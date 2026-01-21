株式会社mov 、日本経済新聞社「NEXTユニコーン調査」に選出

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」および店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、2026年1月に日本経済新聞社より発表された「NEXTユニコーン調査」において、有望な未上場企業の一社として選出されましたので、お知らせいたします。

国際情勢や需要構造の変化など、外部環境の影響を受けやすいインバウンド市場において、movは常にお客さまの現場課題に真摯に向きあったプロダクトやデータ活用を強みに、着実な成長を続けてまいりました。インバウンド領域と店舗支援領域の知見を基盤に、メディア・SaaS・コンサルティングを横断した独自の事業モデルを構築し、企業や自治体の課題解決を支援しています。

このたび、2025年版「NEXTユニコーン企業」に選出いただいたことは、movの持続的な成長性と事業モデルの将来性をご評価いただいた結果であり、大変光栄に存じます。



一昨年は、累計50億円の資金調達を実施しシリーズBを完了いたしました。現在はプロダクト・組織の両面で次なる成長フェーズに進んでおり、インバウンド領域において価値創出をリードする仲間の採用を本格的に強化しています。

■「NEXTユニコーン調査」について

「NEXTユニコーン調査」は、日本経済新聞社により発表される、国内の有望な未上場企業を対象とした調査です。 2025年版では推計企業価値50億円以上、創業20年以内の企業101社が選出されています。

ビジュアルデータ：https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/next-unicorn/#/dataset/2025/list

■採用について

現在、事業拡大にともない全職種、積極的にメンバーを募集しています。

最新の採用情報は、下記のサイトをご確認ください。

詳細を見る :https://recruit.mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=next2025

■口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。



飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=next2025

■ 業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。

さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=next2025

■ 会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=next2025)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=next2025)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=next2025)」の運営

