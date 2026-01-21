マンガ『ワタサバ』×警視庁 東大和警察署の特殊詐欺防止コラボをプロデュースしたトレンド・プロが、感謝状を受領

株式会社トレンド・プロ

ビジネスマンガ制作のパイオニアである株式会社トレンド・プロ（本社：東京都港区、代表取締役：岡崎寛之 以下トレンド・プロ）は、警視庁 東大和警察署による「特殊詐欺被害防止啓蒙施策」のプロデュース・コンテンツ制作進行をいたしました。 この施策では、NHKでも実写ドラマ化された人気マンガ『ワタシってサバサバしてるから（以下、ワタサバ）』を起用し、その一連のコンテンツが若年層への防犯意識向上に多大な貢献をしたとして、東大和警察署より感謝状を授与されたことをお知らせいたします。

コラボの背景と『ワタシってサバサバしてるから』について

東大和警察署の皆様と、トレンド・プロ担当者

■ コラボ背景：警察広報の「訴求力」と「拡散性」の課題を解決

東大和警察署では、若年層に向けた特殊詐欺被害防止の啓蒙において「単発の施策で終わり、情報が拡散しない」という課題を抱えていました。 これを受け、トレンド・プロはターゲットが頻繁に利用するSNSを軸とし、「共感されやすいコンテンツ」「影響力のあるコンテンツ」として、ネット上での知名度が極めて高い『ワタサバ』とのコラボレーションを提案。作品の持つインパクトを最大限に活用した施策を展開しました。

■ 作品紹介：『ワタシってサバサバしてるから』

とらふぐ氏（原作）、江口心氏（作画）による人気マンガ。 自称サバサバ女の主人公・網浜奈美が、周囲を翻弄しながら突き進む姿がSNSで大きな話題を呼び、「ネットミーム」として定着。NHKでドラマ化もされた人気作です。今回の施策では、網浜さんのキャラクターを通じて、特殊詐欺への注意喚起を行いました。

網浜奈美公式Xアカウント：https://x.com/amihamanami

施策の結果

1. X（旧Twitter）での爆発的な拡散

網浜奈美本人名義のアカウントを活用した告知や、書き下ろしのオリジナル短編マンガの配信により、従来の官公庁アカウントからの投稿を大幅に上回る約810万インプレッションを記録。若年層の間で自然な形で情報がシェアされました。

※データ提供元：リエゾンブックス

2. リアルイベントとデジタルの融合

イオンモールむさし村山にて実施したアンバサダー委嘱式では、網浜奈美の全身パネルが登場。その意外性がSNSで話題となり、さらに多くの反響を呼びました。

3. 組織内外への波及効果

本施策は警察内部でも高く評価され、東大和警察署管内のみならず、近隣の警察署からもチラシ活用の要望が寄せられるなど、広域的な啓蒙活動へと発展しています。

■東大和警察署・森署長からのコメント（抜粋）

警察は固いイメージがあり、発信が届きにくいのが悩みでした。トレンド・プロさんから提案された『ワタシってサバサバしてるから』は、ネットユーザーに親しまれている作品で、広告臭なく受け入れられると感じました。Xでのインプレッション数も高かったですし、暑内からも自主的に『使いたい』と声が上がるなど、今までにない手応えを感じています。

【トレンド・プロ会社概要】

企業の課題解決のためのトータルプロデュースを行うトレンド・プロは、1988年の創業以来、2,500社13,000件にのぼる支援実績を誇ります。「マンガ＋αで世界中の伝えたいに革命を」をパーパスに、広告・採用・社内マニュアル・ビジネス書籍など様々なアウトプットを通じて、課題解決支援を行っています。

所在地：東京都港区芝1-4-3 SANKI芝金杉橋ビル８階

代表者：岡崎寛之

設立：1988年11月22日

URL：https://trendpro-group.com/

事業内容：マンガに関わるあらゆる制作物の企画・制作・編集・出版

＜お問い合わせ先＞

株式会社トレンド・プロ

〒105-0014 東京都港区芝1-4-3 SANKI芝金杉橋ビル８階

Tel：03-6665-8864（担当：絹巻）

Mail：pr@trendpro.co.jp

X（旧Twitter）：https://twitter.com/trendpro_tw

ブログ：https://ad-manga.com/blog

※ 内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。

※ 製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。