今年のひなまつりは、スシローで決まり！ハレの日の食卓を彩る「華やか 海鮮ひなちらし」ご予約受付開始！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、ひなまつりを華やかに彩る「華やか 海鮮ひなちらし」を全国のスシローで販売いたします。また、2月18日（水）からの販売に向けて、1月21日（水）よりご予約の受付を開始いたします。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

毎年ひなまつりの時期に合わせて登場しご好評をいただく“海鮮ひなちらし”を今年も販売いたします。スシローで不動の人気を誇る「まぐろ」、「サーモン」、プリっとした食感の「えび」、ねっとりとした旨みの濃い卵を使用した「いくら」などの人気ネタをはじめ、全16種の具材を揃えております。すし屋らしく海鮮を主役にした華やかな見た目でさまざまな味わいをお楽しみいただけます。ご家族など複数人で楽しめる3人前と、おひとりさまずつでも楽しめる1人前の2種類のサイズをご用意しておりますので、シーンに合わせてお選びください。

特別な日を彩るスシローの「華やか 海鮮ひなちらし」をぜひこの機会に店頭、お電話、ネットにてご予約いただき、素敵なひなまつりをお過ごしください。

※各店舗の販売状況・価格は、アプリ・HPの【お持ち帰りネット注文】ページでご確認いただけます。

※仕入状況により、内容の変更または販売を中断/中止する場合があります。

※お持ち帰りのみの販売です。※各店の販売可能数に達し次第、受付終了となります。

※一部店舗では、予約受付・販売期間が異なります。詳しくはHPをご確認ください。

※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

ご予約方法

■予約受付開始日：2026年1月21日（水）～

■販売期間（お渡し日）：2026年2月18日（水）～3月3日（火）

■ご予約方法：店頭、お電話、ネットにてご予約承ります。

■キャンペーンページ：https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=4279

■販売店舗：全国のスシロー店舗

商品概要

■商品名：華やか 海鮮ひなちらし（3人前）

■価 格：税込2,850円～

■予約受付開始：2026年1月21日（水）～

■販売期間（お渡し日）：2026年2月18日（水）～3月3日（火）

※店舗によって価格が異なります。

※内寸約21cm

■商品名：華やか 海鮮ひなちらし（1人前）

■価 格：税込950円～

■予約受付開始：2026年1月21日（水）～

■販売期間（お渡し日）：2026年2月18日（水）～3月3日（火）

※店舗によって価格が異なります。

※内寸約16×11cm角

＜セット内容＞

まぐろ・サーモン・いか・ほたて貝柱・煮あなご・えび・たまご・ねぎまぐろ・いくら・数の子バラコ・ずわいがに・きゅうり・大葉・中具（しいたけ・かんぴょうの甘煮）・錦糸玉子・桜でんぶ

※写真はイメージです。

ひなちらしとご一緒に！

ひなちらしの他にも、お持ち帰り限定のスシローの人気ネタ10種を揃えた「スシロー手巻セット（のり付）」もご用意しております。お好きなネタを組み合わせて自分だけのオリジナルのおすしが作れます。

ひなまつりという華やかな“ハレの日”に、ぜひ「華やか 海鮮ひなちらし」と併せてみなさんでパーティーなどしてみてはいかがでしょうか。

■商品名：スシロー手巻セット（のり付）

■価 格：税込2,300円～

※通常販売商品です。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※店舗により取扱い商品が異なります。

＜セット内容＞

まぐろ・サーモン・いか・ほたて貝柱・うなぎ・えび・たまご・ねぎまぐろ・いくら・ツナサラダ・きゅうり・大葉

※仕入状況・販売状況により、セット内容・トッピングが変更になる場合があります。

※お持ち帰りのみの販売です。

※デリバリーサービスは、価格が異なる場合があります。

※直前のご予約は混み合う場合があるため、事前のご予約がおすすめです。

※メニュー内容・価格は2026年1月21日時点のものになります。

スシローのお持ち帰りには、簡単・便利なネット注文がおすすめ！

スシローのおすしをお持ち帰りするなら、簡単・便利なネット注文がおすすめです。スシロー公式アプリ・ウェブサイトから簡単にご注文することができ、店舗での受け取り時間を事前に指定していただけます。

※直前のご予約は混み合う場合があるため、事前のご予約がおすすめです。

※「スシロー秋葉原中央通り店」ではお持ち帰りは実施しておりません。

簡単にお持ち帰り商品が受け取れる『自動土産ロッカー』

一部店舗では、事前にネットや店内・お電話でご注文されたお持ち帰りのおすしを待たずにお受け取りができる『自動土産ロッカー』を導入しております。ロッカー内はおすしに最適な温度に保たれています。

※一部店舗での設備となります。

