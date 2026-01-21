【TORRAS】SNSフォロワー数330万人超、世界が熱狂する現代アーティストGAWX（ガウクス）　「GAWX」×TORRAS限定コラボiPhoneケースを1月発売

楽創天成株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕｜住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売を行っています。

この度、TORRASは世界中に熱狂的なファンを持つメキシコ出身の現代アーティスト、GAWX（ガウクス）氏と日本初となる本格コラボレーションを実現。

360°回転スタンド搭載のベストセラーモデル「Ostand」をベースにした限定コラボモデル「TORRAS x Gawx」Ostand Q3 Air限定版を、2026年1月より発売いたします。

今回のコラボレーションは、GAWX氏の創造性と、TORRASが大切にするモノづくりへのこだわりが結びつきプロジェクトが始動。また、GAWX氏自身が以前から当社の回転式スタンドケース「Ostand Q1 Spin」をプライベートで愛用していたこともきっかけとなりました。

今回のコラボレーションでは、GAWX氏の代名詞である「ポップ・シュルレアリスム（超現実主義）」の世界観を、TORRASの「耐久性×デザイン性」を兼ね備えた製品ボディに融合させました。ケース本体や衝撃吸収エアバッグ、パッケージなどの細部にまでアートを施した、感性を刺激する特別な製品です。

●製品特長：「TORRAS x Gawx」Ostand Q3 Air限定版

１.360度、細部までに宿る描き下ろしアート

GAWX氏の代名詞である「ポップ・シュルレアリスム」の世界を表現した描き下ろしアートをTORRASの精密なプリント技術で、ケース本体・背面スタンド・エアバッグ・パッケージなど隅々に施しました。スマホケースを一つのキャンバスに見立てて描かれた独創的な世界観は、手に取るたびに感性を刺激する、まるで「持ち歩ける現代アート」です。

２.デザイン性×機能性×芸術性の高次元な融合

ケース上下に配置された独自の「エアバッグ設計」で、落下時の衝撃を瞬時に吸収・分散し、大切なスマートフォンを保護します。また、360°回転する背面スタンドを搭載し、不安定な場所での地図確認やタイマー撮影に最適です。MagSafeにも対応しており、ケースを装着したままワイヤレス充電が可能です。

スマホを守るタフさはそのままに、GAWX Artの世界観を細部まで再現。見た目の美しさと機能性の融合についてGAWX氏は次のように語っています。

“Just like my dog guards me day and night -

this case guards your phone, and your creativity.”

「愛犬が日夜私を守ってくれるように、このケースはあなたのスマホと、創造性を守ります」

●GAWX氏について

GAWX（ガウクス）｜現代アーティスト・映像作家

メキシコを拠点に活動。20代前半という若さながら、YouTubeを主戦場に独自のキャラクターアートと、ハリウッド映画を彷彿とさせるシネマティックな映像表現を発信。SNSの総フォロワー数は330万人を超え（YouTube 250万人／Instagram 81.9万人）、世界中のクリエイターやファンから絶大な支持を集めています。鮮やかな色彩、ストリートカルチャー、そしてシュルレアリスムを融合させた唯一無二のスタイルが特徴。その独創的な世界観は、デジタルアートの枠を超え、現代アートシーンに新たな旋風を巻き起こしています。

公式SNSアカウント「Gawx Art」：

（YouTube）

https://www.youtube.com/@GawxArt

（Instagram）

https://www.instagram.com/gawx_art/

●製品仕様

●商品ページ：https://torras.co.jp/PRT-GAWX(https://torras.co.jp/PRT-GAWX)

※1/22～2/2の期間、公式サイトではOstand Q3 Air全シリーズで15％OFFキャンペーンを実施いたします。

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、

充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torraslife/

・ドコモオンラインショップ：https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦