【バレンタイン限定】公式Instagramフォローで1,000円OFFパンスクギフトで使える特別クーポンをプレゼント

株式会社パンフォーユー（本社：群馬県桐生市、代表取締役：矢野健太）は、バレンタインシーズンに合わせて、公式Instagramをフォローいただいた方を対象に、「パンスクギフト（https://gift.pansuku.com/）」で使える1,000円割引クーポンをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。





バレンタインの贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にも選ばれている「パンスクギフト」は、全国の人気ベーカリーのパンを自宅で楽しめるギフトサービスです。本キャンペーンでは、日頃の感謝の気持ちを込めて、より気軽にパンスクギフトを楽しんでいただける特別なクーポンをご用意しました。

クーポンの取得方法や詳細については、公式Instagramにてご案内いたします。

■キャンペーン概要

名称： 「バレンタインクーポンキャンペーン」

実施期間： 2026年1月21日（水）～2月14日（土）

対象者：公式Instagramをフォローしてくれた方

参加方法：クーポンの取得方法および詳細は、公式Instagramにてご案内いたします。

URL：https://www.instagram.com/pansuku_pfy/

■クーポン情報

クーポンコード： 詳細は公式Instagramで案内いたします

割引額： 1,000円

利用期限： 2026年2月28日（土）23:59まで

■クーポンご利用方法- パンスクギフト（https://gift.pansuku.com/）でお好きなパンを選びます。- 購入手続きの際に、クーポンコードを入力してください。- 割引が適用されます。■注意事項- クーポンは お一人様1回限りのご利用となります。- 他のクーポンやキャンペーンとの併用はできません。- 利用期限を過ぎた場合、クーポンは無効となります。- キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。⚫️パンスクスタッフが選ぶ！バレンタインにおすすめしたいパン3選 ⚫️

Bakery and cafe 3110（ベーカリーアンドカフェ サイトウ：宮城県仙台市）

謎の黒パン

ブラックココアを練り込んだ生地から広がる、ほろ苦く大人な香り。中には口どけの良いホワイトチョコレートをたっぷりと練り込み、ビターと甘さのコントラストを楽しめる一品です。思わず手に取りたくなる黒い見た目も印象的で、バレンタインの話題づくりにもぴったりな菓子パンです。



▼Bakery and cafe 3110のパンBOX詳細はこちら

https://gift.pansuku.com/gifts/dGHycgWhRVQYLll2KSSj

Boulangerie Charme（ブーランジュリー シャルム：兵庫県神戸市）

生クリームスコーン（チョコマカダミア）

生クリームを贅沢に使用したしっとり食感のスコーンに、チョコチップと香ばしいマカダミアナッツをたっぷりと加えました。濃厚なチョコレートの甘さとナッツの食感が絶妙に重なり、満足感のある味わいに。甘いものが好きな方へのギフトや、自分へのご褒美にもおすすめです。



▼Boulangerie CharmeのパンBOX詳細はこちら

https://gift.pansuku.com/gifts/l1wplHrGzFj2yTGFwX69

trunk bakery（トランク ベーカリー：鹿児島県鹿児島市）

グラハムショコラ

香ばしい全粒粉生地で、ナッツ入りの棒状チョコレートを包み込んだチョコレート尽くしのパン。噛むほどに広がる小麦の風味と、濃厚なチョコレートのコクが楽しめます。チョコレート好きにはたまらない、バレンタインにぴったりの一品です。

▼trunk bakeryのパンBOX詳細はこちら

https://gift.pansuku.com/gifts/nS4eeIMlOwWUVpdht5Ia

■パンスクギフトについて

「パンスクギフト」は、これまで定期便サービス「パンスク」で提供してきた全国各地の美味しいパン屋さんから、焼きたてのおいしさを閉じ込めた冷凍パンをご提供。パンスクギフトでは、そんなこだわりのパンを大切な人へのプレゼントとしてお楽しみいただけます。

贈り物にぴったりな美味しさを、ぜひご利用ください。

■購入方法

パンスクギフト（https://gift.pansuku.com/）でお買い求めいただけます。

■会社概要株式会社パンフォーユー

地域のパン屋さんが抱える運営や販路拡大などのあらゆる課題を、独自の冷凍技術とDXによって解決するスタートアップ企業です。「新しいパン経済圏を作り、地域経済に貢献する」をミッションに、”冷凍×IT”でパン屋さんと消費者をつなげる様々なプラットフォームサービスを提供しています。



社名：株式会社パンフォーユー

URL：https://panforyou.jp/

所在地：本社 群馬県桐生市本町五丁目368番9号

設立日：2017年1月17日

資本金：100,000,000円

代表者：代表取締役 矢野 健太

企業ビジョン：魅力ある仕事を地方にも

事業ミッション：新しいパン経済圏をつくり、地域経済に貢献する

事業内容：

・カジュアルギフトとして「パンスク」を活用できる「パンスクギフト」の企画・運営

https://gift.pansuku.com/