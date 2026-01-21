ネイキッド、「伊勢シーパラダイス」にて、水族館×デジタルアートの大型水槽展示の共同企画・映像演出を担当

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎、以下「ネイキッド」）は、「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」（三重県伊勢市）にて株式会社伊勢夫婦岩パラダイスおよび株式会社JTBが共同で展開する「ISE Digital ART PROJECT」へ展示協力し、由緒ある“浜参宮”から始まる伊勢参りの文化的価値をデジタルアートで体感できる新たな水槽展示を、2026年3月1日（日）より開始することをお知らせします。

■神宮式年遷宮に向け、“浜参宮”から始まるお伊勢参りの物語を、祈りの海の映像体験として再構築

令和15年（2033年）に予定されている神宮式年遷宮に向け、伊勢市では来訪者増が見込まれる一方、観光動線が伊勢神宮（特に内宮周辺）に集中し、地域全体の周遊性向上が課題となっています。本プロジェクトを通じて、二見浦での“浜参宮”から始まる参拝ルートの価値を再発見できる体験を提示し、二見地区への誘客および伊勢市内の回遊促進、地域貢献への寄与を目指します。

本展示は、株式会社NTT ArtTechnologyとともに、展示企画および映像制作をネイキッドが担当し、“生きものが泳ぐ水槽空間”とデジタルアートが一体となることで、これまでにない伊勢参り体験の創出を目指します。伊勢信仰における「海」の重要性や、江戸時代に多くの人々が夢見た「お伊勢参り」の賑わいを、ストーリー性豊かに描写。二見浦での浜参宮から、禊を経て外宮、内宮へと至る伊勢参りの道程を、光と映像で体感できる空間として表現します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1135_1_0a889d1817c5809aaca870b135eb66a2.jpg?v=202601211051 ]「ISE Digital ART PROJECT」について

「ISE Digital ART PROJECT」は、JTBと連携し、浜参宮を起点とする伊勢参りの物語や伊勢の文化的価値を、デジタルアートを通じて再構築する取り組みです。観光体験の刷新と広域周遊の促進を目指し、地域に新たな滞在価値を創出します。

NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

