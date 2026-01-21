「歌うまライバーNo.1」を決める頂上決戦を開催！審査員はあの人気ボイストレーナー

ColorSing株式会社

　SML（シアーミュージックライブ株式会社、東京都新宿区、代表取締役 Riai）とColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」は、SML主催で、プロ審査員によるリアル歌唱コンテスト『歌うまライバー頂上決戦』を開催します。さらに配信プラットフォームとしてColorSingが全面協力します。本イベントは、配信とリアルステージを融合させた新しい形の音楽コンテストで、数あるライバーの中から“歌唱力日本一”とも言える「歌うまライバーNo.1」を決定するものです。





▪️開催概要

「SML×ColorSing 歌うまライバー頂上決戦」


開催日時：2026年1月31日（土）16:30～


※時間は変更になる可能性があります


会場：駒沢 Camited（東京都世田谷区）


内容：予選を勝ち抜いたLシンガー（歌枠ライバー）15名による、リアルステージでの歌唱コンテスト



▪️注目の審査員



おしら


YouTube登録者数 200万人超 のトップボイストレーナー“おしら”。わかりやすく的確な歌唱分析で人気を博し、アーティストとのコラボも多数。オーディション番組の審査員としても活躍し、“歌のプロフェッショナル”として広く信頼されている。







Riai
シアーミュージックライブ代表取締役社長。かつてはシアーミュージックで No.1ボイストレーナーとして活躍。さらに複数の芸能プロダクションでオーディション審査員を務めた実績を持つ。確かな耳と豊富な経験をもとに、出場者の歌唱力を厳正に評価します。





▪️本選出場者（15名）

でかBigザウルス、瀬戸つかさ、Risa、みき、つな、りんご飴、¿774?、やらくも、shiho 、Myu、CHISATO、あまから、たいたん、月紗kizusa、しぐれ



▪️本選ルール

・各審査員が5項目を10点満点で採点、1人あたり50点満点、審査員2名で合計100点満点で採点


・合計点による 勝ち残り方式 を採用


・最初に歌唱したライバーが「暫定王者」となり、後続のライバーが得点を上回ると王者交代


・最後まで王者の座を守り抜いたライバーが優勝


・歌唱順は通常枠・ルーキー枠を含む本選進出者の中で、予選ライブスコアが低い順



▪️歌唱条件

・ワンコーラス（曲の1番のみ）


・楽曲は自由


・ColorSingで配信（ステージ入場～歌唱終了まで）した状態で歌唱



▪️グランプリ（優勝者）特典

・JOYSOUND カラオケボックス内CM 出演権＋副賞


・Amazonギフト券


※プライズ内容は予告なく変更となる場合があります



＜ライバーマネジメント事務所「シアーミュージックライブ株式会社」について＞


シアーミュージックライブは、現在100ヶ所以上に校舎を展開しているミュージックスクール「Sheer Music」から生まれたライバーマネジメント事務所です。



＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞
　ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。


　国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。


　「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。


　現在、月間配信者数は約5,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。



■会社概要


社名　　　　：　シアーミュージックライブ株式会社


URL 　　 　 ：　https://sml.sheer.jp/lp/


設立　　　　：　2023年11月


所在地　　　：　東京都新宿区北新宿1-7-20　アルテビル北新宿


代表者　　　：　代表取締役 Riai


事業内容 　　: 　ライバーマネジメント事業



社名 　　　　: 　ColorSing株式会社


URL　　　　 :　 https://corp.colorsing.com/


所在地 　　　: 　東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C


設立日 　　　: 　2022年7月26日


代表者 　　　:　 代表取締役社長 今井拓自


　　　 　　　　 代表取締役会長 柴田順任


ミッション 　: 　歌の力を最大化し、人生に彩りを


ビジョン　　 :　 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む


事業内容 　　: 　歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」