水上恒司さんと生見愛瑠さんが変幻自在な着こなしを披露！学生も、社会人も、誰でも。「なぜ、みんなのスーツが支持されているのか？」

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、“すべての人に、似合うスーツを。”をコンセプトにした『みんなのスーツ』の新CMに俳優の水上恒司さんとモデル・俳優の生見愛瑠さんを起用し、1月23日（金）から「みんなのスーツ 広がる」篇を全国で放送を開始します。

本CMでは、俳優の水上恒司さんとモデル・俳優の生見愛瑠さんが登場します。「なぜ、みんなのスーツが支持されているのか？」をテーマに、学生から社会人まで、あらゆる世代やシーンにフィットする『みんなのスーツ』の魅力を躍動感あふれる映像で表現しています。

【CMストーリー】

「アクション」という掛け声とともに、CMがスタートします。「どんなシーンでも」「学生」「社会人」「誰でも」というご自身（水上さん、生見さん）のナレーションをバックに、カットソーを合わせたカジュアルスタイルからネクタイを締めたタイドアップスタイルまで、シーンに合わせて変幻自在に着こなしたお二人の姿が次々と切り替わります。桜吹雪が舞う中での晴れやかな笑顔や、スマートフォンでの自撮りシーンなど、現代のライフスタイルに寄り添いながらも軽やかさを演出します。ジャケットの襟や肩周りなど、仕立て映えする立体縫製を採用した『みんなのスーツ』の魅力を存分に訴求したCMとなっています。

【新CM概要】

■CMタイトル：「みんなのスーツ 広がる」篇

放送開始日：2026年1月23日（金）～

■洋服の青山 YouTube公式チャンネル

・「広がる」篇（15秒）：https://youtu.be/OqL8lDbwrg8

・「広がる」篇（30秒）：https://youtu.be/g0Ay_E8Xpog

・メイキング：https://youtu.be/crkGG4aPQLU

■特設サイト：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/

■CMカット

■CMエピソード

「どんなシーンでも」着こなせるスーツの魅力を、「立体縫製」の着心地とともに描いた、みんなのスーツ第二弾CMです。ロボットカメラによる精密なカットで、オケージョンと立体縫製の特徴をしっかり訴求しています。良いカットが多数生まれたため、作成を予定していた15秒に加えて30秒版も制作しました。撮影現場の空気感をそのまま切り取ったようなメイキング風の構成で、着用感と新しさが同時に伝わる今までにないCMとなっています。

■出演者/監督コメント

＜水上恒司さん＞

凄い映像が撮れるカメラで撮影していただいたので、すごく興奮しました！みんなのスーツは、きちんと見えるのに「軽さ」や「動きやすさ」もあり、驚きです！店頭でぜひ、体験して欲しいです！

＜生見愛瑠さん＞

何パターンもポーズをしたので完成が楽しみです！新生活を目前にした方々は、素敵な出会いがたくさん待っていると思います！自分に自信をもって笑顔でたくさん輝いてください！応援しています！

＜監督：松本ツバサ＞

僕が「新生活」という時期を過ごしディレクターとして食べていけるか不安だった頃、初めてプロのディレクターとして関わらせてもらったのが洋服の青山さんのWebCMでした。今もこうして大好きな映像を作れているのは、あの時からの支えがあったからです。そんな素敵な人たちが作ったスーツ、新生活を迎えるみんなに届くと嬉しいです。

■「みんなのスーツ」

商品コンセプト

「すべての人に、似合うスーツを。」

すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツが誕生しました。

特設サイトURL：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/

■出演者プロフィール

＜水上 恒司さん＞

1999年5月12日生まれ、福岡県出身。

俳優。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』や映画『OUT』『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(日本アカデミー賞 優秀主演男優賞)など数々の話題作に出演。25年は主演映画『九龍ジェネリックロマンス』『火喰鳥を、喰う』が公開。現在はドラマ『シナントロープ』が放送中。25年12月公開の映画『WIND BREAKER』では主演を務める。

＜生見 愛瑠さん＞

2002年3月6日生まれ、愛知県出身。

モデル・俳優。小学館「Cancam」専属モデル。

NTV「ヒルナンデス」「The突破ファイル」などバラエティ番組にレギュラー出演し活躍する一方、2021年に俳優デビュー。ドラマ「恋です～ヤンキー君と白状ガール～」（NTV）「石子と羽男～そんなｺﾄで訴えます!?～」（TBS）「風間公親～教場0～」（CX）「日曜の夜ぐらいは…」（ABC/EX）などに出演し話題に。2022年には映画初出演にしてヒロインを演じた「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。24年にはTBS火曜ドラマ「くるり～誰が私と恋をした？～」でGP帯初主演を務めた。本年も映画「TOKYOMER～走る緊急救命室～南海ミッション」などに出演。26年3月にはヒロインを務める「君が最後に遺した歌」の公開が控えている。