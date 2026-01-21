「歌うまライバーNo.1」を決める頂上決戦を開催！審査員はあの人気ボイストレーナー
SML（シアーミュージックライブ株式会社、東京都新宿区、代表取締役 Riai）とColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」は、SML主催で、プロ審査員によるリアル歌唱コンテスト『歌うまライバー頂上決戦』を開催します。さらに配信プラットフォームとしてColorSingが全面協力します。本イベントは、配信とリアルステージを融合させた新しい形の音楽コンテストで、数あるライバーの中から“歌唱力日本一”とも言える「歌うまライバーNo.1」を決定するものです。
▪️開催概要
「SML×ColorSing 歌うまライバー頂上決戦」
開催日時：2026年1月31日（土）16:30～
※時間は変更になる可能性があります
会場：駒沢 Camited（東京都世田谷区）
内容：予選を勝ち抜いたLシンガー（歌枠ライバー）15名による、リアルステージでの歌唱コンテスト
▪️注目の審査員
おしら
YouTube登録者数 200万人超 のトップボイストレーナー“おしら”。わかりやすく的確な歌唱分析で人気を博し、アーティストとのコラボも多数。オーディション番組の審査員としても活躍し、“歌のプロフェッショナル”として広く信頼されている。
Riai
シアーミュージックライブ代表取締役社長。かつてはシアーミュージックで No.1ボイストレーナーとして活躍。さらに複数の芸能プロダクションでオーディション審査員を務めた実績を持つ。確かな耳と豊富な経験をもとに、出場者の歌唱力を厳正に評価します。
▪️本選出場者（15名）
でかBigザウルス、瀬戸つかさ、Risa、みき、つな、りんご飴、¿774?、やらくも、shiho 、Myu、CHISATO、あまから、たいたん、月紗kizusa、しぐれ
▪️本選ルール
・各審査員が5項目を10点満点で採点、1人あたり50点満点、審査員2名で合計100点満点で採点
・合計点による 勝ち残り方式 を採用
・最初に歌唱したライバーが「暫定王者」となり、後続のライバーが得点を上回ると王者交代
・最後まで王者の座を守り抜いたライバーが優勝
・歌唱順は通常枠・ルーキー枠を含む本選進出者の中で、予選ライブスコアが低い順
▪️歌唱条件
・ワンコーラス（曲の1番のみ）
・楽曲は自由
・ColorSingで配信（ステージ入場～歌唱終了まで）した状態で歌唱
▪️グランプリ（優勝者）特典
・JOYSOUND カラオケボックス内CM 出演権＋副賞
・Amazonギフト券
※プライズ内容は予告なく変更となる場合があります
＜ライバーマネジメント事務所「シアーミュージックライブ株式会社」について＞
シアーミュージックライブは、現在100ヶ所以上に校舎を展開しているミュージックスクール「Sheer Music」から生まれたライバーマネジメント事務所です。
＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞
ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。
国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。
「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。
現在、月間配信者数は約5,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。
■会社概要
社名 ： シアーミュージックライブ株式会社
URL ： https://sml.sheer.jp/lp/
設立 ： 2023年11月
所在地 ： 東京都新宿区北新宿1-7-20 アルテビル北新宿
代表者 ： 代表取締役 Riai
事業内容 : ライバーマネジメント事業
社名 : ColorSing株式会社
URL : https://corp.colorsing.com/
所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C
設立日 : 2022年7月26日
代表者 : 代表取締役社長 今井拓自
代表取締役会長 柴田順任
ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを
ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む
事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」