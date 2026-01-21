ユニファースト、玉川大学 産学連携プロジェクト第2弾で最終発表　学生考案「推し弁Box」を最優秀賞に選出、2026年度の商品化へ

ユニファースト株式会社学生による最終プレゼンテーションの様子

雑貨等ものづくりに関する企画やプロモーション支援に関するSP業務を手がけるユニファースト株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本敦）は、玉川大学（所在地：東京都町田市、学長：小原一仁）芸術学部アート・デザイン学科博多ゼミとの第2回産学連携プロジェクトにおいて、2025年12月19日(金)に学生による最終発表を実施し、藤原志帆さんの企画案「推し弁Box」を「UFエジソン ニューエイジ賞2025(最優秀賞)」に選出しました。

本プロジェクトは、「New-Have(新しい"食"のかたち)」をテーマに、「食べる・飲む・持つ・携帯する・保存する」といった日常の行為を多角的に捉え、新たな価値提案につなげることを目的として実施しました。学生ならではの柔軟な発想と、当社が培ってきたモノづくりの視点を掛け合わせることで、商品化可能なアイデアの創出を目指しました。

■学生の発想をカタチにする、"推し活×食"の新しい弁当箱「推し弁Box」最優秀賞「推し弁Box」のデザイン画

最優秀賞に選出された「推し弁Box」は、近年ライフスタイルとして定着している"推し活"に着目し、日常使いできる弁当箱を通して「日常を推し色で彩る」という新しい食の楽しみ方を提案した企画です。推し活を特別なイベントや鑑賞体験に限定せず、毎日の食事という身近な行為に自然に取り入れた点が高く評価されました。

デザイン面では、アクリルスタンドを前提とした構造や、透明フタによって"推し"を視覚的に楽しめる設計が特徴です。容量600mlという日常使いしやすいサイズ感や、実用性を損なわないシンプルな構造など、デザイン性と使いやすさの両立も評価ポイントとなっています。

当社では、アクリルスタンドおよび弁当箱の双方において数多くの企画・製造実績を有しており、「推し弁Box」はそうした知見を活かして学生のアイデアを実際の商品として具現化できる企画であると考えています。今後は、デザイン調整や試作を重ね、安全性や使いやすさ、コスト面を含めた実用的な商品設計を行い、商品化に向けて開発を進めてまいります。

■学生11名が独創的な商品企画を発表、テーマ理解を深めた多彩な提案が集結最終発表後の講評会の様子

学生による最終発表は、2025年12月19日(金)に実施され、11名の学生がそれぞれの発想をもとに商品企画を発表しました。中間発表からさらにブラッシュアップされた提案が多く、テーマである「New-Have(新しい"食"のかたち)」を深く理解したうえで、具体性と完成度を高めたプレゼンテーションが行われました。

最優秀賞に選出された「推し弁Box」のほかにも、食事の時間を冒険体験へと変える「やさいハンター冒険プレート」、素材の見立てによってユーモアと実用性を両立した「BACON BREAK」、日常のひと手間をシンプルな操作で解決する「サンド機」など、多彩な切り口のアイデアが発表されました。

いずれの企画も、単なるアイデア提案にとどまらず、「実際に使う人の行動や気持ちを想像した商品開発」という視点が感じられ、商品としての可能性を十分に感じさせる内容でした。当社の審査員からは「どの企画も完成度が高く、評価が難しかった」との声も挙がり、それぞれの強みや特徴に着目した形で、最優秀賞および各特別賞を選出しました。

最優秀賞「推し弁Box」は、2026年度中の商品化を目指して開発を進めてまいります。学生の独創的なアイデアを実際の商品として具現化することで、若い世代の創造性を社会に還元し、新しい食の楽しみ方を提案してまいります。

「推し弁Box」商品化スケジュール

2026年

1月：デザイン・仕様の最終調整

2月：試作品（モックアップ）制作、校正確認

3月：金型制作、量産前見本の提示と確認

4月：量産前見本の校了、営業見本（200～300個）の量産開始

5月：営業見本入荷、営業活動開始

【受賞者コメント】

藤原 志帆さん（玉川大学 芸術学部 アート・デザイン学科 3年 博多ゼミ）

この度は、最優秀賞という輝かしい賞を頂戴し誠に光栄に思います。

「推し弁 Box」は、現代社会における何らかの問題を解決する物や、人が生活する上で絶対に必要な物でもないかもしれません。ただ、「こんな物があったら面白い」という考えの元、ご提案させていただきました。

昨今、ぬいぐるみやアクリルスタンドなどを外出の際に連れて行く事が、推し活の一つの形として浸透してきています。かくいう私も、普段から推し様のアクリルスタンドを持ち歩いています。いつか「推し弁 Box」が推し活の一環になったら嬉しい限りです。

今回このような名誉な機会をいただき、本当にありがとうございました。

ユニファースト株式会社について

バッグ・ポーチ・ぬいぐるみ・成型品を中心に、オリジナルグッズを“企画から生産まで”一貫でカタチにするクリエイティブメーカーです。

UNIQUE × FAST をキーワードに、新しい価値を生むプロダクトづくりへ挑戦し続けています。

2024年からは新卒採用を毎年5名以上で強化し、2025年には中小企業庁「100億宣言企業」に認定。次の成長フェーズへ踏み出しています。

会社名 ：ユニファースト株式会社

代表者 ：代表取締役社長 橋本 敦

所在地 ：東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア12F

設立日 ：1981年2月13日

資本金 ：9,800万円

URL ：https://www.unifast.co.jp/

事業内容 ：

１：企業のオリジナルグッズや物販用アイテムの、企画から納品まで「一気通貫OEMサービス」

２：SDGs・ESGに関するアイデア商品及び自社ブランドアイテムの開発

３：企業のプロモーション支援や店頭販促に関するSP業務