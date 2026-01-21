ハンズは2026年8月に創業50周年

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟)は、2026年8月に創業50周年を迎えるにあたり、周年を記念したロゴを作成いたしました。

大量生産・大量消費が主流であった時代に、手を通じて自ら新しい生活を創り出すという「手の復権」をコンセプトに1976年8月に創業したハンズは、同年 11 月に、神奈川県藤沢市に実験店として第 1号店をオープンしました。「生活文化の創造」を企業理念として掲げて50年、商品や体験を通じて生活を豊かにするという考えは変わらずハンズらしさの根幹として息づいています。50年をひとつの節目として支えていただいた皆様に感謝をお伝えするとともに、次の50年へのスタートラインに立った新生ハンズは、これからもお客様へソウゾウとワクワクを届け続けてまいります。

創業50周年記念ロゴ

これまでの感謝と、これからの未来へ思いをつなぐため、この節目に記念ロゴを作成しました。「過去を継承しながら次へと繋げていく」というブランドメッセージを背景に、手が数字の「5」に置いているようにも見える「これまでのハンズ」の歴史と、数字の「5」を持ち上げているようにも見える「これからのハンズ」の未来を表現したデザインです。複数の候補から従業員による投票を行い、最も投票数の多かったロゴに決定しました。本ロゴは、今後各種キャンペーンやイベントなどを通じて活用してまいります。

特設サイト

本日より特設サイトをオープンしました。本サイトではハンズのこれまでの歩みや、思い出を振り返るコンテンツをはじめ、ハンズにまつわるクイズなど、幅広い方にお楽しみいただける企画を順次展開していく予定です。今後内容を随時拡充し、50周年に関連するイベントやキャンペーンなどの情報を継続的に発信してまいります。また、X（旧Twitter）やInstagramなどの公式SNSとも連動し、リアルタイム性のある情報発信やコミュニケーションを通じて、より多くの皆様に50周年の取り組みをお届けしていきます。

https://hands.net/season/50th/

コラボレーション企画

ハンズ創業50周年の取り組みに対し、お取引先各社からも「お客様をワクワクさせたい」という想いにご賛同いただき、現在さまざまなコラボレーション企画が進行中です。周年を迎える企業との共同企画をはじめ、現在100件を超える企画を準備しており、順次展開を予定しています。各企画の内容につきましては、今後の発表にぜひご期待ください。

感謝キャンペーン第1弾開始

ハンズ創業50周年のスタートをお知らせするとともに、明日1月22日(木)より感謝キャンペーンの第1弾を開始します。これまでハンズを支えていただいた皆様への感謝の気持ちを込めた企画として、50周年の幕開けを飾ります。

【ハンズクラブ会員様限定】期間中のお買い上げ額に応じて

最大1,000ポイントのボーナスポイントをプレゼント！

期間：1/22(木)～2/8(日)

対象店舗：ハンズ、ハンズ ビー、プラグス マーケット、ネットストア

期間中のお買い上げ合計税抜金額に応じて、後日最大1,000ポイント

（＝1,000円分）のボーナスポイントを進呈いたします。

※ゲスト会員の方は対象外です。期間中のご入会・本会員登録でも対象となります。

https://info.hands.net/campaign/25-bonuspoint.html

あわせて、公式X(https://x.com/Hands_official_)では、「ハンズとの思い出を語ろう」企画をスタートします。思い出のお店や愛用しているアイテム、ハンズで感じたワクワクや、これからのハンズへの期待などを、「#ハンズを語ろう」「#ハンズ50周年」をつけてお客様に投稿していただく企画です。いただいた声も元に、ハンズはこれからもお客様へソウゾウとワクワクを届け続けてまいります。

＜株式会社ハンズ 概要＞

代 表 者 ：代表取締役会長 高家 正行

代表取締役社長 社長執行役員 桜井 悟

設 立：1976 年 8 月

本社所在地：東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア

資 本 金：1 億円

事 業 内 容：住まいと住生活・手づくり関連の製品・道具・工具・素材・部品の総合専門小売業

従 業 員 数：1,789 名（2025年 3 月 1 日現在）

店 舗 数：総店舗数 9７店舗

ハンズ 6８店舗（FC 1１ 店舗、海外 12 店舗含む）

ハンズ ビー20 店舗（FC 3 店舗含む）

プラグス マーケット 9 店舗（FC）

公式サイト：https://info.hands.net/company/ （企業サイト）

https://hands.net/（ネットストア）