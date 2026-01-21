韓国アーティスト ユン・サンヒョン × 人生4カット期間限定コラボフレームが2026年1月24日より登場！

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」は、韓国アーティストとして幅広く活躍するユン・サンヒョンとのコラボレーションフレームを、2026年1月24日（土）より期間限定で展開いたします。



本コラボフレームは、ユン・サンヒョンの魅力を存分に感じられる特別デザインとなっており、まるで一緒に写真を撮っているかのような体験をお楽しみいただけます。


今回の為に準備したユンサンヒョン直筆サインとメッセージデザインが入ったフレームに注目です。



ファンの皆さまにとって、ここでしか残せない特別な思い出の1枚をお届けします。



■ユン・サンヒョンフレーム概要



【ユン・サンヒョンx 人生4カット】コラボフレーム


フレーム：全1種


販売期間：2026年1月24日(土)～2026年3月24日(土)


価　　格：ユン・サンヒョン限定コラボフレーム　1,000円（税込）













■撮影対象店舗

■ユン・サンヒョン

ユン・サンヒョンは、韓国を代表するアーティスト。
数々の人気ドラマに出演し、幅広い役柄を演じ分ける確かな演技力と大人の魅力で多くのファンを魅了している。
日本でも音楽活動やファンイベントを行うなど、長年にわたり高い人気を誇る韓流スターの一人。



Instagram　https://www.instagram.com/yoonsanghyun0921/




■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。


【人生4カット　公式SNS】


●Instagrm(https://www.instagram.com/life4cuts_jp)


●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)


●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)


【人生4カット公式サイト】


https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)