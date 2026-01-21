「歌うまライバーNo.1」を決める頂上決戦を開催！審査員はあの人気ボイストレーナー

ColorSing株式会社

SML（シアーミュージックライブ株式会社、東京都新宿区、代表取締役 Riai）とColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」は、SML主催で、プロ審査員によるリアル歌唱コンテスト『歌うまライバー頂上決戦』を開催します。さらに配信プラットフォームとしてColorSingが全面協力します。本イベントは、配信とリアルステージを融合させた新しい形の音楽コンテストで、数あるライバーの中から“歌唱力日本一”とも言える「歌うまライバーNo.1」を決定するものです。

▪️開催概要

「SML×ColorSing 歌うまライバー頂上決戦」

開催日時：2026年1月31日（土）16:30～

※時間は変更になる可能性があります

会場：駒沢 Camited（東京都世田谷区）

内容：予選を勝ち抜いたLシンガー（歌枠ライバー）15名による、リアルステージでの歌唱コンテスト

▪️注目の審査員

おしら

YouTube登録者数 200万人超 のトップボイストレーナー“おしら”。わかりやすく的確な歌唱分析で人気を博し、アーティストとのコラボも多数。オーディション番組の審査員としても活躍し、“歌のプロフェッショナル”として広く信頼されている。

Riai

シアーミュージックライブ代表取締役社長。かつてはシアーミュージックで No.1ボイストレーナーとして活躍。さらに複数の芸能プロダクションでオーディション審査員を務めた実績を持つ。確かな耳と豊富な経験をもとに、出場者の歌唱力を厳正に評価します。

▪️本選出場者（15名）

でかBigザウルス、瀬戸つかさ、Risa、みき、つな、りんご飴、¿774?、やらくも、shiho 、Myu、CHISATO、あまから、たいたん、月紗kizusa、しぐれ

▪️本選ルール

・各審査員が5項目を10点満点で採点、1人あたり50点満点、審査員2名で合計100点満点で採点

・合計点による 勝ち残り方式 を採用

・最初に歌唱したライバーが「暫定王者」となり、後続のライバーが得点を上回ると王者交代

・最後まで王者の座を守り抜いたライバーが優勝

・歌唱順は通常枠・ルーキー枠を含む本選進出者の中で、予選ライブスコアが低い順

▪️歌唱条件

・ワンコーラス（曲の1番のみ）

・楽曲は自由

・ColorSingで配信（ステージ入場～歌唱終了まで）した状態で歌唱

▪️グランプリ（優勝者）特典

・JOYSOUND カラオケボックス内CM 出演権＋副賞

・Amazonギフト券

※プライズ内容は予告なく変更となる場合があります

＜ライバーマネジメント事務所「シアーミュージックライブ株式会社」について＞

シアーミュージックライブは、現在100ヶ所以上に校舎を展開しているミュージックスクール「Sheer Music」から生まれたライバーマネジメント事務所です。

＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞

ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。

国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。

「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。

現在、月間配信者数は約5,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。

■会社概要

社名 ： シアーミュージックライブ株式会社

URL ： https://sml.sheer.jp/lp/

設立 ： 2023年11月

所在地 ： 東京都新宿区北新宿1-7-20 アルテビル北新宿

代表者 ： 代表取締役 Riai

事業内容 : ライバーマネジメント事業

社名 : ColorSing株式会社

URL : https://corp.colorsing.com/

所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立日 : 2022年7月26日

代表者 : 代表取締役社長 今井拓自

代表取締役会長 柴田順任

ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを

ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む

事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」









