工学系研究科岩澤有祐准教授が率いる「松尾・岩澤研究室」が主催する、国内最大級のデータサイエンティスト育成プログラムです。

講義内容のポイント：AIによる小売業の再設計

今回の講義テーマは「これまで通りの終わり」。生成AIの台頭により従来のマーケティング手法が通用しなくなる時代において、企業が生き残るための新たな指針を提示しました。

講義では「SEO」（検索エンジン最適化）から、AIエージェントに選ばれるための「AEO」（回答エンジン最適化）までを網羅した対応の重要性や、AIが消費者のコンシェルジュとして意思決定をサポートする「エージェント型コマース」の到来について言及しました。米国の最新事例を交えながら、オンラインとオフラインが高度に融合した「ユニファイドコマース」の先にある、次世代のビジネス設計思想を解説しました。

講師による講義風景実際の受講画面

アパレルウェブは、生成AIを単なる効率化のツールではなく「消費行動とビジネスモデルを根本から変える変革の鍵」と捉えています。

引き続き、本講義でも触れた「AEO（回答エンジン最適化）」への対応支援や、パーソナライズされた購買体験を実現するAIエージェントの活用など、最先端のAI技術をリテール業界の商習慣に最適化させた形で提供してまいります。

株式会社アパレルウェブについて

2000年に設立された、ファッション業界に特化したデジタルマーケティングカンパニーです。デジタル戦略立案、ECサイト構築・運用、グローバルマーケティング支援、データ分析サービスなどをワンストップで提供しています。2025年より船井総研グループの一員となり、より強固な経営基盤のもと、業界の持続的な成長に貢献しています。

社名：株式会社アパレルウェブ

所在地：東京都中央区日本橋本町一丁目9番-13号 日本橋本町1丁目ビル5階

代表者：代表取締役社長 小平 勝也

設立：2000年1月27日

事業内容：デジタルマーケティング事業、グローバルマーケティング事業、データベースマーケティング事業、他

URL：https://www.apparel-web.co.jp/